ماذا لو ؟..... سفر عبر الزمن

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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إنضم
16 جوان 2009
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته
وانا جالسة فكرت في السفر قلت يا ليليا أين التوجه والتعب والمرض وأعباء الحياة والفاليز وين تروحي
لكن بالاخير تذكرت لبرهة كان مسلسل السفر عبر الزمن
نادين الجيل الذهبي من كان يتابع مسلسل رحلة عبر الزمن
الآن سوف احضر لكم آلة السفر عبر الزمن

101324


الآن كل عضو يدخل للآلة يضغط على أرقام العودة
وللزمن الذي يريد
بشرط

يخبرنا عن الزمن الذي عاد له
يصفه بكل دقة
المكان والألوان وما يرى
يخبرنا عن فترة حياته في تلك الحقبة من الزمن
ومن يريد السفر للمستقبل
طبعا له الخيار في هذا

أعزائي اللماوين رحلتنا اليوم رحلة مميزة إلى

الزمن ماضي كان أو مستقبل
دعونا نتخيل انفسنا للحظة في زمن غير هذا الزمن
ماذا تريدون أن يتغير
مالذي اعجبكم في ماضيكم وفقدتموه اليوم

عن نفسي اريد العودة لسن 14 او 15 والبقاء هناك لا أعود لهذا الزمن ولا لهذا السن
ولا لهاته المتاعب

فقدت الكثير والكثير في هذا الزمن
ولم يعد يعجبني شيء أعيش فقط لأن الجياة مرحلة امر ‘ليها كغيري لا اكثر ولا أقل


الخط لكم رحلة موفقة للجميع


 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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موضوعك طيب جدا
مشكورة ليليا على الفكرة
اضن راح عليك الديقوتاج وجبتي الجديد
لي عودة للمشاركة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,347
نقاط التفاعل
24,451
النقاط
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قال sami44:
موضوعك طيب جدا
مشكورة ليليا على الفكرة
اضن راح عليك الديقوتاج وجبتي الجديد
لي عودة للمشاركة
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السلام عليكم أخي
والله أخ سامي انا من نوع كلما زاد عندي الألم سواء نفسي او جسدي اكتب وتأتيني الأفكار
امس كنت مشوشة و مشغولة البال واليوم دعوت الله ان يكون معي في مسعاي ودعواتكم
عدت لأكتب حتى اسافر في المواضيع والردود أحيانا الهروب من واقعنا جميل جدا
الهروب من واقع مرير إلى عالم منفرد على الأقل لا تتأذى فيه ترتاح
انتظر مشاركتك العطرة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع جد جميل
اصلا قبل ما نكتب بديت نتخايل ونسافر بعقلي بعيد
لي عودة بحول الله خاطر الرد يتطلب حاسوب
لكن خبرتينا انك رجعتي لسن 14 سنة وماحكيتيلناش
خليتينا متشوقين نتعرفو على ليليا المراهقة وواش السر لي جذبها لهاداك الزمن بالضبط
كي تكوني مرتاحة احكيلنا على التفاصيل
وربي يشفيك ان شاء الله عاجلا غير آجل يارب

 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,770
نقاط التفاعل
5,211
النقاط
751
السلام عليكم ورحمة الله
والله تذكرت نادين والة الزمن والاجمل انها في عز الزمن لجميل
انا تجولت بين الذكريات ولم اجد ما يدفعني للعودة اليها ما عدا بعض السطور من حياتي كانت طيبة ولا تنسى اردت الابقاء عليها مطوية
ولا انفض عنها الغبار وسوف اسافر اليها يوما عبر الة الزمن
لذالك فكرت في تغيير الوجهة والسفر للمستقبل القريب عساني استشرف وارى ما لم اره في احلامي السوداء
اردت ان ارى وضع البلاد والعباد بعد نهاية المسرحية الركيكة المفروضة علينا في عز الحرية والديموقراطية
اردت ان ارى حال المدرسة بعد نهاية اسطورة بن غبريط والمسلسل البايخ وموت البطل
اردت ان ارى جديد الديكور حتى يكون لي السبق في تطبيق الطلاء الديكوري قبل الاخرين
اردت ان ارى من اعرفهم قد شفيو من امراضهم ويمارسون الرياضة وتعلو وجوههم ابتسامة تقارب القهقهة
وفي نفس الوقت اتمنى ان تتعطل الالةوابقى في ذالك الزمن عساي اعرف نهايات وبدايات وكون مخفيا انتضر وصول اقراني الى سن الزمن اللذي انا موجود فيه
بعد التمني والتردد ركبت الالة وكل خوف من مصير لا اعرف نهايته
وصلت الى زمن 2050 ولم يضهر لي ان الزمن تغير لقصر المدة بين يومنا والزمن اللذي رحلت اليه
وجدت مقهى عمي الجيلالي على حاله وكان مكتض عن اخره الطايح اكثر من النايض والسبب نهائي كأس العالم لكرةالقدم بين البرازيل والجزائر وكانت النتيجة لصالح رفقاء الكهل محرز بهدفين لصفر لولا تحيز الحكم الامريكي اللذي صفر ضربتي جزاء للبرازيل واضاف خطأ داخل 18 متر سجل منه البرازيل هدف الفوز واستفسرت احد المتفرجين فقال خلفوهالنا على خاطر غلبناهم في نهائي قطر 2022 ونهائي كندا 2026
وهنا فرحت وقلت البلاد زاد فيها الخير واقيلا من العهدةالخامسة للرئيس بوتفليقة وانا لم اكمل تفكيري حتى سمعت خبر في قناة ما على التلفاز مفاده ان الرئيس بوتفليقة يعلن ترشحه لعهدة ثامنة بعد تعديل الدستور اصابني الاحباط لكن وجدت الكل من في المقهى مرحب وهنا تأكدت ان الشعب الي تربى على التصفيق يشيب عليه
خرجت من المقهى استكشف ارقة المدينة واناسها فوجدت الغالبيةمن كبار من اعرفهم رحلو ومن كانو صغارا تعلمو مودة جديدة في كل مجال مثلا في مجال اللباس تركو السراويل الممزقة واصبحو يلبسون مثل قبائل الهوتو والهنود الحمر مجرد اوراق تغطي بعض من اجسامهم على سبيل السترة فقط وهذه قيل لي مودة 2050
قصات الشعر كان لها نصيب ومودة2050 كل شعرة بلون معين ترى الشاب او الشابة فوق لرأسه قوس قزح و لسوء حضي اني كنت البس جاكيت من الجلد وشعري طويل نوعاما واحرش فكان يشار الي بالاصبع وكلما مريت من زقاق سمعت همسات توحي بانهم مذهولين من منضري
وضعت يدي في جيبي لاجرب الانترنت على هاتفي وانا اكبس على الازرار سمعت ضحكات عاليةم امامي وخلفي والكل يقول من هذا القش
وقال له اخر ربما من اهل الكهف كيف يستعمل الهاتف تاع بكري وانا مدهوش هاتف ذكي اخر صيحة كيف يقولون تاع بكري ولما رأيت التقنية الموجودة عندهم صدقت كلامهم لأنهم تطوروكثيرا و اصبح الهاتف هوكف اليد يكونيكتي في كف يدو ويهدر عادي وباطل
ولما سئلت عن الانترنت قيل لي ان العجوز هدى فرعون اطلقت قمر صناعي خاص بالانترنت ومنها اصبح لنا محرك بحث جزائري اسمه جلول والفايس بوك ممنوع استبدل بموقع جزائري سمي الجيبوك وين تروح نجيبوك وهذا بسبب ارفاع اسعار البترول اللذي وصل الى سقف 200 دولار وانخفاض سعر الاورو الى ادنى مستوياته
وقيل لي ان الحكومة عازمة سنت قانون يحق بموجبه فلا وسيارة لكل مواطن وهنا فرحت ورحت لدار البلدية استفسر عن الفلا الخاصة بي فقيل لي لا يمكنك الحصول عليها الا اذا لبست اوراق الشجر مثل الاخرين وصبغت شعرك حلحالي على الاقل
ولما سمعت كل هذه الاعاجيب قلت والله ندخل للمة نطلع على احوال القوم
سجلت الدخول من هاتفي الهرم على حسب قول الناس فوجدت مليون تنبيه اواكثر وما اعجبني هو الاعضاء اللذين سجلومعي اصبحوكبار السن
مثلا الاخ فريد ابو فيصل اصبح جدا وله الكثير من الاحفاد والاخ فتحي اصبح في الطاقم الحكومي وبالضبط مدير الاتصال في وزارة العجوز هدى فرعون اختي ليليا سمعت انها بصحة وعافيةوتلعب التنس في احدى ملاعب العاصمة وقيل لي انها عالجت في ميونخ الالمانية واشترت سيارة رونج ومن ذالك لوقت تركت اللمة و كرست حياتها لمساعدة لخدمة المرضى في مستشفى مايو
والاخت شيماء لم اجدها في اللمة وقيل لي انها دارت العقل وابتعدت عن الشر بعد ان القي عليها القبض من طرف الافريبول
والاخ محمد الامين شفي من الارني واصبح مدرب لفريق نجم مقرة اللذي صعد للقسم الاول واخذ معه البطولةوالكأس لسنتين متتاليتين
والاخ حليم قيل لي انه اصبح جد و عاد ليسكن في الجزائر ضواحي بير العرش وان الاخت ام امينة زوجت ابنتها امينة والفرح كان مباشر على قناة اللمة وهنا قيل لي ان اللمة اصبحت لها قناة تلفزيونية والكثير الكثير من الامور حدثت ممكن اقصها في مقام اخر

سجلت الخروج على امل ان اعود في وقت اخر
بقيت بجانب الطريق اشاهد الجديد وكان السيارات قليلة قياسا بزماني ولما استفسرت احدهم قال بسبب الطفرة المالية تحول الناس من السيارات العادية الى السيارات الطائرة ومن شاحنات نقل البضائع الى طريقة البلوتوث السلع ولات تروح بالشاريت نورمال
وهنا توقفت تلافيف المخ عن العمل واحسست بجوع شديد وعطش وهنا تذكرت عمي احمد صاحب المطعم وتمشيت بخطى ثابتةنحوه وانا خائف من اي مفاجئة قد تحدث ولما وصلت الى المحل قيل لي ان الرجل مات من زمن وابنه من يقوم بخدمة الزبائن وكان يلبس نصف لباس وشعره مفلوق على اثنين نصفه بالكيراتين والنصف الاخر لا اعرف المادة الموضوعة عليه ضهر لي مثل نوا دو كوكو
دخلت المحل ولم ارى الطاولات والكراسي ولا الكونتوار فانتابني الشك وتقدمت منه وطلبت طبق من السردين بالثوم والفريت كي العادة وقلتلوما تنساش البصل فضحك من كلامي وقال لي امازلت في العصر القديم اي سردين تقصد انتهى عصر السردين والمثوم والدوبارة يالكافي فقلت له اعطني اكل ما يوجد عندكم المهم نشبع فقدم لي كبسولات صغيرة تشبه الدواء وقال ماذا تريد كبسولة شوارمة ولا زفيطي ولا مثوم وهنا فهمت بلي الماكلة ولات كيما عند الصيدلي وحتى المشروبات نفس الشيئ
المهم ضربت فيها كبسولة تاع زيتون مع كبسولة حمود وخرجت
درت دورة للمارشي قلت بالاك نشري كيلو برتقال فوجدت مكان المارشي تحول الى قاعة حلاقة كبيرة للنساء والرجال بسبب ازدهار حرفة الحلاقة والطلب عليها ولما سئلت عن المارشي قالولي خلاص الخضر راهم ينتباعو عند الصيدلي على شكل مساحيق ومشروبات
والفواكه على شكل سلطة فواكه وكلهم من الخارج لأن الاراضي الفلاحية كلها ولات ملاعب وقاعات حفلات و منتجعات من الحدود للحدود
وصل الضهر سمعت صوت الاذان خفيف تقول وكأن المؤذن خايف من شيء رحت للمسجد نصلي الضهر لقيت الحراسة عند الباب والدخلة ببطاقة التعريف الوطنية فقيل لي ان الوزير عيسى صاحب التسعين عاما تأثر بزميلته بن غبريط ومنع الصلاة للصغار في المساجد
وهنا وليت نحوس نولي لزمني والحمد لله ان ساعة الزمن كانت تنتضرني ولما وصلت وجدت نفسي ما زلت اكتب في هذ الرد الطويل


المهم ليليا لي عودة ان شاء الله في رحلة اخرى
 
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