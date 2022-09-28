اعتذار باسم "الصحافية الساخرة"...

جيبولي قصتي وين طلعتكم للفضاء ياك كان صلاح و حرف ال ق , وييييييينك ؟ حبيت نعيطلكم كامل يا ترى مازالكم عالقين في ذاكرتي ..؟

جيبولي قصتي وين طلعتكم للفضاء ياك كان صلاح و حرف ال ق , وييييييينك ؟ حبيت نعيطلكم كامل يا ترى مازالكم عالقين في ذاكرتي ..؟

جيبولي قصتي وين طلعتكم للفضاء ياك كان صلاح و حرف ال ق , وييييييينك ؟ حبيت نعيطلكم كامل يا ترى مازالكم عالقين في ذاكرتي ..؟

جيبولي قصتي وين طلعتكم للفضاء ياك كان صلاح و حرف ال ق , وييييييينك ؟ حبيت نعيطلكم كامل يا ترى مازالكم عالقين في ذاكرتي ..؟

في رايكم : شكون أنا ..؟ جيبولي قصتي وين طلعتكم للفضاء ياك كان صلاح و حرف ال ق , وييييييينك ؟ حبيت نعيطلكم كامل يا ترى مازالكم عالقين في ذاكرتي ..؟

" كم تمنيت لأت يتجدد ذكري هناك كما يتجدد العنوان كلما مر العام ..

" كم تمنيت لأت يتجدد ذكري هناك كما يتجدد العنوان كلما مر العام ..

" كم تمنيت لأت يتجدد ذكري هناك كما يتجدد العنوان كلما مر العام ..

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته . . .

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته . . .

كانوا يدورو هنا مينذاك يغيبوا حتى تلقاهم يطبعوا موضوع بختم تميز بعد جمود طويل :"

كانوا يدورو هنا مينذاك يغيبوا حتى تلقاهم يطبعوا موضوع بختم تميز بعد جمود طويل :"

كانوا يدورو هنا مينذاك يغيبوا حتى تلقاهم يطبعوا موضوع بختم تميز بعد جمود طويل :"

كانوا يدورو هنا مينذاك يغيبوا حتى تلقاهم يطبعوا موضوع بختم تميز بعد جمود طويل :" بثينة و فيولا "

كانوا يدورو هنا مينذاك يغيبوا حتى تلقاهم يطبعوا موضوع بختم تميز بعد جمود طويل :" بثينة و فيولا "

كانوا يدورو هنا مينذاك يغيبوا حتى تلقاهم يطبعوا موضوع بختم تميز بعد جمود طويل :" بثينة و فيولا " ​

التقيت بهم هنا شحال كانوا بزاف و حبيتهم يا الله كانت تغلبهم كااامل شكون ..؟

التقيت بهم هنا شحال كانوا بزاف و حبيتهم يا الله كانت تغلبهم كااامل شكون ..؟

التقيت بهم هنا شحال كانوا بزاف و حبيتهم يا الله كانت تغلبهم كااامل شكون ..؟

ما يفهم والو فينا و تلقاه يحاول المهم يحضر ,

" ولا أتذكر الا لمعة هذه الحروف حين يعلق حضوره ..لعلك بخير ..؟

" ولا أتذكر الا لمعة هذه الحروف حين يعلق حضوره ..لعلك بخير ..؟

كثير منهم يسرق من الوقت حياته بالواقع ليترك بصمته عند حروفك .. و تركوا ذلك الاشتياق حين كان يغيب ذلك "

كثير منهم يسرق من الوقت حياته بالواقع ليترك بصمته عند حروفك .. و تركوا ذلك الاشتياق حين كان يغيب ذلك "

كثير منهم يسرق من الوقت حياته بالواقع ليترك بصمته عند حروفك .. و تركوا ذلك الاشتياق حين كان يغيب ذلك " الأزرق الملكي " ولا أتذكر الا لمعة هذه الحروف حين يعلق حضوره ..لعلك بخير ..؟

كثير منهم يسرق من الوقت حياته بالواقع ليترك بصمته عند حروفك .. و تركوا ذلك الاشتياق حين كان يغيب ذلك " الأزرق الملكي " ولا أتذكر الا لمعة هذه الحروف حين يعلق حضوره ..لعلك بخير ..؟

قلب واحد مني جمعهما في لحظة كتابة عشتها بين السطور , ذهب الألم رغم الحياة الوحيدة التي أعيشها بلحظات لا تذكر منها شيئا الا ذلك العمق داخلي الذي يحمل الكثير من الصمت لكنه فنان في كلماته , واذا رجعت للدموع فانه تذوق منها درجات عالية من الملح تحرق تلك العين .. بماذا يمكنني أن أعتذر ..؟ أم أنني لم أخطئ ..؟

قلب واحد مني جمعهما في لحظة كتابة عشتها بين السطور , ذهب الألم رغم الحياة الوحيدة التي أعيشها بلحظات لا تذكر منها شيئا الا ذلك العمق داخلي الذي يحمل الكثير من الصمت لكنه فنان في كلماته , واذا رجعت للدموع فانه تذوق منها درجات عالية من الملح تحرق تلك العين .. بماذا يمكنني أن أعتذر ..؟ أم أنني لم أخطئ ..؟

حين كتبت كان ل Sanaya و حلم كبير قلب واحد مني جمعهما في لحظة كتابة عشتها بين السطور , ذهب الألم رغم الحياة الوحيدة التي أعيشها بلحظات لا تذكر منها شيئا الا ذلك العمق داخلي الذي يحمل الكثير من الصمت لكنه فنان في كلماته , واذا رجعت للدموع فانه تذوق منها درجات عالية من الملح تحرق تلك العين .. بماذا يمكنني أن أعتذر ..؟ أم أنني لم أخطئ ..؟

حين كتبت كان ل Sanaya و حلم كبير قلب واحد مني جمعهما في لحظة كتابة عشتها بين السطور , ذهب الألم رغم الحياة الوحيدة التي أعيشها بلحظات لا تذكر منها شيئا الا ذلك العمق داخلي الذي يحمل الكثير من الصمت لكنه فنان في كلماته , واذا رجعت للدموع فانه تذوق منها درجات عالية من الملح تحرق تلك العين .. بماذا يمكنني أن أعتذر ..؟ أم أنني لم أخطئ ..؟

( هكذا كانوا : للحروف التي تلتقي للكثير من المشاعر وقعت هنالك متشابهات من الارواح , اخاف أن أقول من تكون هذه التي تمتب بكل جهد متألم .. لطالما نصبت خيمتي عندكم و ضممت روحي التي شعرت بالوحدة لتكون بينكم فما تركتموها الا بعد أن رحل الجميع الى ضحايا ذلك العالم الأزرق .. )

( هكذا كانوا : للحروف التي تلتقي للكثير من المشاعر وقعت هنالك متشابهات من الارواح , اخاف أن أقول من تكون هذه التي تمتب بكل جهد متألم .. لطالما نصبت خيمتي عندكم و ضممت روحي التي شعرت بالوحدة لتكون بينكم فما تركتموها الا بعد أن رحل الجميع الى ضحايا ذلك العالم الأزرق .. )

منتدى بوح القلم : ( هكذا كانوا : للحروف التي تلتقي للكثير من المشاعر وقعت هنالك متشابهات من الارواح , اخاف أن أقول من تكون هذه التي تمتب بكل جهد متألم .. لطالما نصبت خيمتي عندكم و ضممت روحي التي شعرت بالوحدة لتكون بينكم فما تركتموها الا بعد أن رحل الجميع الى ضحايا ذلك العالم الأزرق .. )

منتدى بوح القلم : ( هكذا كانوا : للحروف التي تلتقي للكثير من المشاعر وقعت هنالك متشابهات من الارواح , اخاف أن أقول من تكون هذه التي تمتب بكل جهد متألم .. لطالما نصبت خيمتي عندكم و ضممت روحي التي شعرت بالوحدة لتكون بينكم فما تركتموها الا بعد أن رحل الجميع الى ضحايا ذلك العالم الأزرق .. ) حين كتبت كان ل Sanaya و حلم كبير قلب واحد مني جمعهما في لحظة كتابة عشتها بين السطور , ذهب الألم رغم الحياة الوحيدة التي أعيشها بلحظات لا تذكر منها شيئا الا ذلك العمق داخلي الذي يحمل الكثير من الصمت لكنه فنان في كلماته , واذا رجعت للدموع فانه تذوق منها درجات عالية من الملح تحرق تلك العين .. بماذا يمكنني أن أعتذر ..؟ أم أنني لم أخطئ ..؟ كثير منهم يسرق من الوقت حياته بالواقع ليترك بصمته عند حروفك .. و تركوا ذلك الاشتياق حين كان يغيب ذلك " الأزرق الملكي " ولا أتذكر الا لمعة هذه الحروف حين يعلق حضوره ..لعلك بخير ..؟

منتدى بوح القلم : ( هكذا كانوا : للحروف التي تلتقي للكثير من المشاعر وقعت هنالك متشابهات من الارواح , اخاف أن أقول من تكون هذه التي تمتب بكل جهد متألم .. لطالما نصبت خيمتي عندكم و ضممت روحي التي شعرت بالوحدة لتكون بينكم فما تركتموها الا بعد أن رحل الجميع الى ضحايا ذلك العالم الأزرق .. ) حين كتبت كان ل Sanaya و حلم كبير قلب واحد مني جمعهما في لحظة كتابة عشتها بين السطور , ذهب الألم رغم الحياة الوحيدة التي أعيشها بلحظات لا تذكر منها شيئا الا ذلك العمق داخلي الذي يحمل الكثير من الصمت لكنه فنان في كلماته , واذا رجعت للدموع فانه تذوق منها درجات عالية من الملح تحرق تلك العين .. بماذا يمكنني أن أعتذر ..؟ أم أنني لم أخطئ ..؟ كثير منهم يسرق من الوقت حياته بالواقع ليترك بصمته عند حروفك .. و تركوا ذلك الاشتياق حين كان يغيب ذلك " الأزرق الملكي " ولا أتذكر الا لمعة هذه الحروف حين يعلق حضوره ..لعلك بخير ..؟ ​

فجأة .. يدين تحملان الماضي بنسمات الفراغ البارد , بعدما كانتا تحلمان باللحظات الجميلة كأن يمسك بها البعض .. غاضتني هذيك النهاية , قيل : أنه تم بيع ذلك اللون الأخضر الذي عشت فيه لأول مرة مشاعر الصداقة و الحب ما يميزه النقاء .. في هذا المكان الذي لا نملك فيها الا الألوان و الأسماء , و الكلمات ترسم أمنيات البقاء ..

كانت في يوم من الأيام كأنها لم تكن ..

"

الصحافية الساخرة " تساقطت حروفها هكذا في معلقة بعنوان "أنها تركت كل شيء" كاللمة في المعتاد يعرف اصحابها لملمة الأشياء التي يملكونها و أما التي تكسر فبقيت في كلمات لا تذكر حتى ..

المعلقة تقول :

ألفها و اللام كان تأليف البداية نسيان ما اكتمل , فكيف بدأت ال لمة ب" سكون الفجر " و " صاحبة الحظ " في حضورهما يهدأ صوت النبض حين تجدني " أميرته " ترميني ببعض القصد ..

حسبته باب بالصحبة و رفيق لا تليه أبواب ليدهشني مرة واحدة ,, في حرفه الثاني صاد صدم الأحياء التي تقاوم داخلي .. كيف تتقدم "

الورد الأحمر

" تبعث أقلامي الى تلك الصفحات البنية.. ؟

ألفها ق تعود بالمد يخرج من جوف , حين صرفت الأيام التي مضت فكان هنالك سوق للبيع و انقسمت الفهامة تاع كل واحد .. هكذا قالولي .. زاد دخلت فيها المدود الثلاثة الساكنة ا ل و ل ي ) ثلاثتها فتنة ..

تحمل أحد الأحرف الجميلة و يحبونه باللغة الفرنسية حين يكتب و ينطق , "رسالة ف تحي لأنه في محاولة لأن تفهم , لربما كل شيء يعود , فاء فصول بأربعة وجوه , تخبرني عن المال , ثم حديث النميمة , لقد اختلطت بقصة المرض حقيقة أم كذبها الجميع ..؟ والأربعة يتحدثون عن اليد في اليد " انقر على الاعلانات .."

النهاية بحرها الذي لم يستسلم ياء تفتح الأبواب فتكسر فتحتها تاء عند الوقف عليها تصبح هاء تسمع همسها الأخير .. اهههههه يضحك اذن .,؟

و جلس ذلك الصديق يواسيها , ربما فقدت اللون الجميل فعرفت أن اللوحة أخطأت حين رسمت ريشها صدقك , كان بينها قصة تدور كعقارب الساعة لكنها أبشع من تلك الدقات , في بضعة أيام بمعزوفة ظلم , جاء "جليلوس" تحدثني تلك الصورة في لطف , عزفت جميلا بين الحين و بين الحين الاخر لم تكن أنت ..؟

تيك تاك تيك تاك .. اللون الجديد هي تغادر لكنه يهددها بالانتقام كأنني عشت فيلما لا أعلم في أي الأحاسيس أصنفه ..؟

"الساخرة" لم تعد تبتسم لهم .. ولم تكتب شيئا الى حين هذه اللحظة التي عادت فيها تخبرهم عن تلك السين في أولها حديث انتهى بذلك السم الذي وضعه في كلامه تحت اسم "ح_ن" ( اضربوا النح لكن ما أقوله له هو أعلى و أعظم من كل الأساطير التي كان يجمعها , حسبي الله و نعم الوكيل )

لأقول لهم : لم تكن خبثا من هذه الخاء خذوا مني كل الحب و الاحترام , في الغياب كان لهم حديث عني في قلوبهم ينتظرون هذه العودة , الشكر لهم أذكرهم باسمائهم " @Sanaya klara التي كانت تسال عني , حتى أنني قرأت لها أحاديثا جميلة عند زيارتها لولاية جيجل و السلام الطيب على من تذكرنا حين مطت أقدامه تراب بلدتي بالخير نحن نذكره أيضا باغلى الأحاسيس..

@dahman kz هذا الذي أول ما وقعت عليه عيناي كلماته في لحن أبهج قلبي " الصافية الساخرة صاحبة الهجومات والتعليقات المعاكسة صحى رمضانك وطال غيابك نتمنى تكوني بخير " الحمد لله بخير , فرغم أننا لم نكن نلتقي كثيرا في المنتدى الا أنه كان لك جمال ذاكرة قلب تذكر حين الغياب .. شكرا لك

و لتلك البهية الجميلة , التي كانت لا تتوقف عن زرع الابتسامة على وجهي , و التي تحب كل شيء حي يلمع في صورة اعجاز الخالق .. أنت يا من اسمها أبهى الأسماء @Soumia hadj mohammed أشكرك لأنك لم تنسي ذكري رغم طول الغياب .. عينيك الجميلتين تذكرين كيف تبادلنا لون و شكل العيونأشكرك لأنك لم تنسي ذكري رغم طول الغياب ..

أعتذر لطول هذه الاسطر , و أختم الموضوع هذا بالدعاء للاخت @ليليا مرام حين عدت وجدت انها في حالة سيئة , كم تمنيت أن اجدك في أفضل حال .. اسال الله الشفاء العاجل لك ياارب .. كنت من بدأت معك فكرة علاجك في الأردن ثم ختمتها بالبعد, بعد ان حدثت الكثير من الأمور التي لم أتوقعها , اخطأت و أعترف بزلاتي التي لم أحسب لها حساب .. و اعتذر من الجميع بعدما كنت أحمل ريشتي لأكتب فاسمع احاسيسي فقط , كم كنت أنانية لكن كل هذا تغير .. كنت اشعر بالنقص ربما لم تكن عندي الثقة الكافية والجرأة هي من تملكني بأناملي التي ترتبك , جعلتني أتخفى بين جعبة هذا الحبر الأسود ..

اعتذار لأحدهم : @الامين محمد أنك حقا تستحق أن أكتب اعتذاري كلمة كلمة ..

"قلم مغرور"

هذا الصديق الذي لطالما كان سندا لي في كل شيء .. يستحق مني كل التقدير , رغم التقصير مني ..