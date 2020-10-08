ظل سريالية ضيفة كرسي التعارف العدد السابع عشر

شكرا على الورد الرائع والعطر كصاحبته1/ ظل سيريالية هو ظل فوق واقعي و معناه ان السيريالية هي التعبير عن خيال بشكل واقعي ومنطقي أعبر عن أفكاري بأسلوب مميز مميز2/ الواني مفضلة اسود الابيض الزهري الڨرونا و باج و بلو نوي نعم لها أثر كبيرا على نفسيتي وشخصيتي حيث احس بانها تعبر عن ااشخصية الغامضة المحبة والطيبه3/ البحر يعني لي الهدوءالقمريعني لي التأمل و تجسيد أحلاميفانا كنت في صغري أحب ان اكون رائدة فضاء وحتى اهلي لم يكونوا رافضين لي فكره لكن مع الأسف لا يوجد ما يسهل لي هذا فانا اعشق الليل وتأمله والشهب ما يجعلني تستهويني أفلام الخيال العلميالورد يعني لي الرقة و المرحفي الحقيقة لا احب اي شاعر لكن يستهويني الشعر و احب ان اكون فضوليه في فهم معانيهالكورونا علمتني تنظيم وقتي وادراك ذاتي حيث انني كنت متغافلة على أمور عده كانت ترجعني للوراء كما علمتني ضبط نفسي