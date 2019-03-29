النسيان و الفضايح

النسيان و ما ادراك ما النسيان

احيانا تطيح في موقف يطيح عليك النسيان و تفقد الذاكرة تماما في وقت غير مناسب

و تحس روحك قرد بلا عقل و لا ذاكرة

و تحس البالين حبسو في مخك مرة وحدة

و كلش تسكر

و تتحط في مواقف محرجة للغاية

راح نحكي ليكم قصة وقعت معنا انا صخشيا ( شخصيا ههههههه )

واحد النهار كنت نمشي مع الطريق

شفت واحد جاي من بعيد

بديت نتفكر وين راني شايفه

تفكرت انه كان يقرا معايا و تفكرت كيف كانت شخصيتو

و مستواه و ثقافته و ميولاته حتى لباسه تفكرته

اممممممم لحد الساعة كلش تمام

مازال الفضايح ق اصبروا برك

و هو جاي باتجاهي مباشرة

و قال سبحااان الله راني جاي عندك ضيف

سلمت عليه و رحبت بيه

و سألته وين رايح و واش فكرك بيا اليوم

قال والله جيت في بالي قلت اليوم نفطر عند الامين

يا سيدي اهلا و سهلا و مرحبا

هنا طحت في الاحراج

السيد نسيت اسمه تماما ههههههههههههه

و الله ق نسيت إسمه و عييت نعصر في مخي باش نجبد جده لكن والله ق راح تماما

المهم دخلنا للدار و عملنا قهوة و بدات المدام توجد في الفطور

و انا نعصر في مخي و نتحاشى نطيح في قضية راني ناسي اسمه

و الكارثة و الله سقسيته على كل الاصدقاء و حتى البنات اللي قراو معانا

و تفكرت كل اسماءهم إلا هو و الله اسمه راااح تماما

شافتني المدام كأني مرتبك سقساتني

قلت ليها والله ق فضيحة السيد جاي ضيف عندي مشتاق ليا

و الله ق نسيت اسمه واش نعمل مثلا بعد كل هذا الضحك و المزاح و الاسئلة

نقوله كي سموك و الله ق كبيييرة و عيب يااا الفضيحة

قالت المدام سااهلة يا الامين

ياك ميمون كان يقرا معاك تقصد جارنا قلت ليها إييه كان يقرا معانا

الحل ساهل روح عرضه يفطر معاكم و يذكرك باسمه

هههههههههه والله ق صح جبتيها ياا ................

فعلا رسلت له واحد يعرضه و ميمون هذا مضمون يعني لا خدمة لا صدمة كي يبعد يروح للصطاد

الحمد لله ماهوش عنده سيارة او خدمة لو كان تطفرت فيا هههههههه

المهم جا ميمون فتحت عليه قال واش الامين شفتني في منامك

قلت ليه جابك زهرك و المخي اللي راه مبلوكي ههههههههههههه ما فهم

قلت ليه راني محضرلك مفاجأة هكا لأني ما قدرتش نقوله راه عندي واحد نسيت اسمه و يفضحني

الحمد لله ق دخل قال اهلا سيد علي اهلا سيد علي

آآآه سيد علي و انا مصباح ندور في تركيا و انت ق سيد علي خخخخخخخخخخخخخخ

خرجت بالورطة بزوج ضياف و عرضت واحد ثقيل على قلبي رغما عن انفي خخخخخخخخخخخخخخخخ