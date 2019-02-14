ديكور الساعة بالبلاكو بلاتر

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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السلام عليكم ورحمة الله

رواد منتدى بيتي موهبتي ركن الديكور ( المهن والحرف)


بعدما طرحنا الموضوع الاول خاص بديكور البلاكو بلاتر فيما يخص غرف النوم والموضوع الثاني خاص بغرف الاطفال اليوم نطرح موضوع خاص بديكور الساعة

ديكور الساعة بالبلاكو بلاتر هو ديكور يشبه الساعة وكل واحد كيف يقوم بتفصيلها حسب الخبرة والذوق

ويمكن عمل ديكور الساعة في الغرف والصالوم وحتى الممرات وغرف الاطفال


هذه الصور من تجميعي اتمنى تنال اعجابكم

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في انتضار القادم
تحية ن اخوكم سامي44
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان
عمل جد جميل ويضيف جاذبية للغرفة
أعجبني كثيرا
بارك الله فيك أخي على نقل هذه الصور
وبالتوفيق في عملك
تحياتي​
 
*amani*

*amani*

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السلام عليكم
تبارك الله عمل متقن وجميل للغاية
تحفة ماشاء الله
يعطيك الصحة وسلمت يداك على التشكيلة المميزة
في انتظار إبداعاتك وبالتوفيق
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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السلام عليكم
ماشاء الله سلمت يداك على الانتقاء الجميل
في انتظار جديد مواضيعك
تحياتي لك​
 
zagane

zagane

:: عضو بارز ::
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بارك الله فيك
جميل هدا الفن
 
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