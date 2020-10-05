لم اجد ما افعل!؟

لاني كنت التقيك كل صباح

ومع كل صباح تشرقين اكثر

تصبحين جميلة اكثر

تصبحين احلى وانقى وابهى

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في الصباح الاول كنت فتاة غريبة اول مرة اراها

في الصباح الثاني تلاقة الاعين في كلام صامت

في الصباح الثالث كان الكلام اطول

في الصباح الرابع اومئ رأسك لي بتحية فرددتها بهز رأسي انا الاخر

وفي الصباح الخامس بادرت بالتحية قائلا صباح الخير

لتقولي برقة صباح النور.... يا لا جمال صوتك سيدتي

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كان رائعا.... هنا فقط عرفت انك الانثى التي سأكمل معها حياتي

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ويا ليتني ما تكلمت... في الصباح السادس

لتذبل عيونك وتغرورق بالدموع

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لاصدم في الصباح السابع والاخير ببطاقة عرسك

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تطلبين مني ان أتي لجنازتي ان احظر مراسيمها

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لماذا في ذلك الاسبوع قدر لنا ان نلتقي... قبل اسبوع من زفافك التقينا واحببنا بعضنا....

اتذكر في ذلك اليوم انك طلبتي مني ان اذهب معك للحديقة ونتكلم كنت سأرفض فأننانخون ذلك الرجل ذلك.... لا اقدر قولها

لتقولي تعال معي ارجوك وذهبت معك

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امضينا الدقائق الاولى بتأمل زوج وزجته وطفليهما...

لتكسري حاجز الصمت وتقولي.... الذي سأتزوج به صديق ابي.. اتدري اني سأتزوج برجل في عمر ابي... اتزوج برجل لديه اولاد اكثر مني.... عمرا

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صدمت من الخبر.... لا ادري من تكلم قلبي ام فمي ام ضميري

كيف له كيف هذا.. ولماذا

تكلمتي بنبرة مبحوحة... يريد ابي المال وهددني بتطليق امي ان لم اقبل بالزواج من هذا الرجل...وتعلم لقب مطلقة ماذا يدور حوله

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قلت تعالي لنهرب وونهرب امك معنا انا هنا معك

قالت بأسى حتى لو هربنا وتزوجنا وانقذنا امي من الجحيم الذي تعيشه.... صدقني المجتمع لن يرحمنا......

ستبقى قصتنا وصمت عار في ماضي كل واحد منا

... لن ينسو القصة لن يتكلموا لا عن ابي ولاعن الرجل الذي يريد ارجاع شبابه بزوجة صغيرة... والطمع...بل سيتكلمون عني وعن تربيتي حتى لو هربنا لاخر الدنيا...صدقني لن ينسو القصة... سيتداولونها وكل واحد ينقص ويزيد فيها

حتى.....يحرفونها....

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مجتمعنا لا يرحم وخاصة الفتاة....

سأرضى بنصيبي واصبر صدقني احسن لي ولك

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اسفة لا استطيع

وذهبت...وانتهى كل شيء... حتى دون وداع

كلامها .... كان صحيح حد الوجع لم تكن تكذب درسة الامر

من كل الجوانب... ومن كل الزوايا...

لكن نحن لن نفعل شيء حرام.... نحن نعارض قرار والدها

لكن بهذا سنعارض القدر لكن يجب ان يسعى الانسان لتحقيق ما يريد ان لا يستسلم من اول محاولة...ان يكون حر في حياته...لكنه والدها... ولكن بهذا القرار سيضلمها وامها وذلك الرجل من حقه الزواج لكن ان يضلم فتاة صغيرة من الزواج به لا..ولكن والدها يجب ان يصونها ولا ان يبيعها لرجل كسلعة قديمة...

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لم اعد افهم شيء اين الصواب واين الخطأ...

قلبي يقول افعلها وعقلي يقول اتركها على.الله وتوكل عليه

لكن اهكذا انا اتواكل ولا اتوكل...

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والمجتمع الذي نعيش فيه...لماذا شغله الشاعل قصص الناس...

لو اهتم كل بشأنه لعشنا بسعادة وهناء لكن لا كيف له ان يسمع قصة ما ولا ينقلها... اهتم بشؤونك يا اخي

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لماذا النميمة.... كل انسان لا يريد لانسان اخر ان ينجح..وكله بسبب الغيرة منه... لا يحاول النجاح مثله بل يحاول بكل الطرق ان... يكسر عزيمته ان يفشله......

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بعد شهر من هذا..كنت في تلك الحديقة التي التقينا بها..

لافاجئ بشخص ما يجلس أمامي ولم تكن الا تلك الفتاة

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لقد نقل اليها مرض الايدز!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟