اللغز المشفر رقم(7) منSAMI44

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,892
نقاط التفاعل
5,650
النقاط
751
السلام عليكم ورحمة الله


ئئشض.gif


لغز اليوم هو السابع في سلسلة الالغاز المشفرة

وهو اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد




ئئشض.gif


101817


ئئشض.gif



اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن

الاحرف الابجدية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون

الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه

ا.ب.ج.د.ه.و.ز...................

وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة

لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه

للامانة العقدة موجودة في السطر الثالث


اللغز يقول







14 16 13 1 14 5 . 2 1 20 4 . 6 13 14 . 1 3 12 . 1 12 2 19 1 1 . 10 9 1 20 4 .
13 14 . 16 1 1 12 22 . 11 2 10 20 22 . 6 . 10 16 10 21 . 17 10 . 11 12 . 1 20 3 1 1 . 1 12 13 16 13 6 20 22
10 8 10 1 . 17 10 . 1 12 20 2 10 16 . 6 . 8 22 1 . 17 10 . 1 12 18 10 17 . 6 . 10 22 12 1 16 2 . 2 1 12 6 1 14 . 1 12 20 10 17 .
1 15 13 5 . 13 16 20 6 17 . 6. 16 14 4 . 1 12 4 3 1 12 10 14 . 13 1 12 6 17 .
2 5 . 26 1 5 20 22 . 9 2 10 16 10 22 . 6 . 1 24 20 5 . 13 14 . 1 12 1 8 20 17 . 1 12 1 2 3 4 10 22 .





ئئشض.gif
من اخوكم sami44

بالتوفيق
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,892
نقاط التفاعل
5,650
النقاط
751
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top