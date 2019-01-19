غرف اطفال بديكور البلاكو بلاتر

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,408
الإعجابات
3,585
النقاط
451
#1
السلام عليكم ورحمة الله

في الموضوع السابق من ديكور البالكو بلاتر تكلمنا عن البلاكو بصفة عامة وادرجنا صور خاصة بغرف النوم فقط

كما نعلم ان للاطفال دائما حصة الاسد من ديكور البيت لا يمكن اقناعهم بالالوان المناسبة او التفاصيل الدقيقة لغرفهم

لكن بديكور البلاكو بلاتر يمكن تلبية رغباتهم بسهولة حتى وان لم يقتنعو قبل البدأفي العمل سوف يقتنعون بعد الانتهاء منه لأنه يمكن عمل ديكور ساحر وخيالي بالتلاعب لالواح الجبس كما نشاء

وبعد الانتهاء من عمل ديكور البلاكو بلاتر يمكن التلاعب بالبالوان حسب رغبات الاطفال وتكون عندنا الفرصة لعمل اكثر من لون في الغرفة الواحدة سواء من نفس العائلة اللونية او المزج بين الالوان ولكن مع مراعاة الانسجام بين الالوان

كما يمكن عمل طلاء ديكوري يعطي جمالا اكثر لغرف اطفالكم ويزيدها بهاءا واشراقا ويمكن الاطفال من الراحة النفسية وهدا ما يبتغيه الوالدين على الارجح

وهنا اخترنا لكم مجموعة من صور ديكورات البلاكو بلاتر على الاسقف والحوائط وهي خاصة بغرف الاطفال للبنات وللاولاد


012.jpg 014.jpg 015.jpg

0.3.jpg .3210.jpg
.32.jpg 610.jpg 142.jpg
121.jpg 9510.jpg
الصور مجمعة من قوقل اتمنى ان تعجبكم

وانتضرونا في مواضيع اخرى

اخوكم سامي44
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,630
الإعجابات
13,888
النقاط
2,191
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
راااااائعة الصور أخي الكريم ،ما شاء الله ديكور تحفة فنية
مبدعون أنتم يا أصحاب الحرف ،ولاد بلادي ما شاء الله تخدمو خدمة ما تعاودش
ربي يعينك نشالله
شكرا جزيلا على الموضوع ومشاركتنا الصور
إحترامي وتقديري
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top