طريقة عمل عجينة بيتزا في عشر دقائق

سمية حسن
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عجينة بيتزا هذه سهلة وسريعة بدون خميرة لشخص واحد و يتم اعدادها بمثل طريقة عجينة العشر دقائق . إنها أخف وزنا قليلا وأكثر رقة من عجينة البيتزا العادية مع نكهة رائعة وجاهزة للأكل في 15 دقيقة فقط.
هذه الوصفة عبارة عن دفعة صغيرة من عجينة البيتزا الايطالية بدون خميرة.
عجينة بيتزا بدون خميرة سهلة دفعة صغيرة لشخص واحد
قدمي هذا مع كوب منعش من Peach Sangria أو هذه Rum Slushies.
إذا كنت قد تساءلت عن كيفية صنع عجينة بيتزا بدون خميرة ، فهذا أمر سهل للغاية حقًا.
هل يمكنك استخدام الدقيق الخالي من الغلوتين في عجينة البيتزا؟
يمكنك استبدال الدقيق الخالي من الغلوتين لجميع الأغراض بدلاً من الدقيق العادي لجميع الأغراض باستخدام نفس الكمية.
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طريقة عمل عجينة البيتزا من الصفر بدون خميرة:
سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت (220 درجة مئوية). ضع ورقة زبدة على صينية خبز صغيرة.
في وعاء خلط صغير أو خلاط قائم ، اخلطي جميع المكونات واخلطيها معًا حتى تتشكل كرة من العجين. انقر للحصول على Stand Mixer.
إذا كان العجين رطبًا جدًا ولزجًا ، أضف القليل من الدقيق في المرة الواحدة. إذا كانت العجينة جافة جدًا ، أضف الحليب قليلاً في المرة الواحدة.
استخدم دبوسًا لفرد العجين على سطح مرشوش قليلًا بالدقيق ، بسمك حوالي 1/4 بوصة وعرض 6 أو 7 بوصات تقريبًا. يمكنك أيضًا ضغط العجين مباشرة على ورق البرشمان في المقلاة باستخدام يديك ، وهو ما فعلته هنا.
لا توجد خميرة واحدة تخدم عجينة بيتزا واحدة مضغوطة باليد
ضعي فوقها صلصة البيتزا والإضافات المرغوبة.
عجينة بيتزا بدون خميرة لشخص واحد مع إضافات
اخبزيها لمدة 10-12 دقيقة.
أخرجي البيتزا من الفرن وقدميها.