أمي

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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السلام عليكم
إقترب عيد الأم وأنا مليش أم فرفقا بي يامن لديك أم
أمي أنا العيد في عيني غريب وفي قلبي ألم عجيب
أمي العيد أمي وأمي هي العيد وأنا ليس لدي عيد رحمك رب العالمين يا قرة عيني
كل عام وقبرك روضة من رياض الجنة يا روح بنتك
رفقا بي شهر مارس اقترب عيد الأم وأمي تحت التراب فرفقا بوجع قلبي ما أصعب رحيلك يا أمي كل يوم بدونك ثقيل وشريط دكريات طويل
اللهم انزل على قبور موتانا الضياء والنور والبهجة والسرور
اللهم أرزق امي الجنة هي وموت المسلمين
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
تقبلو تحياتي
 
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