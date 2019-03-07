نتائج مهرجان البرتقال

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,334
نقاط التفاعل
5,754
النقاط
1,311
103069
اهلا وسهلا ومرحباا
رواد منتدى
اللمة الجزائرية



بعد الاعلان عن افتتاح مهرجان البرتقال
103071
وتلقى العديد من المشاركات المتميزة والفريدة من نوعها
من طرف اللماويات

www.4algeria.com

تجميع مواضيع مهرجان البرتقال

تجميع مواضيع مهرجان البرتقال على اللمة الجزائرية-مسابقة-
www.4algeria.com www.4algeria.com

سنعلن عن نتائج المهرجان

وهى كالتالي


المرتبة الاولى

مشاركة الاخت @ملكة زوجى
وتتحصل على



103070







المرتبة الثانية

مشاركة الاخت @ام امينة
وتتحصل على


103072





المرتبة الثالثة

مشاركة الاخت @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
وتتحصل على



103073






اما باقي المشاركات

مشاركة الاخت @السلطانة
ومشاركة الاخت @اية نور اليقين

فتتحصلان على
103074


هنيئاا للفائزات
103075

في امان الله

 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,687
نقاط التفاعل
30,248
النقاط
2,301
مبارك للفائزات وحظ اوفر للبقية
اتحفتمونا بوصفاتكم الرآئعة
بارك الله فيكم

تسلمو حبيبتي كوين على الاشراف والجهد
مشكورة غاليتي
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,479
نقاط التفاعل
65,832
النقاط
821
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كان مهرجان راائع واستفدنا كثيرا من الوصفات التي قدمت

بارك الله فيكن جميعا
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,459
نقاط التفاعل
2,190
النقاط
71
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان مهرجان مميز واستفدنا من الوصفات الرائعة
الف مبروك للفائزات لاننا كلنا فائزات
وبارك الله فيكم
 
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