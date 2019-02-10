شآركنا تطبيقك 🎨 ➟ تغيير لون صورة

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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نقاط التفاعل
14,969
النقاط
2,601
101315





أهلاً و سهلاً و مرحباً بجميع أعضاء و زوار مشرفي المنتدى أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا وأهلا وسهلا آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا

طرحنا سابقا فعالية
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للمزيد من التفاصيل ⇩⇩⇩

www.4algeria.com

شآركنا تطبيقك 🎨

ان الحمد لله ، نحمده و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،و أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان الى يوم الديـــن و سلم تسليما...
www.4algeria.com www.4algeria.com

تطبيقنا للعدد الآول
درس تغيير لون صورة

:
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الجوائز :

ختم للتطبيق +5نقاط شرفية
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ووسام
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لمن يجمع في رصيده 4 تطبيقات



بالتوفيق للجمــــــــيع ....












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آخر تعديل:
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,509
نقاط التفاعل
14,969
النقاط
2,601


هذه الصورة التي استعملتها في تطبيقي:

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و هنا غيرت اللون فاخترت الرمادي. وطلعت هكذا



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و هنا وظفت التطبيق بفكرة اخرى

جعلت لون واحد من الصورة الاصلية يظهر

عن طريق مسح جزء من الطبقة المعبئة بللون الرمادي



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لا تنسوا تشاركونا تطبيقاتكم 😉



اطلقوا لعنان لمخيلتكم





 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,134
نقاط التفاعل
20,009
النقاط
2,901
السلام عليكم
والله ياختي غير غيرتيني بالتصميم مام هو بسيط
ان شاء الله غدوا نسيي نشعل الهم هذاك نطبق الفكرة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,281
نقاط التفاعل
51,682
النقاط
2,251
العمر
26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشكيتش مازالني على ديداني هههه
عندي شحال ما شعلتش الفوتوشوب
عجبني أول تطبيق مليح وسهل
رايحة نشارك بحول الله ونحطلكم تطبيقي هنا
شكرا ياسمينو على الفكرة الجميلة
ان شاء الله يشاركنا الجميع فيها​
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,346
نقاط التفاعل
65,419
النقاط
821
صابروني غدوة نشعل اللاب توب وتشوفي تطبيقي
صدق مالك كي قال نسيت الفوطوشوب ههه
الواحد كي، ميطبقش الدروس تتلفلو
 
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