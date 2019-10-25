ضيفة العدد الثاني عشر من كرسي التعارف ( اميرة الالم)

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,826
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد

أو فوق كرسي واحد
هــــــــو













فكــرة الموضوع:

وهي أننا سنصطاد في كل مرة

عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره












ملاحظات:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة











واليوم بما انني راسلت بعض الاخوة الأعضاء من الذكور لكنهم ارادو تأجيل وقت جلوسهم
على كرسي التعارف
اخترنا أختا عضوة مسجلة جديدة في
للمنتدى
مرحة تحاول المشاركة في كل الاقسام
تحب الاسود والاسود يليق بها


فلنرحب بها ونشاركها فرصة التعرف عليها عن قرب
هي الأخت مريم تسكن في الحراش امام بيت العصابه
@اميرة الالم
جلسة مريحة ان شاء الله
 

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