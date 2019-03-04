عذرا لم استطع ان اقول لك

السلام عليكم اخوتي الكرام جاتني فكرة حبيت نشاركها معاكم وهي واشنو الكلمة او الموضوع الي راه في قلبك حبيت تهدر فيه معا شخص ما لكنك لم تستطع لضروف ما وبما اني صاحبة الفكرة راح نبدا بروحي انا شحال تمنيت نهدر مع والديا كيما نقولو نداسرهم نضحك معاهم نعنقهم كيما خواتاتي مي الله غالب نحشم بزاف والله لدرجة انو ادا دخل عليا ابي راقده نوض واقفا خياتي يحكو لامي كل مشاكلهم انا لا لو كان تقوم عندي الحرب العالمية الثالثة ما نقلولش كتومة بزاف نحس روحي بزاف بعيدة هوما يموتو عليا ديما يقولو لخياتي ياريت تكونو كيفها لكن انا نقول ياريت كنت كيفهم نفضفضلكم ونعنق ونبوس ونبكيلكم ولكن