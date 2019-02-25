سيزانو sizano...... ضيف عدد الخامس من كرسي التعارف

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم رواد قسم
أهنا فرغ واش كاين فقلبك اليوم في عدد جديد من موضوع
كرسي التعارف وبعد الجلسة الرائعة مع الأخت سلطانة والتي تعرفنا خلالها على واحدة من أعمدة المنتدى
اليوم فكرت في إستضافة عضو جديد في المنتدى
ألاحظ روعة قلمه التي الأكيد لاحظتم جميعكم مدى تميزها حيث أنا عن نفسي بت فور ما أجد له موضوع أدخل له
رغم أن ردوده مختصرة لكن لها أهمية
أردت هذا الموضوع كتعارف وكترحيب بالأخ
نريد أن يتشجع دائما ليمتعنا بما يجود به قلمه المميز

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بعد المقدمة البسيطة للاخ يسرني أن أقدم لكم الأخ

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سيزانو sizano
:: عضو منتسِب ::

الأخ سيزانو مرحبا بك في كرسينا المريح

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نرحب بالأخ سيزانو في جلسة
ترحيبية
تعارفية
أخوية
جلسة مدتها أسبوع نتعرف فيها عن قرب عن شخصية العضو سيزانو
وكما أنت تعرفون مسموح بكل الأسئلة إلا اهي شخصية جدا يحق للعضو أن يعتذر عن الإجابة عنها

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نتمنى للأخ الكري إقامة طيبة بيننا لمدة أسبوع
الموضوع لكم وشكرا للجميع
اهلا وسهلا بك
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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على جهدك حبيبتي ليليا على إحياء حلقات هذه السلسلة الجميلة
مرحبا أولا بكاتبنا وشاعرنا المميز، نتمنى له إقامة طيبة بيننا
وجلسة مريحة وممتعة
نبدأ أولا بأسئلة روتينية
كيف تعرّفت على اللمة؟
وما الذي دفعك للتسجيل فيها؟
وهل وجدتها كما توقّعت؟
مارأيك في منتدى اللمة بصراحة؟
أكتفي بهذا القدر ولي عودة ان شاء الله
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
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السلام عليكم
ضيفنا ان شاء الله تكون بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية
كيما قالت مريم نبداوك بأسئلة خفيفة ليشوفمون ومن بعد يبدأ التحقيق
-- اسمك ان امكن
--من اي ولاية انت
--ما هوايتك المفضلة
-- اي الاركان يعجبك وترتاح فيه في اللمة
--اول شيء تقوم بيه بعد ما تسجل الدخول
--ما هو الركن اللذي لم تدخله منذ تسجيلك الى يومنا هذا
 
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