لغز مشفر غير مسجل (11) من sami44

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله





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لغز اليوم هو الحادي عشر في سلسلة الالغاز المشفرة

وهو اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد





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101817





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اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن

الاحرف الابجدية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون

الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه

ا.ب. ج .د .ه.و.ز ...................

وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة

لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه

للامانة العقدة موجودة في السطر

الخامس








اللغز يقول













1 15 1 12 11 . 16 14 .21 10 1 .13 14 . 16 3 1 1 2 .1 12 11 6 14 .
10 15 11 14 . 1 12 19 10 16 1 14 .6 .13 14 .1 3 12 . 1 12 2 19 1 1 .10 18 1 20 16 .
12 11 12 . 1 12 1 24 9 1 20 .13 4 20 11 .6 .12 12 22 6 12 10 .2 1 20 16 .
21 11 12 5 .16 3 10 2 .1 15 13 5 .28 20 10 2 .
1 6 12 5 .17 10 . 1 12 1 20 13 14 .6 .1 24 20 5 .14 27 10 20 .17 10 .12 28 22 14 1 .13 16 20 6 17 .






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من اخوكم sami44
بالتوفيق
 
sami44

sami44

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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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لي عودة بحول الله
ماعنديش الادوات اللازمة درك ههه
وان شاء الله يشاركونا الاخوة والاخوات التخمين
باه تكون فيها متعة​
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,110
نقاط التفاعل
6,417
النقاط
751
قال لؤلؤة قسنطينة:
لي عودة بحول الله
ماعنديش الادوات اللازمة درك ههه
وان شاء الله يشاركونا الاخوة والاخوات التخمين
باه تكون فيها متعة​
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عندك الوقت الكافي جيبي الماتريال وولي
خلعتيني بكلمة الادوات نسمعها غير عند البانتر والماصون
معليش خذي راحتك
 
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