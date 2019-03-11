هل البطاطس القديمة صالحة للأكل؟





عند التخزين لمدة طويلة، قد يتحوّل لون البطاطس أو البطاطا إلى اللون الأخضر، وقد تنمو فيها براعم صغيرة، فهل تبقى صالحة للأكل رغم هذا التغيير؟ وما هي الأعراض الجانبية لتناولها على هذه الحال؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتخزينها؟

يظهر اللون الأخضر جراء السولانين، وهو سم طبيعي يُعثَر عليه تحت القشرة مباشرة خصوصا تلك التي بها براعم، حسبما يحذر أحد مراكز المستهلك في ألمانيا.

ويمكن أن تحتوي البطاطس التي تم تخزينها بشكل غير ملائم على مستويات سامة من السولانين. وبالتالي إذا أردت المجازفة بتناول بطاطس قديمة يجب أولا أن تقشرها. وإنها لفكرة جيدة أيضا أن تقطّع قطعا كبيرة حول أي جزء به نقاط خضراء أو براعم.

كما أن تناول البطاطس دون تقشير يزيد خطر أن يستقبل من سيتناولها مستويات أعلى من السولانين. وتشمل الأعراض الجانبية قيئا وإسهالا وألما بالمعدة وتهيج الأغشية المخاطية.

والأمر الخطير أن السولانين مقاوم للحرارة ويظل موجودا رغم الغلي أو الخبز أو القلي. وبالتالي يوصي مركز المستهلك بشراء وتخزين البطاطس في مكان لا يسمح بدخول الضوء مثل الأكياس الورقية.