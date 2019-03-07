هذا انا

الوهم

الوهم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 فيفري 2019
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العمر
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السلام عليكم
خلقنا الله في هذه الحياة على اختلاف في الديانات الاوطان الاشكال والشخصيات لكل منا
ساتطرق الى الاخيرة
لكل انسان منا صفات تميزه عن غيره سواء كانت ايجابية او سلبية
الانسان بطبعه يحاول الابتعاد عن كل من يحاول تغييره خاصة اذا كان متعمدا
برايكم هذا حل؟؟ لا طبعا ستجد نفسك مظطرا للهروب من الكل واكيد انك لاتستطيع ان تمشي على هوى الناس
انا ارى انه بدل الهروب والابتعاد ,,, على الانسان ان يواجه المجتمع بفكرة تقبلني كما انا وأن يكون مؤمنا بها لانه لا يوجد انسان كامل
هذا لاينفي ان يتقبل الانتقاد وان يسعى الى اصلاح نفسه ان راى بها عيبا
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله
بارك الله فيك وجزاك كل خير للموضوع الجميل والمميز
انت محقة اختي الكريمة الغالية
لكن يجب ان يكون الامر كنصيحة من الاخرين بالكلمة الطيبة وباخلاق المسلم واخبار ذلك الطرف انه مخطيء بالطريقة التي نرغب ان تتم اخبارنا بها اي بمعنى اخر ان نعامل الاخرين كما امر الدين وكما نحب ان تتم معاملتا حين نخطيء وليس كحام على بعضنا وبالقسوة والكلام الجارح
في انتظار المزيد من تميزكم اختي الكريمة
ارحو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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