استنزاف الطاقة.

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


بعد كل حصة رياضية او شغل مرهق
تكون هناك طاقة قد ضاعت منا
الا ان بدل ذلك يكون هناك جسم
قوي وشغل كان يؤرقنا ونحن نفكر فيه
فأكملناه فهذا فيه سعادة ايضا.
وشر من ذلك
هو استنزاف الطاقة الفكرية في جدال حاد مع احدهم او مع جماعة تعاكس توجهاتنا
في هذه الفترة التي تشهد تماوجات وتناطحات افضل حل لذلك هو الانسلال
من الجموع التي دب اليها داء المراء والجدال اما بمسك اللسان والتفكير في شيء اخر واما مغادرة مكان الجدال
واما ان ان تكون انت صاحب الفكرة التي
تقدم للنقاش لا الجدال التي تمكنك من ازاحة اللثام عليها او تبادل الافكار مع غيرك.
ام ترى غير ذلك يا صاح؟
ان كان هناك حل فيه فائدة ارشدنا اليه مشكورا ؟؟
 
الامين محمد

الامين محمد

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احيانا يصبح تطبيق هته الكلمة ضرورة ملحة
و هي ( طنش تنتعش و طول عمر تعش )
احيانا الجدل الاغريقي يكون مضيعة للصحة و الوقت و جالب للضغط و السكري و الذنوب
إذ لا جدوى من هدرة كثيرة مع رجل صماء يرى العنزة طائرا
او من فحاش يتلفظ بسوء الكلم

و خير هدي نٍقاش العاقل اللبيب الحكييم السامع المستدل بالدليل و التجارب و العقل الراجح
فالأخير كبائع المسك تتلمس منه علما او ادبا او تجني بسببه الحسنات
 
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