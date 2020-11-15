7 نصائح لمطبخ جميل وواسع

ما يحدد جمال المطبخ هو تصميمه بعناية وإتقان. وذلك يبدأ من خلال تحديد المسافات بين البراد وحوض غسل الصحون والغاز.

هناك ثلاثة أشكال مشهورة للمطابخ: المطبخ بشكل U أو L أو G.

في المطبخ بشكل U يمكنك توضيب الأغراض في خزانات مركبة على الجدران الثلاثة ما يسمح بتوفير مساحة كبيرة في المطبخ ويجعل كل الأغراض في متناول اليد.

تخطيط المطبخ بشكلL هو التخطيط الكلاسيكي للمطابخ ويليق بكل أشكال الغرف ويسمح لك بالتنقل المريح في المطبخ عند تحضير الطعام.

المطبخ بشكل G والذي يكون عادة مفتوحاً على صالة الطعام يتطلّب دقة في توزيع الأغراض فيه ولكنه يضفي على المكان جواً جميلاً لاستقبال الضيوف.



كيف يمكن اختيار الأدوات الكهربائية؟

من الأفضل اختيار البرّاد والثلاجة والغسالة حسب الحاجة وأسلوب الحياة. لذا لا بدّ من التفكير أولاً بالمكان الذي سنضع فيه هذه الأدوات وبكمية الاستهلاك وبنظم الأمن والنظافة.

أين يمكن وضع الفرن ؟

الأمر الأهم هو الأمان. لذا يجب أن نضع الفرن في مكان آمن ومرتفع بحيث يمكن تناول الأطباق الساخنة منه بكل سهولة وعن قرب.

اختيار الخزائن

يُفَضل اختيار الألوان الفاتحة في المطبخ والتي تعكس الضوء بالإضافة إلى استغلال الارتفاع وتركيب الخزائن بين السقف والأرض.

الخزائن الواسعة أم الصغيرة؟

يمكن الاستفادة من الخزائن الواسعة لوضع كل أواني المطبخ ولكن يجب احترام المقاييس والاستعانة بمهندس لنعرف متى يمكن استعمال الخزائن الواسعة ومتى يجب أن تكون صغيرة.



ترتيب الأدراج، والخزائن والرفوف



غالباً ما نميل إلى الفوضى في وضع الأجهزة الصغيرة التي لا نستخدمها كثيراً في متناول الأيدي.

لذا من المفضل استبدالها بالأغراض التي نحتاجها أكثر يومياً، ووضع الأواني في الأدراج لكي نتمكن من الوصول إليها بسرعة.



لا تنسي استعمال الزوايا

من الأفضل وضع الأغراض الصغيرة التي يمكنك إزالتها فيما بعد في الزوايا مثل قاعدة السكاكين، والأجهزة الصغيرة. وذلك لتسهيل عملية التنظيف.

الألوان والإضاءة

يتم اختيار الألوان حسب كل موقع في المطبخ، مثل الجدران والخزائن وغيرها. ويفضّل أن تستعمل

في الخزائن الألوان الداكنة والجافة لسهولة تنظيفها وأن تكون ألوان أبوابها

فاتحة لتعكس الضوء.



وانتبهي للضوء في منتصف السقف ألا يزعجك إذا ما عكس ظلّك وأنت تعملين. لذا من الأفضل اختيار

الإضاءة من كل الجوانب.​