سيزانو sizano...... ضيف عدد الخامس من كرسي التعارف

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
السلام عليكم رواد قسم
أهنا فرغ واش كاين فقلبك اليوم في عدد جديد من موضوع
كرسي التعارف وبعد الجلسة الرائعة مع الأخت سلطانة والتي تعرفنا خلالها على واحدة من أعمدة المنتدى
اليوم فكرت في إستضافة عضو جديد في المنتدى
ألاحظ روعة قلمه التي الأكيد لاحظتم جميعكم مدى تميزها حيث أنا عن نفسي بت فور ما أجد له موضوع أدخل له
رغم أن ردوده مختصرة لكن لها أهمية
أردت هذا الموضوع كتعارف وكترحيب بالأخ
نريد أن يتشجع دائما ليمتعنا بما يجود به قلمه المميز
بعد المقدمة البسيطة للاخ يسرني أن أقدم لكم الأخ
سيزانو sizano
:: عضو منتسِب ::
الأخ سيزانو مرحبا بك في كرسينا المريح
نرحب بالأخ سيزانو في جلسة
ترحيبية
تعارفية
أخوية
جلسة مدتها أسبوع نتعرف فيها عن قرب عن شخصية العضو سيزانو
وكما أنت تعرفون مسموح بكل الأسئلة إلا اهي شخصية جدا يحق للعضو أن يعتذر عن الإجابة عنها
نتمنى للأخ الكري إقامة طيبة بيننا لمدة أسبوع
الموضوع لكم وشكرا للجميع
اهلا وسهلا بك