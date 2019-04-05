لغز مشفر غير مسجل (14) من sami44

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله

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لغز اليوم هو الرابع عشر في سلسلة الالغاز المشفرة

وهو اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد


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101817






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اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن

الاحرف الابجدية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون

الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه

ا.ب. ج .د .ه.و.ز ...................

وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة

وجعلما النقاط بين السطور مساعدة لاصحاب الهواتف للتفريق بين سطر واخر

لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه

للامانة العقدة موجودة في السطر

السطر الاخير





103204


1 15 1 12 11 . 16 14 . 21 10 1 . 13 14 . 1 10 1 22 .24 12 19 . 1 12 2 20 10 .
....................................................................
17 10 . 1 12 19 20 1 14 .13 25 11 6 20 . 6 . 10 8 10 1 . 17 10 .11 12 . 1 12 2 20 1 20 10 .
.........................................
12 12 2 19 1 1 . 13 6 18 6 17 .6 . 12 12 2 5 1 1 13 . 13 8 2 6 2 . 17 10 . 1 12 15 5 6 12 . 6 . 8 22 1 . 1 12 18 8 1 20 10 .
........................
1 15 13 5 . 24 17 10 17 . 10 16 20 17 5 . 11 12 . 19 1 20 1 .
..............
17 10 . 1 12 16 1 1 12 22 . 13 6 3 6 4 .6 . 12 5 .17 11 1 14 .




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من اخوكم sami44
بالتوفيق
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,642
نقاط التفاعل
8,688
النقاط
751
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