أسماء الغرف

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

" تقول احدى النساء: لقد أسميت كل غرفة في منزلي بإسم

فالصالون للكتبير

وغرفة النوم للتهليل

والمطبخ للاستغفار

وهكذا جميع غرف المنزل

فكلما دخلت غرفة لتنظيفها استغليت الوقت حسب مسماها

فعند ترتيبي للصالون مثلا أشغل لساني بالتكبير حتى الانتهاء من تنظيفه

وعند تنظيف المطبخ انشغل بالاستغفار

وهكذا حتى انتهي من عملي

فبذلك استفذت من عدة نواحي

نظفت، وقلبي اطمئن، ولساني يلهج بالذكر والبركة تعم ارجاء منزلي "

اتمنى لو نفعل مثلها في كل شيء

حتى اثناء الدراسة مثلا، نسمي مادة من مواد الدراسة هكذا ونطبق هذا المنهج في كل جانب من جوانب حياتنا لوجه الله عز وجل

فنكسب البركة في ما نفعله ونذكر الله عز وجل والا بذكر الله تطمئن القلوب

اتمنى ان تقمن بنشر الفكرة لتعم الفائذة والافاذة باذن الله تعالى

ولاسهل لكن الامر تفضلن :

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه