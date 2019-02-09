مهرجان البرتقال على اللمة الجزائرية-مسابقة-

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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عضواتنا وزوارنا الكرام
بما أننا في موسم البرتقال
يسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم مسابقة مهرجان البرتقال

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هذه الفاكهة اللذيذة الشهية المفيدة
التي تزيّن منازلنا وأطباقنا
وتفيدنا صحيّا في كل موسم تأتي فيه

وعليه قررنا احياء هذا المهرجان على لمتنا وافادة عائلاتنا وافادة أخواتنا هنا في المنتدى بالوصفات الشهية:


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طريقة سير المهرجان:

1- يمكنكم المشاركة باكثر من فكرة و طبق على أن يكون البرتقال هو المكون الأساسي للوصفة.

2 - تصوير مراحل إعداد الوصفة على الأقل 4 صور توضيحية
3 ـ تستقبل المشاركات في ركن مسابقات وفعاليات المطبخ الجزائري ويكتب على عنوان الموضوع:
مشاركتي في مهرجان البرتقال (.. إسم الطبق...)


الجوائز:


المركز الأول :

وسام نجمة المهرجان الذهبية


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المركز الثاني :
وسام نجمة المهرجان الفضية


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المركز الثالث :
وسام نجمة المهرجان البرونزية

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بقية المشتركات في المهرجان


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تحت اشراف مشرفات منتدى الطبخ

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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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نقاط التفاعل
23,267
النقاط
2,061
الله الله ها الفعاليات التي تقبش المشااعر هههههههههه
اكيد مشارك لكن كمتفرج ههههههههههههه

بالتوفيق اختي الزينة اشوااق
 
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