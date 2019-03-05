قال RIMA RIMAS: اذا ممكن مساعدة في مجال العمل عن بعد اي من المنزل باستخدام الانترنات .اريد العمل عبر الانترنات لكني لا اعرف كيف ابدا ارجو كل من لديه خبرة ان يساعدني و شكرا إضغط للتوسيع...

الأمر ليس سهل على الإطلاق -يتطلب منك (مؤهلات وخبرة) كحد ادنى في كل من:

هدا طبعا.. من دون النسيان بأن التوكل يكون على الله- وهو الموفق سبحانه.

وفقك الله.

1- اتقان مهارات ستعمال الكمبيوتر (80بالمئة).2- اتقان اللغة الانجليزية ولو بنسبة 70بالمئة.3- معرفتك للقانون ولو بـ 50بالمئة.4- معرفة وخبرة في الاقتصاد عموما وفي التسويق خصوصا 70بالمئة كحد ادنى.5- تخصيص: وقت + مجهود كافي للعمل. (برنامج عمل).علما أن هدا النوع من العمل يبقى كأي نوع من انواع العمل الأخرى بل "هو اصعب في كثير من الاحيان"./ اي سؤال او استفســار انا حاضر لمساعدتك ومساعدة كل من يهمه الامر من الاخوة والاخوات.