ماذا لو ؟..... سفر عبر الزمن

السلام عليكم ورحمة الله

والله تذكرت نادين والة الزمن والاجمل انها في عز الزمن لجميل

انا تجولت بين الذكريات ولم اجد ما يدفعني للعودة اليها ما عدا بعض السطور من حياتي كانت طيبة ولا تنسى اردت الابقاء عليها مطوية

ولا انفض عنها الغبار وسوف اسافر اليها يوما عبر الة الزمن

لذالك فكرت في تغيير الوجهة والسفر للمستقبل القريب عساني استشرف وارى ما لم اره في احلامي السوداء

اردت ان ارى وضع البلاد والعباد بعد نهاية المسرحية الركيكة المفروضة علينا في عز الحرية والديموقراطية

اردت ان ارى حال المدرسة بعد نهاية اسطورة بن غبريط والمسلسل البايخ وموت البطل

اردت ان ارى جديد الديكور حتى يكون لي السبق في تطبيق الطلاء الديكوري قبل الاخرين

اردت ان ارى من اعرفهم قد شفيو من امراضهم ويمارسون الرياضة وتعلو وجوههم ابتسامة تقارب القهقهة

وفي نفس الوقت اتمنى ان تتعطل الالةوابقى في ذالك الزمن عساي اعرف نهايات وبدايات وكون مخفيا انتضر وصول اقراني الى سن الزمن اللذي انا موجود فيه

بعد التمني والتردد ركبت الالة وكل خوف من مصير لا اعرف نهايته

وصلت الى زمن 2050 ولم يضهر لي ان الزمن تغير لقصر المدة بين يومنا والزمن اللذي رحلت اليه

وجدت مقهى عمي الجيلالي على حاله وكان مكتض عن اخره الطايح اكثر من النايض والسبب نهائي كأس العالم لكرةالقدم بين البرازيل والجزائر وكانت النتيجة لصالح رفقاء الكهل محرز بهدفين لصفر لولا تحيز الحكم الامريكي اللذي صفر ضربتي جزاء للبرازيل واضاف خطأ داخل 18 متر سجل منه البرازيل هدف الفوز واستفسرت احد المتفرجين فقال خلفوهالنا على خاطر غلبناهم في نهائي قطر 2022 ونهائي كندا 2026

وهنا فرحت وقلت البلاد زاد فيها الخير واقيلا من العهدةالخامسة للرئيس بوتفليقة وانا لم اكمل تفكيري حتى سمعت خبر في قناة ما على التلفاز مفاده ان الرئيس بوتفليقة يعلن ترشحه لعهدة ثامنة بعد تعديل الدستور اصابني الاحباط لكن وجدت الكل من في المقهى مرحب وهنا تأكدت ان الشعب الي تربى على التصفيق يشيب عليه

خرجت من المقهى استكشف ارقة المدينة واناسها فوجدت الغالبيةمن كبار من اعرفهم رحلو ومن كانو صغارا تعلمو مودة جديدة في كل مجال مثلا في مجال اللباس تركو السراويل الممزقة واصبحو يلبسون مثل قبائل الهوتو والهنود الحمر مجرد اوراق تغطي بعض من اجسامهم على سبيل السترة فقط وهذه قيل لي مودة 2050

قصات الشعر كان لها نصيب ومودة2050 كل شعرة بلون معين ترى الشاب او الشابة فوق لرأسه قوس قزح و لسوء حضي اني كنت البس جاكيت من الجلد وشعري طويل نوعاما واحرش فكان يشار الي بالاصبع وكلما مريت من زقاق سمعت همسات توحي بانهم مذهولين من منضري

وضعت يدي في جيبي لاجرب الانترنت على هاتفي وانا اكبس على الازرار سمعت ضحكات عاليةم امامي وخلفي والكل يقول من هذا القش

وقال له اخر ربما من اهل الكهف كيف يستعمل الهاتف تاع بكري وانا مدهوش هاتف ذكي اخر صيحة كيف يقولون تاع بكري ولما رأيت التقنية الموجودة عندهم صدقت كلامهم لأنهم تطوروكثيرا و اصبح الهاتف هوكف اليد يكونيكتي في كف يدو ويهدر عادي وباطل

ولما سئلت عن الانترنت قيل لي ان العجوز هدى فرعون اطلقت قمر صناعي خاص بالانترنت ومنها اصبح لنا محرك بحث جزائري اسمه جلول والفايس بوك ممنوع استبدل بموقع جزائري سمي الجيبوك وين تروح نجيبوك وهذا بسبب ارفاع اسعار البترول اللذي وصل الى سقف 200 دولار وانخفاض سعر الاورو الى ادنى مستوياته

وقيل لي ان الحكومة عازمة سنت قانون يحق بموجبه فلا وسيارة لكل مواطن وهنا فرحت ورحت لدار البلدية استفسر عن الفلا الخاصة بي فقيل لي لا يمكنك الحصول عليها الا اذا لبست اوراق الشجر مثل الاخرين وصبغت شعرك حلحالي على الاقل

ولما سمعت كل هذه الاعاجيب قلت والله ندخل للمة نطلع على احوال القوم

سجلت الدخول من هاتفي الهرم على حسب قول الناس فوجدت مليون تنبيه اواكثر وما اعجبني هو الاعضاء اللذين سجلومعي اصبحوكبار السن

مثلا الاخ فريد ابو فيصل اصبح جدا وله الكثير من الاحفاد والاخ فتحي اصبح في الطاقم الحكومي وبالضبط مدير الاتصال في وزارة العجوز هدى فرعون اختي ليليا سمعت انها بصحة وعافيةوتلعب التنس في احدى ملاعب العاصمة وقيل لي انها عالجت في ميونخ الالمانية واشترت سيارة رونج ومن ذالك لوقت تركت اللمة و كرست حياتها لمساعدة لخدمة المرضى في مستشفى مايو

والاخت شيماء لم اجدها في اللمة وقيل لي انها دارت العقل وابتعدت عن الشر بعد ان القي عليها القبض من طرف الافريبول

والاخ محمد الامين شفي من الارني واصبح مدرب لفريق نجم مقرة اللذي صعد للقسم الاول واخذ معه البطولةوالكأس لسنتين متتاليتين

والاخ حليم قيل لي انه اصبح جد و عاد ليسكن في الجزائر ضواحي بير العرش وان الاخت ام امينة زوجت ابنتها امينة والفرح كان مباشر على قناة اللمة وهنا قيل لي ان اللمة اصبحت لها قناة تلفزيونية والكثير الكثير من الامور حدثت ممكن اقصها في مقام اخر



سجلت الخروج على امل ان اعود في وقت اخر

بقيت بجانب الطريق اشاهد الجديد وكان السيارات قليلة قياسا بزماني ولما استفسرت احدهم قال بسبب الطفرة المالية تحول الناس من السيارات العادية الى السيارات الطائرة ومن شاحنات نقل البضائع الى طريقة البلوتوث السلع ولات تروح بالشاريت نورمال

وهنا توقفت تلافيف المخ عن العمل واحسست بجوع شديد وعطش وهنا تذكرت عمي احمد صاحب المطعم وتمشيت بخطى ثابتةنحوه وانا خائف من اي مفاجئة قد تحدث ولما وصلت الى المحل قيل لي ان الرجل مات من زمن وابنه من يقوم بخدمة الزبائن وكان يلبس نصف لباس وشعره مفلوق على اثنين نصفه بالكيراتين والنصف الاخر لا اعرف المادة الموضوعة عليه ضهر لي مثل نوا دو كوكو

دخلت المحل ولم ارى الطاولات والكراسي ولا الكونتوار فانتابني الشك وتقدمت منه وطلبت طبق من السردين بالثوم والفريت كي العادة وقلتلوما تنساش البصل فضحك من كلامي وقال لي امازلت في العصر القديم اي سردين تقصد انتهى عصر السردين والمثوم والدوبارة يالكافي فقلت له اعطني اكل ما يوجد عندكم المهم نشبع فقدم لي كبسولات صغيرة تشبه الدواء وقال ماذا تريد كبسولة شوارمة ولا زفيطي ولا مثوم وهنا فهمت بلي الماكلة ولات كيما عند الصيدلي وحتى المشروبات نفس الشيئ

المهم ضربت فيها كبسولة تاع زيتون مع كبسولة حمود وخرجت

درت دورة للمارشي قلت بالاك نشري كيلو برتقال فوجدت مكان المارشي تحول الى قاعة حلاقة كبيرة للنساء والرجال بسبب ازدهار حرفة الحلاقة والطلب عليها ولما سئلت عن المارشي قالولي خلاص الخضر راهم ينتباعو عند الصيدلي على شكل مساحيق ومشروبات

والفواكه على شكل سلطة فواكه وكلهم من الخارج لأن الاراضي الفلاحية كلها ولات ملاعب وقاعات حفلات و منتجعات من الحدود للحدود

وصل الضهر سمعت صوت الاذان خفيف تقول وكأن المؤذن خايف من شيء رحت للمسجد نصلي الضهر لقيت الحراسة عند الباب والدخلة ببطاقة التعريف الوطنية فقيل لي ان الوزير عيسى صاحب التسعين عاما تأثر بزميلته بن غبريط ومنع الصلاة للصغار في المساجد

وهنا وليت نحوس نولي لزمني والحمد لله ان ساعة الزمن كانت تنتضرني ولما وصلت وجدت نفسي ما زلت اكتب في هذ الرد الطويل





المهم ليليا لي عودة ان شاء الله في رحلة اخرى