Golden men ضيف كرسي التعارف الخامس عشر

أهلا وسهلا بك أخيأسئلتيكعضو قديم مسجل في اللمة 2008 لماذا غادرتها وعدت في السنة الماضية فقط هههه حبيت نقرعج؟مامعنى اسم ولما سميت عضويتك به حينها؟شحال عمرك هههه معليهش نقرعجواش قريت.. واش تدير في الحياة؟المنتديات المفضلة عندك في اللمة؟الدعوة عامة للجميع