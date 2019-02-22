مشاركتي رقم 3 في مهرجان البرتقال : عصير منعش بالبرتقال

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

جبتلكم اليوم عصير بالبرتقال و الفراولة منعش و لذيذ

لهذا العصير نحتاج :
كمية من البرتقال و كمية من الفراولة و سكر حسب الذوق و ماء

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و طريقة التحضير سهلة جدا

نقطع الفواكه صغيرة نوعا ما و نزيدلها كمية من السكر و نخلط

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نميكسيهم بالبرا ميكسور و الميكسور العادي

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و نزيد كمية الماء حسب القوام اللي حبيناه

و نقدموه

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عن قرب

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اتمنى ان ينال اعجابكم و تجربوه

تحياتي للجميع


 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدقتي فعلا منعش ويبان يسخف تسلم ايدك حبيبتي
بالتوفيق
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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19 ماي 2011
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قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدقتي فعلا منعش ويبان يسخف تسلم ايدك حبيبتي
بالتوفيق
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و عليكم السلام
نعم منعش و نفعني لان كان معي زكام حاد نشربو غير هو
نورتي موضوعي

تحياتي لكي​
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
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منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ....
والله صحن بظهر يشهى تسلم الايادى
 
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