السلام عليكم

خلقنا الله في هذه الحياة على اختلاف في الديانات الاوطان الاشكال والشخصيات لكل منا

ساتطرق الى الاخيرة

لكل انسان منا صفات تميزه عن غيره سواء كانت ايجابية او سلبية

الانسان بطبعه يحاول الابتعاد عن كل من يحاول تغييره خاصة اذا كان متعمدا

برايكم هذا حل؟؟ لا طبعا ستجد نفسك مظطرا للهروب من الكل واكيد انك لاتستطيع ان تمشي على هوى الناس

انا ارى انه بدل الهروب والابتعاد ,,, على الانسان ان يواجه المجتمع بفكرة تقبلني كما انا وأن يكون مؤمنا بها لانه لا يوجد انسان كامل

هذا لاينفي ان يتقبل الانتقاد وان يسعى الى اصلاح نفسه ان راى بها عيبا​