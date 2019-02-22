مشكلتي كابوس اعيشه

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
619
نقاط التفاعل
3,786
النقاط
51
مرحبا بكم ساسرد همي لكم اشيروا علي
معكم فتاة في26 سنة اكملت دراستي بالجامعة .كل معاناتي بدات يوم توفي والداي في حادث سير مؤلم يوم تخرجي اليوم الذي كنت بانتظارهم لارفع قبعتي الي السماء فرفعها الله هما قبلها ......كانت يوما كابوسا في حياتي و لازال و لن يموت حتى اموت
مرت عليا الان عام على وفاتهما لازلت لا اصدق غيابهما لكني صامدة لاجل اخواي رامز و منير هذا ماتبقى لي و الحمدلله لي عاىلة كبيرة لم تتركنا و الحمدلله و فوق هذا ايماني و تركيزي على المصحف هو من جعلني اقف من جديد امنت بالقدر حق ايمان لكن قلبي لا يزال غير مدرك للامر ......
الان بعد ما تحركت وجدت امور اخرى صدمتني وجدت اني لا املك شيئا مما تركا والدايا لم افهم شيئا في البداية لانا والداي كانا عاملان كلاهما و كان لنا منزل باسم والدي و حانوت كذلك لكني لم اجد شيىا باسمه و لما تساءلت عن الامر قال لي عمي ان والدي رهن عند دولة كل شيء لم افهم الحكاية و بحثت عن امر فاعترف لي اهلي ان والدي كان قد اكتشف ان به مرض خبيث و وجب عليا اكثر من 500 مليون لاجل العملية في تركيا فرهن كل مانملك و اعطته بنك 300 مليون دفعها مسبقا للمستشفى في تركيا ليتم تحديد الموعد للعملية و الباقي كان ينوي بيع سيارتنا و اكمال المبلغ ببعض الدين ......المفيد من الامر ان عمي للان يتواصل مع مستشفى ليعيدو له المبلغ لكن دون جدوى نحن بانتظارهم غير ان الامر طال و بيت انا و اخوتي بين دار و دار
اخي منير بدا ينزعج من الامر و اصبح يتنازع مع اعمامي لا يريد البقاء في منزلهم و اصبح يبيت خارجا لا اعلم ماذا افعل و كيف اعيد جمع اخوتي انا اصلا لا اشعر اني كما كنت اصبحت مختلفة لا احب كلام كثيرا و لا الضحك ايضا و لم استطع اقناع اخوتي ان الحياة هكذا لم استطع فكيف افعل هذا خاصة اننا لم نعد نملك شيئا نحن نعيش على يد اعمامي لكن بدات الامور تصبح صعبة لانهم على قد حالهم و بعضهم مضغوط من طرف زوجاتهم ....لا اعرف كيف اصف الحالة التي نحن نعيشها فقدنا كل شيء في لحظة ياريت فقدنا املاكنا لا والدينا فعلا الامر اصبح عاتقا على ظهري سعيت للبحث عن عمل اكثر من مرة لكن دون جدوى تخصصي غير مرغوب فيه الا ف الشركات .....احسست فعلا بصعوبة الحياة حين غاب والداي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,330
نقاط التفاعل
52,097
النقاط
2,251
العمر
26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش تحبي نقولك ختي لعزيزة والله تأثرت بزاف الدمعة جات في عيني، بنات 26 سنة مازالت تتدلل وتلبس ووو ونتي في هاد السن اضطريتي تتحملي
مسؤولية عظيمة، ومسؤولية الذكور ليست سهلة كمسؤولية الاعتناء بالإناث، ربي يكون في عونك ان شاء الله وربي يرحم الوالدين الكريمين
أمور البنك وغيرها ماعنديش فيها معرفة لكن لي نقدر نقولهولك ماتستسلميش ختي لعزيزة، وحطي في بالك ربي هو لي يستر ويتولّى أمر عبادو
يعني ماش رايح يخليك مهما كان، اتوكلي عليه وكتري الاستغفار وصدقيني رايح يفرج عليك ويسهلك كل ماهو صعب، الله غالب هذا قدر الله
وماعلينا غير نصبرو عليه، وبالأخص درك عندك مسؤولية كبيرة لازم تتوجهي ليها، وحاولي تكسبي خاوتك، هي صح العيش في بيت العائلة
ماش كيما في بيتك الخاص، ظروف مخالفة ويمكن حتى تصرفات توجع القلب، لكن لازم الصبر حبيبتي، قولي لإخوتك أن يصبرو ويتوكلو على الله
إثارة المشاكل في الوقت الحالي ليس حل، بصح مافهمتش داركم درك داوهالكم؟ ولا مازالت كاينة ومغلوقة؟ ولا أهل عم كلي رفضو أنكم
تروحو ليها حتى يتحل الأمر، المهم عزيزتي ماتفشليش وخلي إيمانك بربي كبيير، علابالي راكي حاملة هم كبير على ظهرك وماش ساهل
لكن اتفكري رسولنا الكريم هز همّ أمة بأكملها وهو يتيم وأهلو ضدو، هذا هو الوقت لي نقتديو يه بخير خلق الله، علابالي الهدرة ساهلة
والفعل صعب، بصح كوني قوية من أجل نفسك ومن أجل اخوتك ومن أجل والديك لي خلاولك خاوتك أمانة، ربي يكون في عونك ان شاء الله
وكتري اللاستغفار كيما قتلك، وراني هنا اذا كاشما احتجتي راسليني في أي وقت لي حبيتي، نسمع لختي ونحكيو كيف كيف ونحيو على بعضانا
وربي يفرج عليك عزيزتي ويفتحلك ابواب الخير يارب، وان شاء الله يجيو من هم أكفأ مني وينصحوك بحول الله
تحياتي
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,256
نقاط التفاعل
3,691
النقاط
471
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لاحول و لا قوة الا بالله.. أعانك الله أخيتي و أراح بالك
حاجة صعيبة الانسان يفقد والديه فجأة و في حادث واحد و هوما أعز الناس
لكن الأمر من عند رؤوف رحيم حشاه أن يكلف نفس بمصيبة لا يسعها الصبر عليها
الله تعالى أعلم منا ومنك أنك كفئ أن ترعي اخوتك و تكملي المشوار
لذا متخليش الشيطان يدخل اليأس على قلبك مهما كانت الظروف صعبة مهما بدا لك أنه لا مخرج من ضيقك ذكري نفسك أن هاته النظرة كانت لتكون لو أن الأمور تقاس بقدرتي و قدرتك لكن الأمور تقاس بقدرة الله التي لا تحيطها عقولنا
صدقيني لو فقط تسلمي قلبك للتوكل على الله حق التوكل سترين عجائب قدرته سبحانه
في النهاية هو الذي ينعم على الانسان بنعمة الوالدين لذا هو الذي ينعم عليه بأن يمنحه ما كان والداه يمنحانه من جانب الحنان و المعاملة و من الجانب المادي
(وفي السماء رزقكم و ما توعدون)
الرزق الذي ذكره الله يشمل كل أنواع الرزق الحب و الحنان و المعاملة الحسنة التي نلقاها ،الطمأنينة و السكون كل ما نعتقد أننا سنفقده عندما نفقد أحضان من اعتاد على اعطائنا اياه هو عند رب السماء
لذا علقي قلبك بالله و استعيني به و أرشدي اخوتك لذلك
خلي همكم الآن أنكم تكونوا صالحين لأجل من تعب في اصلاحكم
أنتم الآن مسؤولون عن مورد حسناتهم فالله الله فيه
و في النهاية ربي موعدناش أننا نبقاو معامن نحبو فهاد الدنيا لكن وعدنا اننا اذا اتبعناهم بالايمان سيجمعنا بهم للأبد في جنانه
لم الله شملكم حبيبتي و أصلح بالكم و أموركم الدينية و الدنيوية و أعانك على رعاية اخوتك

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top