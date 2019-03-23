نشرة اخبار اللمة العدد الاول

هههههههههههههههههههه

يعطيك الصحة اختي ام يااسمين



و الاهم ان اللمة باقية شامخة مزدهرة كالورد الجوري بفضل الاخوة التي تجمعنا دائما

و بفضل ادارتها و بفضل اعضائها

و سبقى مزدهرة لان الحبر فيها لا ينفذ لانه نابع من ارواحنا

فاللمة جزء من واقعنا و ليس مجال مفترض



بارك الله في الجمييع