السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



فوائد سورة البقرة





إلى كلّ مصاب أصيب بالسّحر او بالمسّ او بالعين او بالقلق او بالإكتئاب إلى من لم يوفّق في هذه الحياة إلى من أراد السّعادة في دنياه إلى من أصابه الملل والسّأم في حياته إلى من تكالبت عليه الهموم والأحزان إلى من توالت عليه المصائب إلى من فقد غاليا



إلى كلّ مريض يبحث عن الدّواء سواء وجده أم لم يجده



إلى من حرم الذّريّة ( العقم)



إلى كلّ امرأة لا يستمر حملها



إلى من أراد السّعادة والخير إلى من أراد البركة في جميع شؤونه إليك هذا العلاج



عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( اقرؤا سورة البقرة فإنّ أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة )



والبطلة: هم السّحرة







أحبّتي لنتأمّل هذا الحديث:



1- لقد أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هنا بقراءة سورة البقرة وبيّن لنا فوائد هذه القراءة بقوله فإنّ أخذها بركة أي أنّ البركة ستكون من نصيب قارئ هذه السّورة ولقد سألت الشّيخ سعد الغنّام (من السّعودية) عن ذكر البركة في هذا الحديث فقال: لم يحدّد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم البركة هنا بل هي شاملة لكلّ ما يخصّ قارئها فالبركة تعود على ماله وأولاده وصحّته ووقته وأمور دينه ودنياه



وجميع ماذكرت بالمقدّمة مرتبط بذلك فالسّعادة والشّفاء سببها تلك البركة بإذن الله إضافة لما سيأتي



2-يذكر لنا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ ترك قراءة هذه السّورة حسرة وتأمّل كلمة حسرة أي ندامة ولكن على ماذا إنّها على تلك البركة والخير والأجر الذي فات كلّ من لم يقرأ هذه السّورة



3- لا تستطيعها البطلة أي السّحرة



فهذه السّورة بفضل الله تكون حاميّة لقارئها من السّحر والمسّ والعين



ومن كان به شئ من ذلك (السّحر، العين، المسّ) فإنّه إذا واصل على قراءة هذه السّورة فإنّ الشّياطين لا تستطيع أن تقاوم مع هذه القراءة فتضعف وتستسلم فيزول ما كانت تحرسه ويبطل ما كانت تعمله تأمّل قوله صلّى الله عليه وسلّم (لا تستطيعها البطلة)



وما هي الطريقة ؟







أخي يا من تعبت في هذه الحياة أتاك الدّواء والخلاص من عند من لم ينطق عن الهوى من عند أصدق البشر .في ساعة ونصف أو أقل تستطيع أن تقرأ هذه السّورة يوميّا فاحرص على ذلك إلى أن يزول ما بك .







قصص.....شُفيت بأذن الله !!!!



أخي في الله هذه القصّة حدثت لشخص أعرفه كان يتعرّض بين الفينة والأخرى الى حالة اغماء (فقدان الوعي) إلى درجة أنّ أهله كانوا يعتقدون أنّه قد مات وظلّت هذه الحالة مستمرّة معه رغم استخدامه العديد من الأدوية، ثمّ انتظم على قراءة سورة البقرة كلّ يوم لمدّة شهر يقول فذهب عنّي ما كنت أجد وامتلأت نفسي حبّا وودّا لمن كنت أكرههم بدون أيّ سبب .







وهذه القصّة يرويها الشّيخ أسامة المعاني يقول:



ذكر لي أحد الإخوة أنّ زوجته كانت تعاني من أعراض وآلام منذ فترة من الزّمن، وقد راجعت أكثر من معالج بالرقيّة الشرعيّة حيث بيّنوا أنّها تعاني من السّحر بناء على اعتقاد ظنّي ، واستمرّت الأخت الفاضلة بالرّقيّة الشرعيّة بعد أن وكّلت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، وذات يوم قرأت في جريدة المسلمون عن امرأة كانت تعاني من هذا الدّاء الخطير – السّحر – وبناء على توصيّة من أحد المعالِجين قامت في الثّلث الأخير من اللّيل بركعتين قرأت فيهما سورة البقرة كاملة، وبعد أن انتهت من ذلك، استفرغت مادة غريبة، وقد شفيت بإذن الله تعالى، يقول الأخ: فما كان من زوجتي إلاّ أن فعلت مثلما فعلت تلك المرأة، وبفضل الله سبحانه وتعالى استفرغت مادّة خضراء غريبة وشفيت بإذنه تعالى .







أخي – أختي



فكّرا معي قليلا هل تعتقد أنّ عدوك(إبليس) الّذي يسعده أن تظلّ مريضا حزينا كئيبا طول حياتك أن يجعلك تستمرّ بقراءة هذه السّورة كلاّ إنّه سيحاول بقدر المستطاع أن يثنيك عن ذلك فسيوحي إليك أنّ هذه السّورة طويلة وأنّك غير متقن لتجويد الآيات (لا إثم عليك) فإن أطعته ستظلّ على حالك وإن توكّلت على ربّك واستعنت به واخذت بذلك



فستنتصر بإذن الله وينكشف عنك مابك







أخي _أختي



تستطيع حفظ هذه السّورة خلال 3أشهر إذا حفظت كلّ يوم 3آيات فقط



تستطيع أن تحفظ هذه السّورة خلال شهر و20يوم إذا حفظت وجه واحد فقط كلّ يوم



تستطيع أن تقرأ هذه السّورة في 5أيّام إذا قرأت كلّ يوم عشر صفحات



تستطيع أن تقرأ هذه السّورة كلّ يوم في أقلّ من ساعة



من كتاب "احفظ الله يحفظك" لعائض القرني







فضل سورة البقرة..



نقل القرطبي وغيره أنّ فيها ألف أمر .. وفيها ألف نهي .. وفيها ألف خبر



سورة البقرة .. لا تُقرأ في بيت إلاّ ذهب منه الشّيطان وطُرد ودُحر



وصحّ عنه صلّى الله عليه وسلّم من حديث أبي أمامة عند مسلم وغيره :"اقرؤوا الزّهراوين..سورة البقرة وآل عمران..فإنّهما تأتيان كغمامتين أو غيايتين أو كفرقان من طير صواف تظلاّن صاحبهما يوم القيامة" أخرجه مسلم وأحمد







كان الرّجل من الصّحابة كما قال أنس..إذا حفظ سورة البقرة أصبح سيّدا عظيما مقدّما إماما



والرّسول صلّى الله عليه وسلّم يستعرض أصحابه في سريّة ويريد أن يؤمّر عليهم أميرا فيسألهم : "أيّكم أكثر أخذا من القرآن" ؟



فقال له رجل: أنا أحفظ سورة البقرة



فقال صلّى الله عليه وسلّم : "أتحفظ سورة البقرة"؟



قال: أي والله يا رسول الله



قال :"اذهب .. أنت أميرهم"







وعن التّرمذي بسند حسن عنه صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال : "لا تجعلوا بيوتكم قبورا, فإنّ البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشّيطان" أخرجه مسلم وأحمد والتّرمذي واللّفظ للتّرمذي







ووجد بعض الصّالحين أذى من الجنّ في بيته...فأوصاه العلماء بتلاوة سورة البقرة, فلمّا قرأها ذهبوا بإذنه سبحانه وتعالى







و من كتاب "التّرغيب والتّرهيب" للمنذري



التّرغيب في قراءة سورة البقرة



عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر إنّ الشّيطان يفرّ من البيت الّذي تُقرأ فيه سورة البقرة" رواه مسلم والنّسائيّ والتّرمذيّ







وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : "البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كلّ آية منها ثمانون ملكا, واستخرجت : الله لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم من تحت العرش فوصلت بها, أو فوصلت بسور البقرة ويس~ قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدّار الآخرة إلاّ غُفر له" رواه أحمد عن رجل عن معقل, وروى أبوداود والنّسائيّ وابن ماجه منه







وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: اقرءوا القرآن فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.



اقرءوا الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران فإنّهما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان أو غيايتان أو كأنّهما فرقان من طير صواف تحاجّان عن أصحابهما .



اقرءوا سورة البقرة فإنّ أخذها بركة..وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم "البطلة : السّحرة"







ومن فضائلها



*فضل آية الكرسي :



عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( يا أبا المنذر أتدري أيّ آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت :



الله لآ إله إلاّ هو الحيّ القيّوم......



فضرب في صدري وقال ( والله ليهنك العلم يا أبا المنذر ) رواه مسلم



وعن أبي أمامة قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ( من قرأ آية الكرسيّ دبر كلّ صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنّة إلاّ أن يموت ) أخرجه النّسائيّ



عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : (إنّ لكلّ شيء سنامآ وسنام القرآن البقرة ، وإنّ الشّيطان إذا سمع سورة البقرة خرج من البيت الّذي تُقرأ فيه وله ضراط ) أخرجه الدّارمي وابن الضرس .



وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثآ، وهم ذوو عدد ، فاستقرأهم فاستقرأ كلّ رجل منهم- يعني ما معه من القرآن-فأتي على رجل من أحدثهم سنّآ فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة قال: نعم قال: اذهب فأنت أميرهم، فقال رجل من أشرافهم، والله ما منعني أن أتعلّم سورة البقرة إلاّ خشية أن لا أقوم بها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تعلّموا القرآن، واقرؤه فإنّ مثل القرآن لمن تعلّمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشوّ مسكآ يفوح ريحه في كلّ مكان ، ومثل من تعلّمه فيرقد، وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسكنه )



وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( اقرؤا سورة البقرة فإنّ أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة )



والبطلة : هم السّحرة







أخي –أختي



ابدأ وتوكّل على الله فنبيّنا لاينطق عن الهوى



واحرص على مناجاة ربّك وأنت تصلّي آخر اللّيل وصيام النّوافل فللصّائم دعوة مستجابة عند فطره



وصلّى الله وبارك على محمّد وعلى أله وصحبه أجمعين

منقول للفائدة



ولا تنسوني أنا عائلتي من دعائكم دائما بالتّوفيق والصّلاح وحفظ كتاب الله وقبول الأعمال وعلوّ الدّرجة في الجنان والشّهادة في سبيله ​