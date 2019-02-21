لست روميو ولا أريد جولييت

لا أنا لست روميو.. لا.. لا أريد جولييت.. لأنّ من كتب القصة ليس منا.. والحب عندنا ليس عشق "النوافذ" ولا الدهاليز ولا الفايسبوك ولا الهاتف ولا عشق الغدر اللئيم.. آه لو هناك رجل يغض بصره ولا يخون صاحبه ولا يغازل جارته ولا يتمنى الآثام.. آه لزمن لم يعد فيه من هدف سوى الغرام والحرام...

إنّ حبّالخديعة والهمس واللمس، وحش كاسر جارح غادر..

لم تعد هناك امرأة تقول لا.. وآه أيها الكون الكبير.. هل هناك مكان آوي إليه؟ حيث أكون وحدي أعبد الله ربي فلا إنسان ولا شيطان؟؟؟

لا يوجد الآن رجل.. لأن لا امرأة حقيقيّة في هذه الأرض..

أه لو كل امرأة وقفت قوية شامخة مثل خولة بنت الأزور..

آه لو كل امرأة دافعت عن شرفها من كلمة غزل

آه لو كل امرأة قالت: أنا محمديّة .. أنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم..

آه لو قالت: أنا لست جولييت ولا ليلى ولا لبنى.. أنا أمهاتي عائشة وخديجة وحفصة وباقي الأمهات الصديقات.

أه لو كل امرأة دفعت المتلصص المتربص المتقرّب المتسلّل إليها ونحوها وحولها وعليها في حافلة أو طابور أو محل.. لو... لو..

لكن للأسف.. ليس كل النساء بريئات للأسف من دم بن يعقوب.

النساء المتزوجات يبتسمن للشباب المتغزل والمخطوبات والعازبات والكبيرات والصغيرات يفرحن لكلمة عمري وحنونتي والله يبارك.. كلمة صدق أريد بها فاحشة وباطل وسفح دم الفضيلة وقتل العفة وغدر الآمان.. آه لو أن المرأة كانت قوية شريفة طاهرة لما كان بيننا عمر بن أبي ربيعة ولا أبو نواس ولا بشار بن برد ولا قيس ولا روميو ولا كازانوفا ولا ماركيز دو صاد .

ولكن ما العمل والأنثى لا ترفض طالبا.. ولو كان مراهقا.. ما دام الطالب يعرف علم النساء...