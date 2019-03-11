المحترم اليوم

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 جوان 2016
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السلام عليكم
احباب اللمة أسعد الله مسائكم بكل خير ،عدت اليوم بدردشة قصيرة و مضمونها كبير أرجو أن ينفعكم .
لقد تغيرت المفاهيم اليوم و المصطلحات و لم تعد في مكانها الذي يجب أن تكون فيه ،حتى الأشخاص باعوا مبادئهم و راحوا يطلقون المصطلحات حسب نظرتهم القصيرة و حسب مصلحتهم ، و أهم مصطلح اختل توازنه و ضاع من منطقته هو الاحترام .
يمكن لنا أن نقول للقطة أنك أسد و أن الأسد قطة ، و هذا لأجل مصلحتنا ، في الماضي كنا نقول عن الرجل أنه محترم عندما نجده في كامل اخلاق الاسلام : صلاة، زكاة ، غض البصر و خفض الصوت و لقمته حلال ، غني بأخلاقه حتى لو كان فقير ،يسعى لاسعاد الكل ببساطته و خدماته التي يقدمها دون مقابل ، و المرأة المحترمة كانت تعطي للسترة قيمتها الحقيقية ، تستحي أن تتحدث امام الرجال ، حتى والدها لا ترفع صوتها أمامه ، تطيع زوجها في كل صغيرة و كبيرة . أما اليوم ، المحترم هو ذاك السياسي المجرم الذي أذل شعبه و ذاك السارق الماهر بهندامه ،و ذاك المدير المرتشي و المحترم بمنصبه،المحامي الماكر و المنكر و المزيف للحقائق ، هو ذاك الصحافي الذي يخدم المصلحة الخاصة لا العامة يدير القضية كما طلب منه و لا يطلب الحقيقة . اما المحترمة فهي تلك المغنية و الراقصة الفاضحة التي تلون سمها بالعبارات الزائفة و التصريحات الكاذبة ، تلك العاملة المتنصلة من واجباتها و البائعة لضميرها ، المستغلة لمنصبها .
مسكينة هي المفاهيم الصحيحة عندما تلوث و تلون بالخداع ،و عندما تجتث من مكانها الاصلي و تزرع في مكان نجس لتنموا و هي تتألم و المصيبة أن الغالبية تصفق و تقول أجل هذا الرجل محترم .
من يؤيدني و من يعارضني في حقيقة الرجل و المرأة المحترمة اليوم ؟
كنتم مع زاد الرحيل
في أمان الله
 
بسملةfor now

بسملةfor now

:: عضو منتسِب ::
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1 فيفري 2018
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يجب عليك اختي تحديد المصطلحات الاصناف التي ذكرتها نساء او رجال فاسدين ليسوا محترمين والجميع يعرف انهم ليسوا محترمين لكن يعاملونهم بحب واحترام لتحقيق المصالح
كما ان المعايير اليوم اصبحت مطاطة وسادت موجة ان لا تحكم على احد وبالتالي لا يحكم عليك احد
النتيجة كل شخص يفعل ما يشاء ويدافع ويجد لنفسه مبررات *منطقية* تلقى قبولا لدى نسبة من الناس فيصبحون fans ويصبح ذلك ال*شخص* ايقونة في *الشجاعة* لانه يفعل ما يفعله جهارا نهارا بمعنى انه ليس منافقا فأصبح افضل من الذين يفعلون المنكرات في الخفاء وينكرونها على الناس في العلن
المشكل الاساسي المبررات
 
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