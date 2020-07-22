بيتزا بعجينة العشر دقائق

@R@ZIK

@R@ZIK

:: عضو بارز ::
إنضم
2 أكتوبر 2007
المشاركات
6,725
النقاط
351
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كيف الحال اخواتي اللمويات
ان شاء الجميع بخير

بيتزا بعجينة العشر دقائق
بسم الله نبداو

المقادير

5 كيسان فرينة+ زوج كيسان حليب دافي+ 2 مغارف سكر + 2 مغارف خميرة الخبز مغرف صغيرة ملح + صوص بيتزا
والتزيين كيما تحبي

التحضير
ناخذ اناء ندير فيه زوج كيسان فرينة+ زوج كيسان حليب دافي+ 2 مغارف سكر + 2 مغارف خميرة الخبز ونخلط بالفوي مليح ونخليها تتفاعل مدة 10 دقائق حتى دير فقاعات ثم نضيف ربع كأس زيت ومغرف صغيرة ملح ونخلط ونزيد 3 كيسان فرينة حتى تتلم العجينة نخلوها طرية وندلكوها 5 دقائق ونخلوها تريح
20200426_175514.jpg

نوجدو الصوص والتزين انا حشيتها في الأطراف بالفرماج

20200722_192822.jpg

20200720_195553.jpg


التزيين اختياري
20200720_195729.jpg


ندخلوها الفرن يكون مسبقا مسخن على درجة حرارة عالية دهنت الأطراف بصفار البيض ورشيت حبة حلاوة وجلجلان

20200720_195808.jpg


والنتيجة
بصحتكم😋😋😍

20200720_195839.jpg
 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top