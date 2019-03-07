هل لديك عنوان لموضوعي

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issac570

issac570

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اختصارا

لدينا حلال وحرام

تم دلك الحلال ترك لنا مساحة نتنفس منها

تم جاءت التقاليد لكي تملىء دلك الفراغ فصار الأمر من : هدا من تقاليدنا وهدا ليس من تقاليدنا

تم ( من تقاليدنا ) تركت لنا مساحة نتنفس منها

فجاء ( عيب / وليس عيب ) لكي يملىء دلك الفراغ فصار الأمر معقد نوعا ما خصوصا في مسالة : هدا الأمر حلال ولكن ليس من تقاليدنا وكنه عيب ........

الى هنا كنت أظن انتهى الأمر وسوف نتوقف هنا ولكن لا في حقيقة ( ليس عيب ) ترك فعلا مساحة نتنفس منها

وبخلاف كل توقعات جاء ( مليح وما شئ مليح) لكي يملىء دلك الفراغ فصار الأمر اشد تعقيدا مما كنت أتصور كمتال : هدا الأمر حرام وكنه من تقاليدنا وليس عيب ولكن ماشي مليح ....

كيف تبدع كيف تنطلق كيف تخترع كيف تعيش كيف تغير عقليات وهي تحت وطيء أمور هكدا

متال بسيط : خدا ترتيب الزواج كيف هو شرعا أي اسلاميا وكيف هو حسب كل مجتمع عربي تجد ان ٩٩،٩٩٪؜ مما نقوم به لا علاقة له بترتيب الزواج شرعا .

اللهم افرغ علينا صبرا
 
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