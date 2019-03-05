الأمر ليس سهل على الإطلاق -يتطلب منك (مؤهلات وخبرة) كحد ادنى في كل من:
اذا ممكن مساعدة في مجال العمل عن بعد اي من المنزل باستخدام الانترنات .اريد العمل عبر الانترنات لكني لا اعرف كيف ابدا ارجو كل من لديه خبرة ان يساعدني و شكرا
1- اتقان مهارات ستعمال الكمبيوتر (80بالمئة).
2- اتقان اللغة الانجليزية ولو بنسبة 70بالمئة.
3- معرفتك للقانون ولو بـ 50بالمئة.
4- معرفة وخبرة في الاقتصاد عموما وفي التسويق خصوصا 70بالمئة كحد ادنى.
5- تخصيص: وقت + مجهود كافي للعمل. (برنامج عمل).
هدا طبعا.. من دون النسيان بأن التوكل يكون على الله- وهو الموفق سبحانه.
علما أن هدا النوع من العمل يبقى كأي نوع من انواع العمل الأخرى بل "هو اصعب في كثير من الاحيان".
وفقك الله.
/ اي سؤال او استفســار انا حاضر لمساعدتك ومساعدة كل من يهمه الامر من الاخوة والاخوات.