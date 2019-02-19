جزائري عاشق !!!....

أنا الجزائري أقولها بكل حزن وشجن أنا الحبيب الذي تخلى عن حبيبته رغما عنه وعنها

أنا الجزائري جردوني من كل وسيلة لأصل اليها وأساعدها

أنا الجزائري علموني فقط أن أتجول في شوارع الدنيا بحثا عن ما يسمى لقمة ولا أجدها

أنا الجزائري أجوب الدنيا مخدرا لم أعد اعرف ماذا افعل لأجلك ولاجلي

أنا الجزائري ظللت أتفرج على كل مهرج وضحكت حتى انتزعت عضلات بطني

ولم أعلم أن كل مهرج كان يحمل سكينا يقطع به أوصال حبيبتي

لم أعلم أن تلك اللقمة لن أجدها إلا بين عفة وعفة وبين كرامتين

ظللت أضحك حتى وجدت العمر ببطء يمر ،وتطايرت أمامي أوراق الكتابين

ظللت أضحك حتى منعو عنك السجود لله في كلمتين