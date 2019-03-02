تحلية برتقال باردة مشاركتي الثانية في مهرجان البرتقال

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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جبتلكم مشاركتي الثانية في مهرجان البرتقال

واسفة عن التأخر في المشاركة لان النت كانت معطلة عندنا

الوصفة عبارة عن تحلية باردة


المقادير والطريقة :

قاطو ناشف
نعدلو في مول


لطبقة الكريمة :
كأسين حليب 3 ملاعق نشاء 3
السكر حسب الدوق انا استعملت نصف كاس
فانيلا
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نخلط بارد في بارد ثم نطيبها على نار هادئة حتى تعقد
وهي ساخنة اسكبها على القاطو


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للجولي :

عصير كأسين برتقال
ملعقتين كبار نشاء
ملعقة سكر ايضا حسب الدوق
نخلط بارد في بارد ثم نطيبها على نار هادئة

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نحطها تبرد لساعات في الثلاجة

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