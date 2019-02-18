اللغز المشفر رقم(7) منSAMI44

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
لغز اليوم هو السابع في سلسلة الالغاز المشفرة
وهو اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
لغز اليوم هو السابع في سلسلة الالغاز المشفرة
وهو اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن
الاحرف الابجدية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون
الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه
ا.ب.ج.د.ه.و.ز...................
وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة
لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه
للامانة العقدة موجودة في السطر الثالث
اللغز يقول
13 14 . 16 1 1 12 22 . 11 2 10 20 22 . 6 . 10 16 10 21 . 17 10 . 11 12 . 1 20 3 1 1 . 1 12 13 16 13 6 20 22
10 8 10 1 . 17 10 . 1 12 20 2 10 16 . 6 . 8 22 1 . 17 10 . 1 12 18 10 17 . 6 . 10 22 12 1 16 2 . 2 1 12 6 1 14 . 1 12 20 10 17 .
1 15 13 5 . 13 16 20 6 17 . 6. 16 14 4 . 1 12 4 3 1 12 10 14 . 13 1 12 6 17 .
2 5 . 26 1 5 20 22 . 9 2 10 16 10 22 . 6 . 1 24 20 5 . 13 14 . 1 12 1 8 20 17 . 1 12 1 2 3 4 10 22 .
من اخوكم sami44
بالتوفيق