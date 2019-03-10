لغز مشفر غير مسجل (12) من sami44

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهراني نشوف في لغز جديدعلاه حليتو ديجا تاع الأردن هاداك؟راني روطارلا بأس سأكون مشاركة كالعادة وبحول اللهالمهم ملاحظة فقط لمن سيلتحق بنا لأول مرةبالاكم تأمنو العبارة هاديك تاع هادا أسهل لغز وأسهل من البقيةأنه فخ، من بعد تلقاو اللغز على عشبة تعيش في أعماق شجرة في غابة الأمازونوكانو يستخدموها في العصر الحجري لغسل الأسنانأنا حذرتكم ونتوما دبرو راسكمالمهم لي عودة ان شاء اللهوشكرا على اللغز الجديد بارك الله فيكعلى الجهد المبذول​