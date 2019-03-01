لغز مشفر غير مسجل (10) من sami44

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله




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لغز اليوم هو العاشر في سلسلة الالغاز المشفرة

وهو اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد




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101817








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اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن

الاحرف البجدية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون

الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه

ا.ب. ج .د .ه.و.ز ...................

وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة

لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه

للامانة العقدة موجودة في السطر
الخامس


اللغز يقول












1 15 1 12 11 . 16 14 . 13 11 1 14 . 13 14 . 1 10 1 22 . 1 12 20 8 13 1 14 .
22 28 14 1 . 2 5 . 1 12 21 16 20 1 1 . 17 14 16 22 6 5 . 2 9 10 2 . 1 12 5 6 1 1 .
27 1 20 2 . 17 10 . 1 16 13 1 19 . 1 12 22 1 20 10 24 . 13 20 . 2 5 .1 12 19 1 4 22 .6 . 1 12 1 13 20 1 1 .
1 15 1 15 5 . 16 12 1 .1 12 18 24 20 .13 22 16 22 .1 12 16 10 14 .6 . 19 2 12 22 .1 12 16 12 13 1 1 .
1 15 13 5 . 13 16 20 6 17 . 6 .2 1 12 19 14 1 2 20 . 13 6 18 6 17 .
.1 6 12 5 . 17 10 . 1 8 4 1 . 1 12 4 10 1 14 1 22 . 13 1 12 6 17 .
1 24 20 5 .13 14 .1 12 16 13 12 1 22 .6 .2 10 14 5 13 1 .12 12 2 15 . 1 8 4 1 . 1 12 8 20 11 1 22 .














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من اخوكم sami44
بالتوفيق

 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
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إنضم
10 ديسمبر 2009
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