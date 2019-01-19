غرف اطفال بديكور البلاكو بلاتر

في الموضوع السابق من ديكور البالكو بلاتر تكلمنا عن البلاكو بصفة عامة وادرجنا صور خاصة بغرف النوم فقط

كما نعلم ان للاطفال دائما حصة الاسد من ديكور البيت لا يمكن اقناعهم بالالوان المناسبة او التفاصيل الدقيقة لغرفهم

لكن بديكور البلاكو بلاتر يمكن تلبية رغباتهم بسهولة حتى وان لم يقتنعو قبل البدأفي العمل سوف يقتنعون بعد الانتهاء منه لأنه يمكن عمل ديكور ساحر وخيالي بالتلاعب لالواح الجبس كما نشاء

وبعد الانتهاء من عمل ديكور البلاكو بلاتر يمكن التلاعب بالبالوان حسب رغبات الاطفال وتكون عندنا الفرصة لعمل اكثر من لون في الغرفة الواحدة سواء من نفس العائلة اللونية او المزج بين الالوان ولكن مع مراعاة الانسجام بين الالوان

كما يمكن عمل طلاء ديكوري يعطي جمالا اكثر لغرف اطفالكم ويزيدها بهاءا واشراقا ويمكن الاطفال من الراحة النفسية وهدا ما يبتغيه الوالدين على الارجح