مشاركتي رقم 2 في مهرجان البرتقال : موس بالبرتقال

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
جبت لكم اليوم ديسار منعش بطعم البرتقال سهل و سريع و لذيذ
المقادير :
الخليط الاول :
جبت لكم اليوم ديسار منعش بطعم البرتقال سهل و سريع و لذيذ
المقادير :
الخليط الاول :
- نصف لتر عصير برتقال**طبيعي**
- 4 الى 5 م ك سكر عادي
- م ك و نصف نشاء**مايزينة**
- 2 صفار بيض
الخليط الثاني :
- 2 بياض بيض
- رشة ملح
طريقة التحضير :
في كاسرونة نحط صفار البيض + السكر و نخلطهم مليح
نزيد النشاء و نخلط مليح
نزيد عصير البرتقال بالتدريج و نحرك لتتجانس المكونات
نحطها على النار و نقعد نحرك حتى تعقد و نحطها في اناء و نخليها تبرد مليح
نطلع 2 بياض البيض + رشة ملح بالباتور فوق حمام مائي **باش نعقمو البيض** حتى يولي قوامه ثلجي
نزيدو على الخليط الاول و نحرك من تحت لفوق باش يقعد القوام رغوي
نحطها في كؤوس التقديم و نحطها تبرد و تشد روحها و نزينها حسب الرغبة انا زينتها بورود من الشانتيي و ابراج تع البرتقال
اتمنى ان تنال اعجابكم
و اتمنى ان تجربوها
تحياتي للجميع