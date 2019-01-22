ديكور الشاشة بالبلاكو بلاتر

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
في الموضوع السابق اخترنا لكم صور لديكورات بلاكو بلاتر خاصة بغرف الاطفال
وفي هد الموضوع اخترنا لكم صور خاصة بديكورات بلاكو بلاتر خاصة بمكان التلفزيون او البلازما مهما كانت عملاقة فلها مكان في الديكور
كما نعلم ان للتلفزيون مكانة خاصة في كل بيوت الجزائريين سواء كان في الصالون او في الغرفة او في الهول او في المطبخ
وبديكورات البلاكو بلاتر يمكننا عمل مكان للتلفزيون رائع جدا ويعطينا احساس بالفخامة مهما كانت حالة البيت صغير او كبير او فيلا
ويمكن التلاعب بالوان الطلاء كما نشاء ويمكننا استعمال حتى بعض الطلاءات الديكورية التي تضيف لجمال ديكور البلاكو لمسة خاصة
انا شخصيا قمت بعمل ديكورات للتلفزيون ولم يسعفني الحض لتصويرها
في هدا الموضوع نقدم لكم باقة من الديكورات مأخودة من قوقل اتمنى ان تنال اعجابكم اولا وتعطيكم نضرة عامة عن مكان التلفاز
اتمنى ان تعجبكم صور الديكورات الخاصة بالتلفاز
وانتضرو مواضيع من اعمالي في هدا المجال
اخوكم سامي44
في الموضوع السابق اخترنا لكم صور لديكورات بلاكو بلاتر خاصة بغرف الاطفال
وفي هد الموضوع اخترنا لكم صور خاصة بديكورات بلاكو بلاتر خاصة بمكان التلفزيون او البلازما مهما كانت عملاقة فلها مكان في الديكور
كما نعلم ان للتلفزيون مكانة خاصة في كل بيوت الجزائريين سواء كان في الصالون او في الغرفة او في الهول او في المطبخ
وبديكورات البلاكو بلاتر يمكننا عمل مكان للتلفزيون رائع جدا ويعطينا احساس بالفخامة مهما كانت حالة البيت صغير او كبير او فيلا
ويمكن التلاعب بالوان الطلاء كما نشاء ويمكننا استعمال حتى بعض الطلاءات الديكورية التي تضيف لجمال ديكور البلاكو لمسة خاصة
انا شخصيا قمت بعمل ديكورات للتلفزيون ولم يسعفني الحض لتصويرها
في هدا الموضوع نقدم لكم باقة من الديكورات مأخودة من قوقل اتمنى ان تنال اعجابكم اولا وتعطيكم نضرة عامة عن مكان التلفاز
اتمنى ان تعجبكم صور الديكورات الخاصة بالتلفاز
وانتضرو مواضيع من اعمالي في هدا المجال
اخوكم سامي44