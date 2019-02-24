لغز مشفر غير مسجل (9) من sami44

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سلام لغز جديد ^^ يا ناس اشهدوا راني دخلت للغز قبل ما يحطو فيه الأعضاء اقتراحات، سجلو هذه اللحظة التاريخية بصح مالحقتنيش الاشارة معرف علاه لقيت لغز مشفر دخلت وحدي، يمكن لانو قائمة الاشارات مكوبية والله اعلم المهم اللغز هادا لازملو الميكرو والورقة والستيلو خاطر بالهاتف نتخلط بين الاسطر، اذن لي عودة بحول الله تحياتي​

اسهل طريقة للتملص او الهرب من ساحة المعركة

الكلمة الشهيرة وكاش نهار ندير عليها موضوع في واش راك تهدر ( راني بالتلفون نهار ندخل من الحاسوب نحاول ) راني حفضتها ياووووووووووو

الكلمة الشهيرة وكاش نهار ندير عليها موضوع في واش راك تهدر ( راني بالتلفون نهار ندخل من الحاسوب نحاول ) راني حفضتها ياووووووووووو

الكلمة الشهيرة وكاش نهار ندير عليها موضوع في واش راك تهدر ( راني بالتلفون نهار ندخل من الحاسوب نحاول ) راني حفضتها ياووووووووووو