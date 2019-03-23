نشرة اخبار اللمة العدد الاول

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
أيها اللماويون...أيها اللماويات....
أيها المشاهدون والمشاهدات... المستمعون والمستمعات
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
نرحب بكم في أول عدد من
اهم مادار في اللمة
شهر جانفي/فيفري/مارس
عودة بعض مشاهير وعمالقة اللمة
@ليليا مرام ساندي بال اللمة ومواضيعها المشوقة
من أشهر المواضيع خلال هده الفترة موضوع الاخت
@سكون الفجر
صورة من قلب الحدث!
لي خلانا نتعرفو من خلالو على حقائق مرعبة
حيث تم القبض على المجرم الخطير مجيف وقاتل الارانب المرعب السفاح
@حاتم07
كادت ان تحدث الكارثة لو لم يتم امساكه وهو يحاول اختطاف ارانب الاخ
sami44@
وبيعها للاخت
[FONT=times new roman][SIZE=6][B]@[/B][/SIZE][/FONT]ام أمينة
باسعار باهضة
لتقوم بطبخها على طريقتها
حصريا من مطبخي : أرنب في الفرن
اكتشفنا ايضا
ان
@لؤلؤة قسنطينة
انها لم تكن تربي القطط ولاالسلاحف
بل هي مربية افاعي وهدا الدليل
الاخت @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf و @أشــواق 19
تصرخان : حريق حريق في كوزينة اللمة
والسبب انو
@Soumia hadj mohammed
نسات البسبوسة تطيب وراحت تكوناكتي وتشيخ وتضحك مع صحاباتها :
@ضآحكة مستبشرة
"viola"@
@soso ana
@جودا الجميلة
كون ماش
@الامين محمد مع @عبدالرؤوف
طفاو النار كون راهي اللمة راحت فيها ...
الاعضاء رافعين لعلام ويغنو :
الاعضاء المشرفين خاوة خاوة..
أحم أحم ...
المدير يدرس الوضع جيدا ويحاول ايجاد الحلول قبل فوات الاوان
@4algeria.com
و
@سيزانو sizano
يكرر:يتنحاو ga3
أحد أهم المواضيع ايضا موضوع الاخ
Golden Man@
ما هو تعريفك للنجــاح!؟
مواضيع الاخ سامي44 ايضا المفيدة في مجال البناء والديكور كان لها نصيب الاسد في مدة 3 اشهر :
من اخر اعمالي في مجال الطلاء مزج بين الليوبار والخيال
مواضيع الاخت كانت مميزة ايضا :
@نجمة الأرض
اشياء نرميها لكن بعد ليوم سنستغلها(جزء1)
مواضيع هادفة تخص الطفل والتربية للاخ @وحي القلم
حب الله في قلوب أطفالنا
والاخت @ملكة زوجي ومواضيعها الهادفة
احكام واداب مصورة لاحلى اطفال*مجهودي*
@Skor m@k
قالكم من خلال هاد السلسلة المشوقة سلسلة ايمـــ Imagini ـــآجيني كامل نتخيلو ~
ايماجينيو قصدو اخرطو خخخخخ
مننساوش مهرجان التشينا ايضا لي شفنا من خلالو افضل اطباق اللماويات :
مهرجان البرتقال على اللمة الجزائرية-مسابقة-
ايضا موضوع :فهرس ضيوف كرسي التعارف اللماوي طبعة 2019 تعرفنا على العديد من الاعضاء
وموضوع مخيف من عنوانو للاخت @جميلة أنا
نهار رحت خطبت لزوجي ارواحوا تسمعوا
موضوع راق للاخ @حلم كبير
لعنة الإنتظار
من انامل الاخت @sanaya
طورطة ميلاد ابنتي
نسات البسبوسة تطيب وراحت تكوناكتي وتشيخ وتضحك مع صحاباتها :
@ضآحكة مستبشرة
"viola"@
@soso ana
@جودا الجميلة
كون ماش
@الامين محمد مع @عبدالرؤوف
طفاو النار كون راهي اللمة راحت فيها ...
الاعضاء رافعين لعلام ويغنو :
الاعضاء المشرفين خاوة خاوة..
أحم أحم ...
المدير يدرس الوضع جيدا ويحاول ايجاد الحلول قبل فوات الاوان
@4algeria.com
و
@سيزانو sizano
يكرر:يتنحاو ga3
أحد أهم المواضيع ايضا موضوع الاخ
Golden Man@
ما هو تعريفك للنجــاح!؟
مواضيع الاخ سامي44 ايضا المفيدة في مجال البناء والديكور كان لها نصيب الاسد في مدة 3 اشهر :
من اخر اعمالي في مجال الطلاء مزج بين الليوبار والخيال
مواضيع الاخت كانت مميزة ايضا :
@نجمة الأرض
اشياء نرميها لكن بعد ليوم سنستغلها(جزء1)
مواضيع هادفة تخص الطفل والتربية للاخ @وحي القلم
حب الله في قلوب أطفالنا
والاخت @ملكة زوجي ومواضيعها الهادفة
احكام واداب مصورة لاحلى اطفال*مجهودي*
@Skor m@k
قالكم من خلال هاد السلسلة المشوقة سلسلة ايمـــ Imagini ـــآجيني كامل نتخيلو ~
ايماجينيو قصدو اخرطو خخخخخ
مننساوش مهرجان التشينا ايضا لي شفنا من خلالو افضل اطباق اللماويات :
مهرجان البرتقال على اللمة الجزائرية-مسابقة-
ايضا موضوع :فهرس ضيوف كرسي التعارف اللماوي طبعة 2019 تعرفنا على العديد من الاعضاء
وموضوع مخيف من عنوانو للاخت @جميلة أنا
نهار رحت خطبت لزوجي ارواحوا تسمعوا
موضوع راق للاخ @حلم كبير
لعنة الإنتظار
من انامل الاخت @sanaya
طورطة ميلاد ابنتي
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