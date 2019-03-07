نتائج مهرجان البرتقال

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
اهلا وسهلا ومرحباا
رواد منتدى
اللمة الجزائرية
بعد الاعلان عن افتتاح مهرجان البرتقال
وتلقى العديد من المشاركات المتميزة والفريدة من نوعها
من طرف اللماويات
تجميع مواضيع مهرجان البرتقال
تجميع مواضيع مهرجان البرتقال على اللمة الجزائرية-مسابقة-
www.4algeria.com
سنعلن عن نتائج المهرجان
وهى كالتالي
المرتبة الاولى
مشاركة الاخت @ملكة زوجى
وتتحصل على
المرتبة الثانية
مشاركة الاخت @ام امينة
وتتحصل على
المرتبة الثالثة
مشاركة الاخت @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
وتتحصل على
اما باقي المشاركات
مشاركة الاخت @السلطانة
ومشاركة الاخت @اية نور اليقين
فتتحصلان على
هنيئاا للفائزات
في امان الله