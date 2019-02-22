مشاركتي رقم 3 في مهرجان البرتقال : عصير منعش بالبرتقال

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
جبتلكم اليوم عصير بالبرتقال و الفراولة منعش و لذيذ
لهذا العصير نحتاج :
كمية من البرتقال و كمية من الفراولة و سكر حسب الذوق و ماء
و طريقة التحضير سهلة جدا
نقطع الفواكه صغيرة نوعا ما و نزيدلها كمية من السكر و نخلط
نميكسيهم بالبرا ميكسور و الميكسور العادي
و نزيد كمية الماء حسب القوام اللي حبيناه
و نقدموه
عن قرب
اتمنى ان ينال اعجابكم و تجربوه
تحياتي للجميع
جبتلكم اليوم عصير بالبرتقال و الفراولة منعش و لذيذ
لهذا العصير نحتاج :
كمية من البرتقال و كمية من الفراولة و سكر حسب الذوق و ماء
و طريقة التحضير سهلة جدا
نقطع الفواكه صغيرة نوعا ما و نزيدلها كمية من السكر و نخلط
نميكسيهم بالبرا ميكسور و الميكسور العادي
و نزيد كمية الماء حسب القوام اللي حبيناه
و نقدموه
عن قرب
اتمنى ان ينال اعجابكم و تجربوه
تحياتي للجميع