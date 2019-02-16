مشاركتي رقم 2 في مهرجان البرتقال : موس بالبرتقال

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



جبت لكم اليوم ديسار منعش بطعم البرتقال سهل و سريع و لذيذ



المقادير :

الخليط الاول : ​

نصف لتر عصير برتقال**طبيعي** ​

4 الى 5 م ك سكر عادي ​

م ك و نصف نشاء**مايزينة** ​

2 صفار بيض ​

الخليط الثاني : ​

2 بياض بيض ​

رشة ملح ​