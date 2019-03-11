أعلنوا أن فيلما لمدة 10 دقائق فاز بلقب أحسن فيلم

قصير ، ،

فٓقرر عرضه في السينما واحتشدّ جمع غفير

من الجماهير لمشاهدته ،،

بدأ الفيلم بتصوير لسقف غرفة ،

مضت 6 دقائق بنفس المشهد دون تغيير !!

،

أصيب المشاهدين بالتذمر ،،

ومنهم من أعترض إنه ضيعَ وقته والأغلبية همو

بالانصراف !!

وفجأة تحركت العدسة للأسفل نحو الأرض ،،

وظهر للعيان مشهد طفل معاق كليا بسبب إنقطاع الحبل الشوكي في جسده الصغير !!

وهو ممدد على سريره وكتبت هذه الجملة في

النهاية ؛

(( لقد عرضنا لكم 6 دقائق فقط من المنظر الذي

يشاهدهُ هذا الطفل المعاق في جميع ساعات

حياته "

وانتم تذمرتم ولم تتحملوا مشاهدته !!

'' لذا اعرفوا قيمة كل ثانية في حياتكم ''