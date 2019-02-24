لغز مشفر غير مسجل (9) من sami44

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله




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لغز اليوم هو التاسع في سلسلة الالغاز المشفرة

وهو اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد



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101817






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اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن

الاحرف الهجائية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون

الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه

ا.ب. ج .د .ه.و.ز ...................

وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة

لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه

للامانة العقدة موجودة في السطر الثاني


اللغز يقول











1 15 1 12 11 . 16 14 . 21 10 1 . 13 14 . 1 18 28 20 . 13 24 12 6 19 1 22 . 1 12 20 8 13 1 14 .
16 10 4 . 1 14 6 1 16 5 . 13 16 22 2 20 . 13 14 5 . 1 12 14 1 17 16 . 6 . 13 14 5 . 1 12 27 1 20 .
10 8 10 1 . 17 10 . 11 12 . 1 12 1 19 9 1 20 . 6 . 1 21 11 1 12 5 . 11 23 20 .
1 15 13 5 . 13 1 12 6 17 . 13 14 . 23 13 1 14 10 22 . 8 20 6 17 . 6 . 16 14 4 14 1 . 13 1 12 6 17 .
1 14 8 25 17 22 . 24 1 13 15 5 13 . 1 18 2 8 . 13 14 . 1 12 2 21 20 .6 . 11 1 14 . 12 5 . 13 16 . 1 12 21 16 20 1 1 . 1 23 20








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من اخوكم sami44
بالتوفيق





 
sami44

sami44

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sami44

sami44

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قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لي عودة باذن الله
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نقولك شيماء عندي قريب ساعتين نكسر في راسي معاه يا ولوكان ما تحاوليش نجري موراك في كامل الفيراجات تاع اللمة مريم تاع قسنطينة وما تسلككش من يدي
خذي راحتك وولي وقت ما حبيتي يا الشغيغة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا سلام لغز جديد ^^
يا ناس اشهدوا راني دخلت للغز قبل ما يحطو فيه الأعضاء اقتراحات، سجلو هذه اللحظة التاريخية
بصح مالحقتنيش الاشارة معرف علاه
لقيت لغز مشفر دخلت وحدي، يمكن لانو قائمة الاشارات مكوبية والله اعلم
المهم اللغز هادا لازملو الميكرو والورقة والستيلو خاطر بالهاتف
نتخلط بين الاسطر، اذن لي عودة بحول الله
تحياتي​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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قال sami44:
نقولك شيماء عندي قريب ساعتين نكسر في راسي معاه يا ولوكان ما تحاوليش نجري موراك في كامل الفيراجات تاع اللمة مريم تاع قسنطينة وما تسلككش من يدي
خذي راحتك وولي وقت ما حبيتي يا الشغيغة
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استعمل سلاحها ضدها
عليك وعلى البشماق الاسطوري الذي عبر القارات هههه
فاعلة خير فقط 🤭
 
sami44

sami44

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قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا سلام لغز جديد ^^
يا ناس اشهدوا راني دخلت للغز قبل ما يحطو فيه الأعضاء اقتراحات، سجلو هذه اللحظة التاريخية
بصح مالحقتنيش الاشارة معرف علاه
لقيت لغز مشفر دخلت وحدي، يمكن لانو قائمة الاشارات مكوبية والله اعلم
المهم اللغز هادا لازملو الميكرو والورقة والستيلو خاطر بالهاتف
نتخلط بين الاسطر، اذن لي عودة بحول الله
تحياتي​
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شحال واعرة هاذي
اسهل طريقة للتملص او الهرب من ساحة المعركة
الكلمة الشهيرة وكاش نهار ندير عليها موضوع في واش راك تهدر ( راني بالتلفون نهار ندخل من الحاسوب نحاول ) راني حفضتها ياووووووووووو
قال لؤلؤة قسنطينة:
استعمل سلاحها ضدها
عليك وعلى البشماق الاسطوري الذي عبر القارات هههه
فاعلة خير فقط 🤭
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اما بالنسبة لذات البشماق اعذرها اضن انها كانت مريضة اليوم ما عرفت صح ولا غير كي نحط لغز تبانلها على المرض
المرة هاذي البشماق هو الحل
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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قال sami44:
نقولك شيماء عندي قريب ساعتين نكسر في راسي معاه يا ولوكان ما تحاوليش نجري موراك في كامل الفيراجات تاع اللمة مريم تاع قسنطينة وما تسلككش من يدي
خذي راحتك وولي وقت ما حبيتي يا الشغيغة
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والله الشقيقة لانه رحت للطبيب الفواياج والريح بارد والحمد لله
عينيا لما نفتحهم يوجعوني ههههههههههههه
اذا حكمتني وساهل الحال هههههههههههه اولا نجري مليار ثانيا قزمة نتخبى فلكوانات هههههههههههه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
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27 جويلية 2013
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قال لؤلؤة قسنطينة:
استعمل سلاحها ضدها
عليك وعلى البشماق الاسطوري الذي عبر القارات هههه
فاعلة خير فقط 🤭
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نمدلو واحد كما تعلمين عندي بزاف ومديت لعبير واحد
خليفتي واستعملتوا فوووووووووووووووووور
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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العمر
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قال ماغيكاي تشان:
والله الشقيقة لانه رحت للطبيب الفواياج والريح بارد والحمد لله
عينيا لما نفتحهم يوجعوني ههههههههههههه
اذا حكمتني وساهل الحال هههههههههههه اولا نجري مليار ثانيا قزمة نتخبى فلكوانات هههههههههههه
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😂😂😂😂
قتلتيني بالضحك في نص الليل الله يعطيك الربح
وربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله ويخفف عليك كل وجع يارب
 
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