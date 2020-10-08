ظل سريالية ضيفة كرسي التعارف العدد السابع عشر

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,356
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو









فكــرة الموضوع:

وهي أننا سنصطاد في كل مرة

عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره









ملاحظات:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة








واليوم قمنا بدعوة الأخت الحيوية الطيبة

@ظل سيريالية

الملفتة للاهتمام بحضورها ومواضيعها


فلنتعرف عليها عن قرب


في انتظار اسئلتكم
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,356
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أهلا وسهلا بيك اختي

اهديك باقة ورد

كعربون محبة من القلب

FB_IMG_1602166422124.jpg


اسئلتي:

مامعنى اسمك المستعار؟

ماهي ألوانك المفضلة؟ وهل لها علاقة بشخصيتك؟

ماذا يعني لك :البحر؟ القمر؟ الورد؟

أفضل الشعراء عندك؟

ماذا تعلمتي من كورونا؟


تحياتي

الدعوة للجميييع

@الامين محمد
@Andy_Delort
@إلياس
@ناصر dz
@جليلوس
@Yasmina zahra
@منى كريم
@ليلي 91
@afnene
@حاتم07
@MARYTA
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@sanaya
@ONjINE
@*amani*
@البشير البشير
@Golden Man
 
آخر تعديل:
ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
241
النقاط
21
محل الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
سلام جميل عليكم جميعا 🌺🍃
حينما تدق الأجراس ...
وتنشد الأطيار لحن الخلود ...
فتعانق نسمات الصباح. .. غروب الشمس 🌞
ويتوهج البدر 🌝 حاملا معه باقات الزهر ✨💐
لينثرها بين الأيادي 👏
معلنا يوم جديدا معكم أنتم 👭👬
يصاحبه نور قلم فريد ... 👀
يسرني استقبالكم وانا مبتسمة 😍
بشذى عطور أصافحكم ...
والحب أكفنا 💙😇
لأهديكم أجمل ما عندي 🎁🎈🎈
 
ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
241
النقاط
21
محل الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
أهلا وسهلا بيك اختي

اهديك باقة ورد

كعربون محبة من القلب

مشاهدة المرفق 128611


اسئلتي:

مامعنى اسمك المستعار؟

ماهي ألوانك المفضلة؟ وهل لها علاقة بشخصيتك؟

ماذا يعني لك :البحر؟ القمر؟ الورد؟

أفضل الشعراء عندك؟

ماذا تعلمتي من كورونا؟


تحياتي

الدعوة للجميييع

@الامين محمد
@Andy_Delort
@إلياس
@ناصر dz
@جليلوس
@Yasmina zahra
@منى كريم
@ليلي 91
@afnene
@حاتم07
@MARYTA
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@sanaya
@ONjINE
@*amani*
@البشير البشير
@Golden Man
إضغط للتوسيع...
شكرا على الورد الرائع والعطر كصاحبته 😍💓

1/ ظل سيريالية هو ظل فوق واقعي و معناه ان السيريالية هي التعبير عن خيال بشكل واقعي ومنطقي أعبر عن أفكاري بأسلوب مميز مميز 🌺🍃

2/ الواني مفضلة اسود الابيض الزهري الڨرونا و باج و بلو نوي نعم لها أثر كبيرا على نفسيتي وشخصيتي حيث احس بانها تعبر عن ااشخصية الغامضة المحبة والطيبه 💙✨
3/ البحر يعني لي الهدوء
القمر 😍 يعني لي التأمل و تجسيد أحلامي
فانا كنت في صغري أحب ان اكون رائدة فضاء وحتى اهلي لم يكونوا رافضين لي فكره لكن مع الأسف لا يوجد ما يسهل لي هذا فانا اعشق الليل وتأمله والشهب ما يجعلني تستهويني أفلام الخيال العلمي
الورد يعني لي الرقة و المرح 🌺🍃
في الحقيقة لا احب اي شاعر لكن يستهويني الشعر و احب ان اكون فضوليه في فهم معانيه ✨

الكورونا علمتني تنظيم وقتي وادراك ذاتي حيث انني كنت متغافلة على أمور عده كانت ترجعني للوراء كما علمتني ضبط نفسي 🌺🍃
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,335
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

آهلا و سهلا بضيفتنا الجميلة
احسنت اختي @السلطانة على
اختيار عضوة مميزة لنكون لها اقرب

لنبدآ بأسئلة خفيفة

كيف تعرفت على المنتدى؟

ما هو أول شيء تفكر به عندما تغمض عينيك؟
ما هي الأمنية التي تتمنى امتلاك مصباح علاء الدين لتحقيقها؟

ما هو التصرف الذي ندمت أنك قمت به؟


ما هي الدولة التي تتمنى العيش فيها؟

ما هو اسم الكتاب المناسب لو كان يحكي قصة حياتك؟

لي عودة
 
ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
241
النقاط
21
محل الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
قال Yasmina zahra:

آهلا و سهلا بضيفتنا الجميلة
احسنت اختي @السلطانة على
اختيار عضوة مميزة لنكون لها اقرب

لنبدآ بأسئلة خفيفة

كيف تعرفت على المنتدى؟

ما هو أول شيء تفكر به عندما تغمض عينيك؟
ما هي الأمنية التي تتمنى امتلاك مصباح علاء الدين لتحقيقها؟

ما هو التصرف الذي ندمت أنك قمت به؟


ما هي الدولة التي تتمنى العيش فيها؟

ما هو اسم الكتاب المناسب لو كان يحكي قصة حياتك؟

لي عودة
إضغط للتوسيع...
1- تعرفي على منتدى كان من خلال الدراسة والبرمجة
2- عندما اغمض عينيا اممم ارى انني اعيش في بيت احلامي
3-الامنية هي نجاح في حياتي و قبول دعوتي التي لدي 5 سنوات ادعيها
4- لم اندم على اي تصرف والحمد لله 🌺🍃
5- الدولة هي لوس انجليوس
6-اسم كتاب : حياة أنثى ماسية 💎
 
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