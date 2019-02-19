🇩🇿 جزائري عاشق 🇩🇿

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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نقاط التفاعل
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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إن شاء الله احوالكم بخير
لكل من مر من هنا تحية طيبة
وهذه الكلمات خواطر شاب اراد أن يشاركها معكم ارجو ان تلقى اعجابكم.

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جزائري عاشق !!!....

102010

سمعت عنك يا حبيبتي أخبارا ما أعجبتني
سمعت أنك مريضة وتعانين وهذا امر يؤرقني
شحب لونك شيئا فشيئا منذ غادرت وتركتك وتركتني
سمعت أنهم عاثو فسادا في تسريحة شعرك الغجرية
سمعت أنهم ألبسوك خفا في ليالي الشتاء الباردة السرمدية
ذهب عنك اللون الفاتح الجميل وصرت شيئا فشيئا شاردة
سمعت أنهم إلتفو حولك كالكلاب الضالة
سمعت أنهم وضعو عليك أغلالا وكبلوك
وفي وحشة القبو هناك القوك
هل وجدته هناك معك؟ ...
لقد قادوه الى القبو منذ أزل ...ألم تجديه إلى جانبك
لم يتغير الحال ...حاربت بالامس مستعمرا لاذود عنك
لم اكن اتخيل أن يخدعوك

حبيبتي أنت ...
صرختِ ولم أسمعكِ
استنجدت بي ولم أنجدكِ
واليوم ها أنت قد استسلمت لمصيركِ
بعيدٌ عنك وأنا بعيد ...وحتى وأنا قريب منكِ
سمعت أنكِ وجدته في القبو معك ألم أقل لك أنه هناك
كيف حاله هل عذبوه ،كم مرة أعدموه وهل تعرف عليكِ
102006

سأزورك يوما لأراك.. في ذاك المكان وانظر اليك ...وانت للأسف تعاني وحدك
لأنه معك هناك ... سأخبره كم تألمت وأخبره كم تحملت ، سأخبره عن حبيبتي الجزائر كيف قاومت
سأقول له أيها العدل مهلك لا تمت
فهناك في القبو نافذة صغيرة يطل منها الصبح في صمت
لا تنظر الى شيء آخر سواه وتجلد
واعتني بحبيبتي الغالية فهي حزينة حزينة لانها تظن أنني عنها تخليت

102008

أنا الجزائري أقولها بكل حزن وشجن أنا الحبيب الذي تخلى عن حبيبته رغما عنه وعنها
أنا الجزائري جردوني من كل وسيلة لأصل اليها وأساعدها
أنا الجزائري علموني فقط أن أتجول في شوارع الدنيا بحثا عن ما يسمى لقمة ولا أجدها
أنا الجزائري أجوب الدنيا مخدرا لم أعد اعرف ماذا افعل لأجلك ولاجلي
أنا الجزائري ظللت أتفرج على كل مهرج وضحكت حتى انتزعت عضلات بطني
ولم أعلم أن كل مهرج كان يحمل سكينا يقطع به أوصال حبيبتي
لم أعلم أن تلك اللقمة لن أجدها إلا بين عفة وعفة وبين كرامتين
ظللت أضحك حتى وجدت العمر ببطء يمر ،وتطايرت أمامي أوراق الكتابين
ظللت أضحك حتى منعو عنك السجود لله في كلمتين
ظللت أضحك حتى نزعو حجابك شيئا فشيئا وانتظرو دهرا لا عاما أو عامين
كم كنت أخرقا ،اكتشفت في لحظة أنني كنت المهرج وهم المتفرجين

وفي لحظة قالو لي ستجد ما تبحث عنه إن قهرت الامواج
ركبتها وكلي أمل أن أجد مثلك ... وعليكِ بعدي تُفرج
سامحيني حبيبتي تركتك وحيدة ونار قلبك تتوهج
رجوت أن أعيش معك العمر وأدفن بين أحضانك وسيد قلبك أتوج
دفعوني إلى أحضان الموت... اعذريني
إن وجدت جسدي اعتني به ،وتذكري أني مت وأنا جزائري عاشق

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أرجو ان تنال إعجابكم
بقلم حلم كبير
يوم
الثلاثاء 19 فيفري 2019
19:00
 
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