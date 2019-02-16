مواضيع في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي من اعداد و تجميع الأستاذة مومد رحمها الله

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
قمت بعمل تجميعية حصرية لمواضيع في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي التي كانت تقوم بتجهيزيها و كتابتها الوالدة رحمها الله بالاضافة الى المواضيع التي كانت تجلبها من الابتدائيات الأخرى
لذا أرجو من كل من استفاد و لو بالشيء القليل الدعاء لها بالرحمة و المغفرة بارك الله فيكم
و من أراد نقلها أرجو أن يترك اسم الأستاذة و شكرااا
اختبارات الفصل الأول و الثالث في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي (الأستاذة مومد)
الاختبار الشهري في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي شهر أكتوبر (زاوية كنتة)
الاختبار الشهري في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي شهر نوفمبر (بلدية زاوية كنتة)
الاختبار الشهري في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي شهر ديسمبر (بلدية زاوية كنتة)
اختبارات الفصل الثالث في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي 2014/2015
اختبارات الفصل الثالث في جميع المواد للسنة الثالثة ابتدائي 2013/2014
لا تنسونا من خالص دعائكم بارك الله فيكم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
قمت بعمل تجميعية حصرية لمواضيع في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي التي كانت تقوم بتجهيزيها و كتابتها الوالدة رحمها الله بالاضافة الى المواضيع التي كانت تجلبها من الابتدائيات الأخرى
لذا أرجو من كل من استفاد و لو بالشيء القليل الدعاء لها بالرحمة و المغفرة بارك الله فيكم
و من أراد نقلها أرجو أن يترك اسم الأستاذة و شكرااا
اختبارات الفصل الأول و الثالث في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي (الأستاذة مومد)
الاختبار الشهري في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي شهر أكتوبر (زاوية كنتة)
الاختبار الشهري في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي شهر نوفمبر (بلدية زاوية كنتة)
الاختبار الشهري في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي شهر ديسمبر (بلدية زاوية كنتة)
اختبارات الفصل الثالث في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي 2014/2015
اختبارات الفصل الثالث في جميع المواد للسنة الثالثة ابتدائي 2013/2014
لا تنسونا من خالص دعائكم بارك الله فيكم