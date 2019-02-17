دعواتكم للاخت ليليا مرام

لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير..​

اللهمّ لا ملجأ ولا منج





ا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.​

اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين.​

اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين.​

اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينيك الّتي لا تنام.​

اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيها.​

أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.​

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية.​

اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفها أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت.​

أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.​

اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم فى أمر جديد ، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.​