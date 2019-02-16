مشاركتي رقم 2 في مهرجان البرتقال : موس بالبرتقال

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

جبت لكم اليوم ديسار منعش بطعم البرتقال سهل و سريع و لذيذ

المقادير :
الخليط الاول :
  • نصف لتر عصير برتقال**طبيعي**
  • 4 الى 5 م ك سكر عادي
  • م ك و نصف نشاء**مايزينة**
  • 2 صفار بيض
الخليط الثاني :
  • 2 بياض بيض
  • رشة ملح
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طريقة التحضير :

في كاسرونة نحط صفار البيض + السكر و نخلطهم مليح

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نزيد النشاء و نخلط مليح

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نزيد عصير البرتقال بالتدريج و نحرك لتتجانس المكونات

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نحطها على النار و نقعد نحرك حتى تعقد و نحطها في اناء و نخليها تبرد مليح

نطلع 2 بياض البيض + رشة ملح بالباتور فوق حمام مائي **باش نعقمو البيض** حتى يولي قوامه ثلجي

نزيدو على الخليط الاول و نحرك من تحت لفوق باش يقعد القوام رغوي

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نحطها في كؤوس التقديم و نحطها تبرد و تشد روحها و نزينها حسب الرغبة انا زينتها بورود من الشانتيي و ابراج تع البرتقال

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اتمنى ان تنال اعجابكم
و اتمنى ان تجربوها

تحياتي للجميع


 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ديسار ولا اروع غاليتي تسلم ايدك
وبالتوفيق
 
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