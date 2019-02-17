دعواتكم للاخت ليليا مرام

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
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إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقلتكم وملاها يمنا وبركة
ارجو دعواتكم لاختنا ليليا مرام بالشفاء العاجل ان شاء الله تعالى
وان شاء الله يكتبلها الخير
وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير


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  • لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير..
  • اللهمّ لا ملجأ ولا منج


    ا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.
  • اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين.
  • اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين.
  • اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينيك الّتي لا تنام.
  • اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيها.
  • أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.
  • اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية.
  • اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفها أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت.
  • أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.
  • اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم فى أمر جديد ، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
  • اللهمّ اشفها شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التّي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأها في الّليل وفي النّهار.
طهورة ان شاء الله يارب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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السلام عليكم اختي
فعلا والله محتاجة دعائكم وحدو برك يسلكني على خير فايام ذي ما نحتاج والو دعاء من اناس طاهرون تكون ابواب سماء مفتوحة وربي يستجيب ليكم وليا
عندي اشعة غدوة توضح اذا حكمني سرطان الفك أو لا احساسي يقولي مصابة بيه حكمني خوف من 5 نتاع صباح وانا من سبيطار لسبيطار مازال ما رقدتش وزاد خوف حكمني رغم فوت معاناة فالمرض عمري لا خفت صليت ودعيت وبكيت ربي مي راني خايفة بزاف ما عرفتش علاه
ربي يحفظكم
ونعتذر من ادارة لو يرفضو موضوع يغلقوه عادي
شكرالك اختي تدعيلك ملائكة انت وكل الاخوة
 
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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,279
نقاط التفاعل
1,863
النقاط
71
باذن الله ما يكون غير الخير ربي يشافيك ويعافيك
وقلوبنا معاك اختي ربي يسهلك امورك وتسمعينا اخبار طيبة ان شاء الله
لا داعي للقلق وما يصيبنا الا ما كتب الله لنا وباذن الله يكون مكتوبلك خير
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,400
نقاط التفاعل
24,616
النقاط
1,951
قال ملكة زوجي:
باذن الله ما يكون غير الخير ربي يشافيك ويعافيك
وقلوبنا معاك اختي ربي يسهلك امورك وتسمعينا اخبار طيبة ان شاء الله
لا داعي للقلق وما يصيبنا الا ما كتب الله لنا وباذن الله يكون مكتوبلك خير
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جانب مني راضي بأمر الله ومتقبل مهما كان لكن تبقى جانب انو احنا بشر وسرطان صعب يكفي تقولي كلمة سرطان تخلع
استغفر الله واتوب اليه
ربي يحفظك اختي ويهنيك على ربي ان شاء الله
شكرا ربي يحفظك ادعيلي فصلاتك ربي يحفظك
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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19 ماي 2011
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اللهمّ اشفها شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التّي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأها في الّليل وفي النّهار.
ربي معاك و ربي يشافيك اختي @ليليا مرام
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,400
نقاط التفاعل
24,616
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1,951
قال ♥حلم القمر♥:
خيرا ان شاء الله
أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيها شفاءا لا يغادر سقما​
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السلام عليكم ِبارك الله فيك أختي ربي يجازيك
آمين الله يتقبل منكم يا رب
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,400
نقاط التفاعل
24,616
النقاط
1,951
قال ام أمينة:
اللهمّ اشفها شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التّي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأها في الّليل وفي النّهار.
ربي معاك و ربي يشافيك اختي @ليليا مرام
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آمين اختي أم أمينة الله يقبل منك ومن الأخوات والإخوة
ربي يظمن قلوبكم يا رب
 
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