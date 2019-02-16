مواضيع في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي من اعداد و تجميع الأستاذة مومد رحمها الله

لذا أرجو من كل من استفاد و لو بالشيء القليل الدعاء لها بالرحمة و المغفرة بارك الله فيكم

و من أراد نقلها أرجو أن يترك اسم الأستاذة و شكرااا

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلينالسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهقمت بعمل تجميعية حصرية لمواضيع في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي التي كانت تقوم بتجهيزيها و كتابتها الوالدة رحمها الله بالاضافة الى المواضيع التي كانت تجلبها من الابتدائيات الأخرىلا تنسونا من خالص دعائكم بارك الله فيكم