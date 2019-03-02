تحلية برتقال باردة مشاركتي الثانية في مهرجان البرتقال

جبتلكم مشاركتي الثانية في مهرجان البرتقال



واسفة عن التأخر في المشاركة لان النت كانت معطلة عندنا

الوصفة عبارة عن تحلية باردة

المقادير والطريقة :

قاطو ناشف

نعدلو في مول





لطبقة الكريمة :

كأسين حليب 3 ملاعق نشاء 3

السكر حسب الدوق انا استعملت نصف كاس

فانيلا

نخلط بارد في بارد ثم نطيبها على نار هادئة حتى تعقد

وهي ساخنة اسكبها على القاطو

للجولي :

عصير كأسين برتقال

ملعقتين كبار نشاء

ملعقة سكر ايضا حسب الدوق

نخلط بارد في بارد ثم نطيبها على نار هادئةنحطها تبرد لساعات في الثلاجة