سيزانو sizano...... ضيف عدد الخامس من كرسي التعارف

السلام عليكم

ضيفنا ان شاء الله تكون بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية

كيما قالت مريم نبداوك بأسئلة خفيفة ليشوفمون ومن بعد يبدأ التحقيق

-- اسمك ان امكن

--من اي ولاية انت

--ما هوايتك المفضلة

-- اي الاركان يعجبك وترتاح فيه في اللمة

--اول شيء تقوم بيه بعد ما تسجل الدخول