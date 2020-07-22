@R@ZIK
:: عضو بارز ::
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كيف الحال اخواتي اللمويات
ان شاء الجميع بخير
بيتزا بعجينة العشر دقائق
بسم الله نبداو
المقادير
5 كيسان فرينة+ زوج كيسان حليب دافي+ 2 مغارف سكر + 2 مغارف خميرة الخبز مغرف صغيرة ملح + صوص بيتزا
والتزيين كيما تحبي
التحضير
ناخذ اناء ندير فيه زوج كيسان فرينة+ زوج كيسان حليب دافي+ 2 مغارف سكر + 2 مغارف خميرة الخبز ونخلط بالفوي مليح ونخليها تتفاعل مدة 10 دقائق حتى دير فقاعات ثم نضيف ربع كأس زيت ومغرف صغيرة ملح ونخلط ونزيد 3 كيسان فرينة حتى تتلم العجينة نخلوها طرية وندلكوها 5 دقائق ونخلوها تريح
نوجدو الصوص والتزين انا حشيتها في الأطراف بالفرماج
التزيين اختياري
ندخلوها الفرن يكون مسبقا مسخن على درجة حرارة عالية دهنت الأطراف بصفار البيض ورشيت حبة حلاوة وجلجلان
والنتيجة
بصحتكم
كيف الحال اخواتي اللمويات
ان شاء الجميع بخير
بيتزا بعجينة العشر دقائق
بسم الله نبداو
المقادير
5 كيسان فرينة+ زوج كيسان حليب دافي+ 2 مغارف سكر + 2 مغارف خميرة الخبز مغرف صغيرة ملح + صوص بيتزا
والتزيين كيما تحبي
التحضير
ناخذ اناء ندير فيه زوج كيسان فرينة+ زوج كيسان حليب دافي+ 2 مغارف سكر + 2 مغارف خميرة الخبز ونخلط بالفوي مليح ونخليها تتفاعل مدة 10 دقائق حتى دير فقاعات ثم نضيف ربع كأس زيت ومغرف صغيرة ملح ونخلط ونزيد 3 كيسان فرينة حتى تتلم العجينة نخلوها طرية وندلكوها 5 دقائق ونخلوها تريح
نوجدو الصوص والتزين انا حشيتها في الأطراف بالفرماج
التزيين اختياري
ندخلوها الفرن يكون مسبقا مسخن على درجة حرارة عالية دهنت الأطراف بصفار البيض ورشيت حبة حلاوة وجلجلان
والنتيجة
بصحتكم
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