معاني الالوان وتأثيرها على شخصية الانسان

يُعبّر الأحمر عن المشاعر القويّة والشّغف، كما أنّه يملك طاقة تحفيزيّة وقياديّة، فيعطي رسائل للدماغ بالتوقّف أو يحفّزه للانطلاق، وفي تفصيل درجاتِ اللّون الأحمر فإنّ اللّون الأحمر الفاتح يعطي الإحساس بالتحفيز والطاقة، بينما يعطي اللون الأحمر القاتم انطباعاً بثراء الشّيء وفخامته، كما يوحي بالأناقة، أمّا الأحمر القريب من البنيّ فيعطي شعوراً بالدّفء والقوّة

يدلّ اللون الأحمر على شخصيّات مرحة، مُحاطة بالاصدقاء، ولديهم حماسة فائقةن والأشخاص الّذين يُفضّلون ارتداء الأحمر تكون لديهم قدرة على القيام بالعديد من المهامّ، ويعطي الأحمر انطباعاً بالسيطرة وتأثيراً عدوانيّاً أحياناً، لذا يتجنّبه البعض في المناسبات الاجتماعيّة، كما يدلّ على شخصيّة انفعاليّة، وسريعة الحكم على النّاس.

اللّون الأزرق

يوحي اللّون الأزرق بالهدوء والصّفاء والتنظيم، وقد يُعطي إحساساً بالحزن والابتعاد، ولا يتناسب مع أيّ شيء يتعلّق بالطعام، فهو يعدّ أقلّ لون فاتح للشهيّة

يُكثِر العاطفيونَ والحسّاسون من ارتداء اللّون الأزرق، كما يرتديه الأشخاص ذوو النفوس الهادئة والصّبورة، ويدلّ الأزرق على شخصٍ سريعٍ في اتخاذ القرار، ومتعاونٍ في العمل، وتعدّ التقاليد جزءاً من شخصية محبّي الأزرق.

اللّون البرتقاليّ

أُعطِي هذا اللّون اسمه من فاكهة البرتقال ذات الأصل الصينيّ، واللون البرتقاليّ لون يُضفي المرح والطّاقة إذا كانَ مُشعّاً، وهو لونٌ خجول وناعم إذا كان دراقيّاً، وعندما يصبحَ اللّون برتقالياً محمرّاً يكون أكثرَ إثارةً.[٤

الشخصيّات التي تحبّ اللّون البرتقاليّ تكون مرحةً، واجتماعيّةً، كما تميل إلى تهويل المواقف، وهو لونٌ يعطي انطباعاً بالشخصيّة الفضوليّة، وقد تكون مُتذبذِبةً ومتقلّبةً.

اللّون الورديّ

يعطي اللّون الزهريّ إحساساً بالهدوء، والبراءة، كما أنّه يرتبط بالرومانسيّة والحب إذا كان فاتحاً، ويعطي انطباع التشويق والجموح إذا كانَ مشعّ

اللّون البنفسجيّ

يوحي بالملكيّة والصحّة، وهو يدّل على القوّة والطموح، كما أنّ اللّون الفاتح منه يعطي شعوراً بالحنين والرومانسيّة، واللّون البنفسجيّ يعطي إحساساً بالغموض والخيال والإبداع.[

تميل الشخصيّات التي ترغب في أن تكون فريدةً ومتميّزةً للّون البنفسجي، وهي شخصيّات كريمة ومُتسامحة، وتتمتّع بقدرٍ عالٍ من الذّكاء والحساسية.

اللّون الأخضر

يُسرِّع اللون الأخضر القراءة ويزيل التوتر؛ فهو متّصل بالطبيعة، كما يدلّ على الرّاحة والابتهاج والسّكينة

محبّو اللّون الأخضر يحبّون الحركة والمنافسة، ويتمتّعون بالمبادرة والإبداع، كما أنّهم مُفعَمون بالأمل والخيال، وهو لون يُحبَّذ ارتداؤه في المواقف التي تحتاج التحلّي بالقيادة، كما يدّل الأخضر على شخصيّات لطيفة ومتواضعة.

اللّون الأصفر

يرمز الأصفر إلى الدِّفء والفرح، وبشكلٍ مُضادٍّ قد يوحي بالإحباط والغضب.

ارتداء اللّون الأصفرر يدلّ على شخصيّة مستقرّة وذات ثقة عالية، وتتمتّع بالتفاؤل، كما يعطي انطباعاً بروحٍ مغامرة وفكاهيّة، وهو لون قد يمثّل شخصيّة قلِقةً ومُستهترة، ويُقدّم محبّو هذا اللّون العونَ للآخرين بسخاء.

