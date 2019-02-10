شآركنا تطبيقك 🎨 ➟ تغيير لون صورة

Yasmina.yaso
:: مراقبة عامة ::
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أهلاً و سهلاً و مرحباً بجميع أعضاء و زوار مشرفي المنتدى أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا وأهلا وسهلا آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا
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ان الحمد لله ، نحمده و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،و أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان الى يوم الديـــن و سلم تسليما...
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تطبيقنا للعدد الآول
درس تغيير لون صورة
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الجوائز :
ختم للتطبيق +5نقاط شرفية
ووسام
لمن يجمع في رصيده 4 تطبيقات
بالتوفيق للجمــــــــيع ....
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