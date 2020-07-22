السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كيف الحال اخواتي اللمويات

ان شاء الجميع بخير



بيتزا بعجينة العشر دقائق

بسم الله نبداو

المقادير

5 كيسان فرينة+ زوج كيسان حليب دافي+ 2 مغارف سكر + 2 مغارف خميرة الخبز مغرف صغيرة ملح + صوص بيتزا

والتزيين كيما تحبي

التحضير



ناخذ اناء ندير فيه زوج كيسان فرينة+ زوج كيسان حليب دافي+ 2 مغارف سكر + 2 مغارف خميرة الخبز ونخلط بالفوي مليح ونخليها تتفاعل مدة 10 دقائق حتى دير فقاعات ثم نضيف ربع كأس زيت ومغرف صغيرة ملح ونخلط ونزيد 3 كيسان فرينة حتى تتلم العجينة نخلوها طرية وندلكوها 5 دقائق ونخلوها تريح









نوجدو الصوص والتزين انا حشيتها في الأطراف بالفرماج

التزيين اختياري

ندخلوها الفرن يكون مسبقا مسخن على درجة حرارة عالية دهنت الأطراف بصفار البيض ورشيت حبة حلاوة وجلجلان