Golden men ضيف كرسي التعارف الخامس عشر

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,647
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو









فكــرة الموضوع:

وهي أننا سنصطاد في كل مرة

عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره









ملاحظات:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة








واليوم اخترنا الاخ الجانتل مان

الملفت للاهتمام بحضوره ومواضيعه

@Golden Man


فلنرحب به ونتفضل بالأسئلة
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,647
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أهلا وسهلا بك أخي

أسئلتي

كعضو قديم مسجل في اللمة 2008 لماذا غادرتها وعدت في السنة الماضية فقط هههه حبيت نقرعج؟

مامعنى اسم ولما سميت عضويتك به حينها؟

شحال عمرك هههه معليهش نقرعج

واش قريت.. واش تدير في الحياة؟


المنتديات المفضلة عندك في اللمة؟


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الدعوة عامة للجميع
 
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