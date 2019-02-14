السلام عليكم ورحمة الله



رواد منتدى بيتي موهبتي ركن الديكور ( المهن والحرف)





بعدما طرحنا الموضوع الاول خاص بديكور البلاكو بلاتر فيما يخص غرف النوم والموضوع الثاني خاص بغرف الاطفال اليوم نطرح موضوع خاص بديكور الساعة



ديكور الساعة بالبلاكو بلاتر هو ديكور يشبه الساعة وكل واحد كيف يقوم بتفصيلها حسب الخبرة والذوق



ويمكن عمل ديكور الساعة في الغرف والصالوم وحتى الممرات وغرف الاطفال





هذه الصور من تجميعي اتمنى تنال اعجابكم