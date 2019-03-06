تكريم الأعضاء الجدد {شهر فيفري }

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀
❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀


كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضاءها الجدد او القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة


ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و
المواضيع ,,


وكان هذا التكريم خاص بشهر فيفري
2019


@سيزانو sizano

@نجمة الأرض

103030

يتحصلون على وسام المميز الجديد







103030






كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم
103030

في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي



دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام

 
نجمة الأرض

نجمة الأرض

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

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منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اختي ياسمين
الف مبروك لهما يستهالو والله
ان شاء الله المزيد من التقدم والتطور
دمتم
 
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