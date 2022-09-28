اعتذار باسم "الصحافية الساخرة"...

Tama Aliche
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
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( نتمنى تقراو حتى للاخير.. يستحق ..)
" 5 جانفي 2019 " : "طب طب طب هل من أحد هنا , لقد أحببت عالمكم هذا. . "
( تم تفعيل عضويتي بعد صراعات من الخالوطات ,, ماعلابليش علاش عندنا مشكل مع التسجيل ديما ..؟ ,, تجي تسجل تلقى ألف مشكلة نتفكر وقتها قريب تراجعت وماسجلتش هههه ايا تقول حسوا بيا ماركاوا الهدف قووووووووووول )
مود سيريو :
يا أيها السكان هنا حاضرون أم غائبون , لمن ذكرني يوم الغياب في جملة تحمل نار الاشتياق :"أعضاء غائبون في القلب حاضرون " كم تمنيت لأت يتجدد ذكري هناك كما يتجدد العنوان كلما مر العام .. يا ليته ..
شعلت النار كم من اشتياق ابتلعته عينيها في ذلك البعد , بعدما كنت باسم ينثر كل شيء بحب و صدق ,, حقا لم التفت يوما الى اشعال فتنة أو ضرب ظهر أحدهم , لكنني غرقت كالغبية , 22 سنة كانت فترة ارهاق دخلت فيها لهنا غير باش نكون أنا لمرة واحدة , لكن الكثير من الأشياء البسيطة تكسر ينهشها الخراب , ولا تكتمل رغم براءتها و رغم بساطتها ..
في رايكم : شكون أنا ..؟
جيبولي قصتي وين طلعتكم للفضاء ياك كان صلاح و حرف ال ق , وييييييينك ؟ حبيت نعيطلكم كامل يا ترى مازالكم عالقين في ذاكرتي ..؟
:
- منتدى واش راك تهدر : ( التقيت بهم هنا شحال كانوا بزاف و حبيتهم يا الله كانت تغلبهم كااامل شكون ..؟ ليلووووش , و هذي لؤلؤة و سكر محروق كانوا قايمين بهذا القسم الله الله هههه مينذاك حتى يضاربوا مع بعض باش يبصمولي الموضوع تاعي بختم التميز والذي يضحك أكثر هو أنني كنت أحسبهما يعشقوا في بعض , و ذلك الفتى الذي كان يدخل علي بالاعدام كلمة وراءها كلمة كله حديثه سيريوا لربما لم يكن يعجبه اسمي هههه هاااا هذاك حكيم ستوري واذا تريدون الضحك فأنا أعترف أنني كنت اقرأ اسمه الأخير " حكيم صورني " ساعفوني كنت نقولكم فالاول لا علاقة لي بالفرنسية تعلمت معاكم بالشوية مين حكمت كلافيي وانطلفت نحرق كلمة وراءها كلمة
- هذيك الياسمين حبيبتنا و اختنا جميعا توحشتك بزااااف
- كانوا كامل هنا ابو ليث و البحر الهادئ كان يا ما كان في مدرستي زوج يريحوا ورايا في لاكلاص عندهم نفس الاسم و يتحاماو عليا ههههه فعلا اشبهكما بهما
- فيتامين سي و قالت حمبوك بالوهرانية وانا بغيت نتعلم منك كيفاش تجيبوها شابة في ثلاث حروف " واه"
- كانوا يدورو هنا مينذاك يغيبوا حتى تلقاهم يطبعوا موضوع بختم تميز بعد جمود طويل :" بثينة و فيولا "
- العنقاء هذا نورمالمون كان يفتي بالطلاسم غير المفهومة الشعر من زمن الجاهلية يضربك بكلمة الى زدت هدرت انت ماشي مليح , يفاجئني حتى نلقاه يدور هنا نحترمه نولي عاقلة زعما
Algentil ما يفهم والو فينا و تلقاه يحاول المهم يحضر ,
- منتدى بوح القلم : ( هكذا كانوا : للحروف التي تلتقي للكثير من المشاعر وقعت هنالك متشابهات من الارواح , اخاف أن أقول من تكون هذه التي تمتب بكل جهد متألم .. لطالما نصبت خيمتي عندكم و ضممت روحي التي شعرت بالوحدة لتكون بينكم فما تركتموها الا بعد أن رحل الجميع الى ضحايا ذلك العالم الأزرق .. )
حين كتبت كان ل Sanaya و حلم كبير قلب واحد مني جمعهما في لحظة كتابة عشتها بين السطور , ذهب الألم رغم الحياة الوحيدة التي أعيشها بلحظات لا تذكر منها شيئا الا ذلك العمق داخلي الذي يحمل الكثير من الصمت لكنه فنان في كلماته , واذا رجعت للدموع فانه تذوق منها درجات عالية من الملح تحرق تلك العين .. بماذا يمكنني أن أعتذر ..؟ أم أنني لم أخطئ ..؟
كثير منهم يسرق من الوقت حياته بالواقع ليترك بصمته عند حروفك .. و تركوا ذلك الاشتياق حين كان يغيب ذلك " الأزرق الملكي" ولا أتذكر الا لمعة هذه الحروف حين يعلق حضوره ..لعلك بخير ..؟
فجأة .. يدين تحملان الماضي بنسمات الفراغ البارد , بعدما كانتا تحلمان باللحظات الجميلة كأن يمسك بها البعض .. غاضتني هذيك النهاية , قيل : أنه تم بيع ذلك اللون الأخضر الذي عشت فيه لأول مرة مشاعر الصداقة و الحب ما يميزه النقاء .. في هذا المكان الذي لا نملك فيها الا الألوان و الأسماء , و الكلمات ترسم أمنيات البقاء ..
كانت في يوم من الأيام كأنها لم تكن .. " الصحافية الساخرة " تساقطت حروفها هكذا في معلقة بعنوان "أنها تركت كل شيء" كاللمة في المعتاد يعرف اصحابها لملمة الأشياء التي يملكونها و أما التي تكسر فبقيت في كلمات لا تذكر حتى ..
المعلقة تقول :
ألفها و اللام كان تأليف البداية نسيان ما اكتمل , فكيف بدأت ال لمة ب"سكون الفجر" و "صاحبة الحظ" في حضورهما يهدأ صوت النبض حين تجدني "أميرته" ترميني ببعض القصد ..
حسبته باب بالصحبة و رفيق لا تليه أبواب ليدهشني مرة واحدة ,, في حرفه الثاني صاد صدم الأحياء التي تقاوم داخلي .. كيف تتقدم "الورد الأحمر" تبعث أقلامي الى تلك الصفحات البنية.. ؟
ألفها تعود بالمد يخرج من جوف , حين صرفت الأيام التي مضت فكان هنالك سوق للبيع و انقسمت الفهامة تاع كل واحد .. هكذا قالولي .. زاد دخلت فيها المدود الثلاثة الساكنة قا لو لي ) ثلاثتها فتنة ..
تحمل أحد الأحرف الجميلة و يحبونه باللغة الفرنسية حين يكتب و ينطق , "رسالة فتحي لأنه في محاولة لأن تفهم , لربما كل شيء يعود , فاء فصول بأربعة وجوه , تخبرني عن المال , ثم حديث النميمة , لقد اختلطت بقصة المرض حقيقة أم كذبها الجميع ..؟ والأربعة يتحدثون عن اليد في اليد " انقر على الاعلانات .."
النهاية بحرها الذي لم يستسلم ياء تفتح الأبواب فتكسر فتحتها تاء عند الوقف عليها تصبح هاء تسمع همسها الأخير .. اهههههه يضحك اذن .,؟
و جلس ذلك الصديق يواسيها , ربما فقدت اللون الجميل فعرفت أن اللوحة أخطأت حين رسمت ريشها صدقك , كان بينها قصة تدور كعقارب الساعة لكنها أبشع من تلك الدقات , في بضعة أيام بمعزوفة ظلم , جاء "جليلوس" تحدثني تلك الصورة في لطف , عزفت جميلا بين الحين و بين الحين الاخر لم تكن أنت ..؟
تيك تاك تيك تاك .. اللون الجديد هي تغادر لكنه يهددها بالانتقام كأنني عشت فيلما لا أعلم في أي الأحاسيس أصنفه ..؟
"الساخرة" لم تعد تبتسم لهم .. ولم تكتب شيئا الى حين هذه اللحظة التي عادت فيها تخبرهم عن تلك السين في أولها حديث انتهى بذلك السم الذي وضعه في كلامه تحت اسم "ح_ن"( اضربوا النح لكن ما أقوله له هو أعلى و أعظم من كل الأساطير التي كان يجمعها , حسبي الله و نعم الوكيل )
لأقول لهم : لم تكن خبثا من هذه الخاء خذوا مني كل الحب و الاحترام , في الغياب كان لهم حديث عني في قلوبهم ينتظرون هذه العودة , الشكر لهم أذكرهم باسمائهم " @Sanaya klara التي كانت تسال عني , حتى أنني قرأت لها أحاديثا جميلة عند زيارتها لولاية جيجل و السلام الطيب على من تذكرنا حين مطت أقدامه تراب بلدتي بالخير نحن نذكره أيضا باغلى الأحاسيس..
@dahman kz هذا الذي أول ما وقعت عليه عيناي كلماته في لحن أبهج قلبي " الصافية الساخرة صاحبة الهجومات والتعليقات المعاكسة صحى رمضانك وطال غيابك نتمنى تكوني بخير " الحمد لله بخير , فرغم أننا لم نكن نلتقي كثيرا في المنتدى الا أنه كان لك جمال ذاكرة قلب تذكر حين الغياب .. شكرا لك
و لتلك البهية الجميلة , التي كانت لا تتوقف عن زرع الابتسامة على وجهي , و التي تحب كل شيء حي يلمع في صورة اعجاز الخالق .. أنت يا من اسمها أبهى الأسماء @Soumia hadj mohammed عينيك الجميلتين تذكرين كيف تبادلنا لون و شكل العيون أشكرك لأنك لم تنسي ذكري رغم طول الغياب ..
أعتذر لطول هذه الاسطر , و أختم الموضوع هذا بالدعاء للاخت @ليليا مرام حين عدت وجدت انها في حالة سيئة , كم تمنيت أن اجدك في أفضل حال .. اسال الله الشفاء العاجل لك ياارب .. كنت من بدأت معك فكرة علاجك في الأردن ثم ختمتها بالبعد, بعد ان حدثت الكثير من الأمور التي لم أتوقعها , اخطأت و أعترف بزلاتي التي لم أحسب لها حساب .. و اعتذر من الجميع بعدما كنت أحمل ريشتي لأكتب فاسمع احاسيسي فقط , كم كنت أنانية لكن كل هذا تغير .. كنت اشعر بالنقص ربما لم تكن عندي الثقة الكافية والجرأة هي من تملكني بأناملي التي ترتبك , جعلتني أتخفى بين جعبة هذا الحبر الأسود ..
اعتذار لأحدهم : @الامين محمد أنك حقا تستحق أن أكتب اعتذاري كلمة كلمة ..
"قلم مغرور" هذا الصديق الذي لطالما كان سندا لي في كل شيء .. يستحق مني كل التقدير , رغم التقصير مني ..
أحبكم
"الصحافية الساخرة = Tama Aliche"