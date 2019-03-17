من مجتمعنا ....

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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19 ماي 2011
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

وعلاش المرأة نلقاو المرأة لي ماقراتش عندها الزهر في زواجها و دارها و زواجها يكون ناجح و ازواجهم متهليين فيهم و يخافو عليهم و حاجة ما تخصهم
عكس التي اكملت دراستها نلقاوها تتمرمد و تجري و تخرج على ال 6 و نصف او 7 تع الصباح و تدي ولادها للروضة او عند المربية و هي لي معظم مصروف الدار عليها و تعاون زوجها اذا استحق و فالاخير يشنف عليها و يزيد يكرهلها حياتها بالمشاكل و تولي تقول يا ريتني ما قريتش

واشرايكم في هاد الموضوع ؟؟
هل هاد التفكير او الظاهرة منتشرة في مجتمعنا ؟ يعني المنطقة التي تسكنون فيها ؟
ها صادفتم حالات مماثلة من قبل ؟
هل انتم مع او ضد عمل المرأة و حتى ان كان زوجها يوفر لها كل متطلباتها و زيادة ؟

انا في موضوعي مارانيش نحكي على كل النساء راني نحكي على فئة من المجتمع و علابالي بلي المراة لي تخدم كل واحدة و ظروفها

ارجو المناقشة و افادتنا بآرائكم جزاكم الله خيرا
تحياتي للجميع



 
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