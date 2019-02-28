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ملف كامل عن فوائد التمر للمرأة الحامل



تكثر الأقاويل حول تأثير التمر على الحامل، فهناك من ينصح بتناوله لفوائده العديدة للحامل، وهناك من يحذر من تسببه بالإجهاض! فما هي فوائد التمر للحامل؟



هل تناول التمر أثناء الحمل آمن؟

إن للتمر فوائد عديدة وهامة للحامل ولجنينها على حد سواء أثناء فترة الحمل، فهذه الثمار غنية بالمواد الغذائية الهامة للأم والجنين، ومن الممكن للحامل أن تركز بشكل خاص على تناول التمر في الأسابيع الأربعة الأخيرة لتسهيل الولادة.

ولكن يفضل أن تتناول الحامل القليل من التمر فقط في فصل الصيف مثلاً، لأنه قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة غناه بالسكريات.

إن التمر مفيد بشكل إيجابي في تسهيل الولادة وتخفيف الامها واختصار وقت عملية الولادة.



ما هي فوائد التمر للحامل والمرضعة؟

بسبب غنى التمر بالعديد من العناصر الغذائية الهامة (الألياف الغذائية، البروتينات، الفيتامينات والمعادن المتنوعة)، فإن فوائد التمر للحامل عديدة ومذهلة، مثل:



**الحامل من الإمساك: بسبب إحتواء التمر على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، فإن تناول التمر بانتظام أثناء الحمل يساعد على تسهيل عمليات الهضم وتحسينها ومكافحة الإمساك المزعج الذي قد يترافق مع الحمل كما أن تناول التمر يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول وبالتالي تخفيف كميات الطعام التي تتناولها الحامل، والحفاظ على وزن صحي.



**فيتامين ك لصحة الجنين: يولد العديد من الأجنة وهم يعانون من نقص في مستويات فيتامين ك في أجسامهم، ولكن إذا ما كانت الأم تستهلك التمر أثناء فترة الإرضاع فإنها سوف تتمكن من علاج نقص فيتامين ك لدى طفلها بشكل طبيعي.

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**حماية الحامل من فقر الدم: بسبب منسوب الحديد العالي في التمر، فإن من فوائد التمر للحامل أنه يساعد على حمايتها من فقر الدم بتزويدها بالحديد اللازم وبطريقة طبيعية و الحديد ضروري جداً كذلك لتقوية مناعة الأم والجنين.



**مكافحة عيوب الأجنة الخلقية: يحتوي التمر على نسب عالية من حمض الفوليك، والذي يعتبر ضرورياً بشكل خاص لمنع أي عيوب خلقية في الجنين، لا سيما العيوب الخلقية المتعلقة بالجهاز العصبي، مثل: الدماغ والحبل الشوكي.

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**الحفاظ على توازن سوائل الجسم:

بسبب احتواء التمر على البوتاسيوم، فإن من فوائد التمر للحامل أنه يساعد على حمايتها من الوذمة (احتباس السوائل)، إذ أن تناول التمر بانتظام يساعد على الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم وتصريف السوائل الزائدة ومنع احتباسها كما أن البوتاسيوم في التمر يساعد كذلك على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة الكلى ومنع تشنج العضلات خلال الحمل.



**فوائد أخرى: وهناك كذلك فوائد أخرى لتناول التمر أثناء الحمل، مثل: ** تزويد الحامل بكمية جيدة من الطاقة اللازمة لها خلال يومها** تعزيز نمو العظام لدى الجنين ** مساعدة المرأة أثناء الولادة عبر توسيع فتحة المهبل وتخفيف الالام والانقباضات ** الحماية من تمزق الأغشية الباكر**.



التمر ومراحل الحمل المختلفة:



هذا ما عليك معرفته عن تناول التمر في كل مرحلة من مراحل الحمل المختلفة:

1 - الثلث الأول من الحمل

تناولي التمر بكميات قليلة جداً فقط لمنع الإمساك، وتجنبيه تماماً إذا ما كنت تعانين من مشاكل في مستويات السكر في الدم أو أي التهاب في عنق الرحم أو الشرج.

2 - الثلث الثاني من الحمل

ينصح بتجنب تناول التمر في الثلث الثاني من الحمل، لأن فرص الإصابة بالسكر الحملي تزداد خلال هذه الفترة تحديداً.

3 - الثلث الثالث من الحمل

ينصح بتناول التمر خلال هذه الفترة للمساعدة على تسهيل عملية الولادة وتقصير المدة الزمنية اللازمة لولادة الطفل، وذلك لما للتمر من خصائص مزلقة وملينة. حاولي تناول ما يقارب 6 تمرات يومياً بدءاً من الأسبوع ال36 من الحمل.



مضاعفات ومحاذير:



من الممكن لتناول التمر بإفراط ودون أخذ الحذر واستشارة الطبيب أن يتسبب بالمضاعفات التالية خلال الحمل: ​

** اكتساب الحامل للوزن بشكل كبير

** ارتفاع مستويات السكر في الدم

** زيادة فرص الإصابة بالسكري الحملي

** تسوس الأسنان في حال كانت الحالم لا تحافظ على نظافة أسنانها كما يجب

