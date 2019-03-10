لغز مشفر غير مسجل (12) من sami44

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله






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لغز اليوم هو الثاني عشر في سلسلة الالغاز المشفرة

وهو اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد






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101817




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اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن

الاحرف الابجدية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون

الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه

ا.ب. ج .د .ه.و.ز ...................

وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة

وجعلما النقاط بين السطور مساعدة لاصحاب الهواتف للتفريق بين سطر واخر

لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه

للامانة العقدة موجودة في السطر

الاول











اللغز يقول


103204




1 15 1 12 11 . 16 14 . 21 10 1 .13 14 . 21 20 . 1 12 22 12 1 1 .
.......
13 5 1 3 13 .24 9 10 20 .10 18 10 2 .11 12 . 1 12 1 6 18 1 12 .
.......
10 5 6 1 .1 12 14 15 1 1 . 1 11 23 20 . 13 14 . 1 12 20 3 1 12 .
.............................
1 15 13 5 . 28 20 10 2 . 6 . 16 14 4 14 1 .28 10 20 . 13 22 4 1 6 12 .
.....................................................
1 6 12 5 . 17 10 . 13 13 12 11 22 . 1 12 8 10 6 1 14 . 6 . 1 24 20 5 . 17 10 . 1 24 20 . 1 12 12 13 22 .

....................................................................................





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من اخوكم sami44
بالتوفيق
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راني نشوف في لغز جديد
علاه حليتو ديجا تاع الأردن هاداك؟
راني روطار
لا بأس سأكون مشاركة كالعادة وبحول الله
المهم ملاحظة فقط لمن سيلتحق بنا لأول مرة
بالاكم تأمنو العبارة هاديك تاع هادا أسهل لغز وأسهل من البقية 🤨
أنه فخ، من بعد تلقاو اللغز على عشبة تعيش في أعماق شجرة في غابة الأمازون
وكانو يستخدموها في العصر الحجري لغسل الأسنان
أنا حذرتكم ونتوما دبرو راسكم
المهم لي عودة ان شاء الله
وشكرا على اللغز الجديد بارك الله فيك
على الجهد المبذول​
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,259
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النقاط
751
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راني نشوف في لغز جديد
علاه حليتو ديجا تاع الأردن هاداك؟
راني روطار
لا بأس سأكون مشاركة كالعادة وبحول الله
المهم ملاحظة فقط لمن سيلتحق بنا لأول مرة
بالاكم تأمنو العبارة هاديك تاع هادا أسهل لغز وأسهل من البقية 🤨
أنه فخ، من بعد تلقاو اللغز على عشبة تعيش في أعماق شجرة في غابة الأمازون
وكانو يستخدموها في العصر الحجري لغسل الأسنان
أنا حذرتكم ونتوما دبرو راسكم
المهم لي عودة ان شاء الله
وشكرا على اللغز الجديد بارك الله فيك
على الجهد المبذول​
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اهلا مريم هكا راكي تهربيلي في المشتارية ضرك يدخلو الالغاز توعي مع العصيان المدني ونولي حاصل في شكون يلقى الحل
لكن للامانة انه اسهل من السهل
ولغز الاردن حلاتو عجوزتك قبل يومين ماحبتش تخلي عروستها تتمرمد في البوتيكة تاع الاغاز
انتضر عودتك
 
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