من مجتمعنا ....

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
وعلاش المرأة نلقاو المرأة لي ماقراتش عندها الزهر في زواجها و دارها و زواجها يكون ناجح و ازواجهم متهليين فيهم و يخافو عليهم و حاجة ما تخصهم
عكس التي اكملت دراستها نلقاوها تتمرمد و تجري و تخرج على ال 6 و نصف او 7 تع الصباح و تدي ولادها للروضة او عند المربية و هي لي معظم مصروف الدار عليها و تعاون زوجها اذا استحق و فالاخير يشنف عليها و يزيد يكرهلها حياتها بالمشاكل و تولي تقول يا ريتني ما قريتش
واشرايكم في هاد الموضوع ؟؟
هل هاد التفكير او الظاهرة منتشرة في مجتمعنا ؟ يعني المنطقة التي تسكنون فيها ؟
ها صادفتم حالات مماثلة من قبل ؟
هل انتم مع او ضد عمل المرأة و حتى ان كان زوجها يوفر لها كل متطلباتها و زيادة ؟
انا في موضوعي مارانيش نحكي على كل النساء راني نحكي على فئة من المجتمع و علابالي بلي المراة لي تخدم كل واحدة و ظروفها
ارجو المناقشة و افادتنا بآرائكم جزاكم الله خيرا
تحياتي للجميع
وعلاش المرأة نلقاو المرأة لي ماقراتش عندها الزهر في زواجها و دارها و زواجها يكون ناجح و ازواجهم متهليين فيهم و يخافو عليهم و حاجة ما تخصهم
عكس التي اكملت دراستها نلقاوها تتمرمد و تجري و تخرج على ال 6 و نصف او 7 تع الصباح و تدي ولادها للروضة او عند المربية و هي لي معظم مصروف الدار عليها و تعاون زوجها اذا استحق و فالاخير يشنف عليها و يزيد يكرهلها حياتها بالمشاكل و تولي تقول يا ريتني ما قريتش
واشرايكم في هاد الموضوع ؟؟
هل هاد التفكير او الظاهرة منتشرة في مجتمعنا ؟ يعني المنطقة التي تسكنون فيها ؟
ها صادفتم حالات مماثلة من قبل ؟
هل انتم مع او ضد عمل المرأة و حتى ان كان زوجها يوفر لها كل متطلباتها و زيادة ؟
انا في موضوعي مارانيش نحكي على كل النساء راني نحكي على فئة من المجتمع و علابالي بلي المراة لي تخدم كل واحدة و ظروفها
ارجو المناقشة و افادتنا بآرائكم جزاكم الله خيرا
تحياتي للجميع