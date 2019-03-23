نشرة اخبار اللمة العدد الاول

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
821

أيها اللماويون...أيها اللماويات....
أيها المشاهدون والمشاهدات... المستمعون والمستمعات
أهلا وسهلا ومرحبا بكم


نرحب بكم في أول عدد من

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اهم مادار في اللمة
شهر جانفي/فيفري/مارس


عودة بعض مشاهير وعمالقة اللمة




@ليليا مرام ساندي بال اللمة ومواضيعها المشوقة
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من أشهر المواضيع خلال هده الفترة موضوع الاخت

@سكون الفجر
صورة من قلب الحدث!

لي خلانا نتعرفو من خلالو على حقائق مرعبة


حيث تم القبض على المجرم الخطير مجيف وقاتل الارانب المرعب السفاح
@حاتم07
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كادت ان تحدث الكارثة لو لم يتم امساكه وهو يحاول اختطاف ارانب الاخ

sami44@

وبيعها للاخت
[FONT=times new roman][SIZE=6][B]@[/B][/SIZE][/FONT]ام أمينة


باسعار باهضة
لتقوم بطبخها على طريقتها
حصريا من مطبخي : أرنب في الفرن
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اكتشفنا ايضا
ان
@لؤلؤة قسنطينة
انها لم تكن تربي القطط ولاالسلاحف
بل هي مربية افاعي وهدا الدليل

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الاخت @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf و @أشــواق 19
تصرخان : حريق حريق في كوزينة اللمة

والسبب انو​



@Soumia hadj mohammed

نسات البسبوسة تطيب وراحت تكوناكتي وتشيخ وتضحك مع صحاباتها :

@ضآحكة مستبشرة
"viola"@
@soso ana
@جودا الجميلة

كون ماش
@الامين محمد مع @عبدالرؤوف
طفاو النار كون راهي اللمة راحت فيها ...


الاعضاء رافعين لعلام ويغنو :
الاعضاء المشرفين خاوة خاوة..

أحم أحم ...
المدير يدرس الوضع جيدا ويحاول ايجاد الحلول قبل فوات الاوان
@4algeria.com

1546590650315.png


و

@سيزانو sizano

يكرر:يتنحاو ga3



أحد أهم المواضيع ايضا موضوع الاخ
Golden Man@

ما هو تعريفك للنجــاح!؟

مواضيع الاخ سامي44 ايضا المفيدة في مجال البناء والديكور كان لها نصيب الاسد في مدة 3 اشهر :

من اخر اعمالي في مجال الطلاء مزج بين الليوبار والخيال

مواضيع الاخت كانت مميزة ايضا :

@نجمة الأرض

اشياء نرميها 😁لكن بعد ليوم سنستغلها😍(جزء1)

مواضيع هادفة تخص الطفل والتربية للاخ @وحي القلم

حب الله في قلوب أطفالنا

والاخت @ملكة زوجي ومواضيعها الهادفة

احكام واداب مصورة لاحلى اطفال*مجهودي*


@Skor m@k

قالكم من خلال هاد السلسلة المشوقة سلسلة ايمـــ Imagini ـــآجيني كامل نتخيلو ~
ايماجينيو قصدو اخرطو خخخخخ

مننساوش مهرجان التشينا ايضا لي شفنا من خلالو افضل اطباق اللماويات :

مهرجان البرتقال على اللمة الجزائرية-مسابقة-

ايضا موضوع :فهرس ضيوف كرسي التعارف اللماوي طبعة 2019 تعرفنا على العديد من الاعضاء

وموضوع مخيف من عنوانو للاخت @جميلة أنا

نهار رحت خطبت لزوجي ارواحوا تسمعوا


موضوع راق للاخ @حلم كبير

لعنة الإنتظار 💘

من انامل الاخت @sanaya


طورطة ميلاد ابنتي 😊😊

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آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,644
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66,505
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821
متفرقات :



أخبار محزنة......


تلقينا نبأ وفاة والدة أختنا الطيبة

cosette@
اللهم ارحمها فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قه عذاب يوم تبعث عبادك .


وفاة جدة اختنا @Yasmina.yaso

اللهم ارحمها فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قه عذاب يوم تبعث عبادك .

وفاة جدة اختنا @ملكة زوجي

اللهم ارحمها فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قه عذاب يوم تبعث عبادك .


 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,644
نقاط التفاعل
66,505
النقاط
821
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,644
نقاط التفاعل
66,505
النقاط
821
ابتسامات :



ياناس اللمة راني نحوس على جداتي خرجت البارح في المسيرة رافدة علام وتقول تحيا بوتفليقة لي شافها يعطيها بمقلة على الرأس رانا تبرينا منها
@الوهم



اخي هل تعلم ان
زوجتك المستقبلية ماتخاف لا BRiلا صاعقة وأنت حابها تخاف منك :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:🧐
@Chicobustan

رقم 4 تزوج مع رقم 5 و الكل معروض ما عدا رقم 8


الرقم 4 تعرف على الرقم 5 ودارو الخطبة وجاء وقت العرس
الرقم 4 كلف الرقم 6 باش يقوم بالتحضيرات ويعرض كامل الارقام ما عدا رقم 8
كان 4 ما يتفاهمش مع 8 عدوه اللدود
قال لي 6 كون نلقى 8 جا لعرسي ما تفراش

وبالفعل بدا العرس وبدات الناس في الغناء والرقص والفرح وكل الارقام تشطح فارحين بخوهم 4 مولاي السلطان
كي خرج 4 على غفلة لقا كامل الارقام دايرين دائرة ورقم 8 في الوسط يرقص وداير سيكسي والارقام الاخرى تصفق
4 طلع ليه الغاز وعيط لل 6 وقال ليه
هدا 8 واش جاب جدو هنا ياك قتلك ما تعرضوش الان تخرجوا ما نحبش نشوفو في عرسي
قال ليه ال 6 لا لا هداك غير الصفر 0 وراه متحزم 8 في الوسط ويرقص يبان كي 8
@zagane

- هل أنتِ متزوجة ؟
- الإنجيزية : Yes
- الفرنسية : Oui
- الجزائرية : هادرين عليا 😂🤣
@عشريني متمرد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,302
نقاط التفاعل
24,670
النقاط
2,061
هههههههههههههههههههه
يعطيك الصحة اختي ام يااسمين

و الاهم ان اللمة باقية شامخة مزدهرة كالورد الجوري بفضل الاخوة التي تجمعنا دائما
و بفضل ادارتها و بفضل اعضائها
و سبقى مزدهرة لان الحبر فيها لا ينفذ لانه نابع من ارواحنا
فاللمة جزء من واقعنا و ليس مجال مفترض

بارك الله في الجمييع
 
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