تحلية برتقال باردة مشاركتي الثانية في مهرجان البرتقال

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
جبتلكم مشاركتي الثانية في مهرجان البرتقال
واسفة عن التأخر في المشاركة لان النت كانت معطلة عندنا
الوصفة عبارة عن تحلية باردة
المقادير والطريقة :
قاطو ناشف
نعدلو في مول
لطبقة الكريمة :
كأسين حليب 3 ملاعق نشاء 3
السكر حسب الدوق انا استعملت نصف كاس
فانيلا
نخلط بارد في بارد ثم نطيبها على نار هادئة حتى تعقد
وهي ساخنة اسكبها على القاطو
للجولي :
عصير كأسين برتقال
ملعقتين كبار نشاء
ملعقة سكر ايضا حسب الدوق
نخلط بارد في بارد ثم نطيبها على نار هادئة
نحطها تبرد لساعات في الثلاجة
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