لغز مشفر غير مسجل (8) من sami44

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله



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لغز اليوم هو الثامن في سلسلة الالغاز المشفرة

وهو اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد




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101817




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اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن

الاحرف الهجائية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون

الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الهجائية المتعارف عليه

ا.ب. ت .ث ج ح خ د ذ ...................

وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة

لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه

للامانة العقدة موجودة في السطر الخامس


اللغز يقول












1 12 1 22 23 . 18 25 . 13 28 1 . 19 28 25 .18 25 .1 23 3 18 10 28 20.
28 24 23 22 26 .1 23 14 19 28 10. 28 24 23 22 26 .1 23 22 2 28 10 .28 24 23 22 26 .1 23 21 27 28 .27 .6 3 1 .
.1 23 17 18 28 20 .
1 14 23 26 . 24 25 . 1 23 1 23 28 1 20 . 28 27 5 8 .20 28 . 1 23 24 8 28 25 3 . 27 . 20 28 . 1 23 1 10 28 1 20 .
20 28 26 . 24 1 23 1 28 20 1 23 .27 . 28 16 23 2 26 .1 23 25 12 1 1 . 27. 1 23 10 5 1 23 .
1 12 24 26 . 24 3 8 1 27 23 . 20 28 . 1 23 1 12 27 1 21 . 27 . 1 23 24 25 1 11 23 .
.1 27 23 26 . 24 25 . 24 24 23 22 3 . 1 23 25 2 1 3 .28 12 22 25 .1 23 12 26 27 23 . 27 . 1 23 19 1 2 1 3 .





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من اخوكم sami44

بالتوفيق
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,927
نقاط التفاعل
5,857
النقاط
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الدعوة مفتوحة للكل واتمنى تحاولو مع الحل
 
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