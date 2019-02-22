مرحبا بكم ساسرد همي لكم اشيروا علي

معكم فتاة في26 سنة اكملت دراستي بالجامعة .كل معاناتي بدات يوم توفي والداي في حادث سير مؤلم يوم تخرجي اليوم الذي كنت بانتظارهم لارفع قبعتي الي السماء فرفعها الله هما قبلها ......كانت يوما كابوسا في حياتي و لازال و لن يموت حتى اموت

مرت عليا الان عام على وفاتهما لازلت لا اصدق غيابهما لكني صامدة لاجل اخواي رامز و منير هذا ماتبقى لي و الحمدلله لي عاىلة كبيرة لم تتركنا و الحمدلله و فوق هذا ايماني و تركيزي على المصحف هو من جعلني اقف من جديد امنت بالقدر حق ايمان لكن قلبي لا يزال غير مدرك للامر ......

الان بعد ما تحركت وجدت امور اخرى صدمتني وجدت اني لا املك شيئا مما تركا والدايا لم افهم شيئا في البداية لانا والداي كانا عاملان كلاهما و كان لنا منزل باسم والدي و حانوت كذلك لكني لم اجد شيىا باسمه و لما تساءلت عن الامر قال لي عمي ان والدي رهن عند دولة كل شيء لم افهم الحكاية و بحثت عن امر فاعترف لي اهلي ان والدي كان قد اكتشف ان به مرض خبيث و وجب عليا اكثر من 500 مليون لاجل العملية في تركيا فرهن كل مانملك و اعطته بنك 300 مليون دفعها مسبقا للمستشفى في تركيا ليتم تحديد الموعد للعملية و الباقي كان ينوي بيع سيارتنا و اكمال المبلغ ببعض الدين ......المفيد من الامر ان عمي للان يتواصل مع مستشفى ليعيدو له المبلغ لكن دون جدوى نحن بانتظارهم غير ان الامر طال و بيت انا و اخوتي بين دار و دار

اخي منير بدا ينزعج من الامر و اصبح يتنازع مع اعمامي لا يريد البقاء في منزلهم و اصبح يبيت خارجا لا اعلم ماذا افعل و كيف اعيد جمع اخوتي انا اصلا لا اشعر اني كما كنت اصبحت مختلفة لا احب كلام كثيرا و لا الضحك ايضا و لم استطع اقناع اخوتي ان الحياة هكذا لم استطع فكيف افعل هذا خاصة اننا لم نعد نملك شيئا نحن نعيش على يد اعمامي لكن بدات الامور تصبح صعبة لانهم على قد حالهم و بعضهم مضغوط من طرف زوجاتهم ....لا اعرف كيف اصف الحالة التي نحن نعيشها فقدنا كل شيء في لحظة ياريت فقدنا املاكنا لا والدينا فعلا الامر اصبح عاتقا على ظهري سعيت للبحث عن عمل اكثر من مرة لكن دون جدوى تخصصي غير مرغوب فيه الا ف الشركات .....احسست فعلا بصعوبة الحياة حين غاب والداي