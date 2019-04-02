zaki2323
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سحب استدعاد البكالوريا لتربية البدنية 2019
الأيام تمر و البكالوريا لعام 2019 تقترب فنحن في الشهر الثالت من هذا العام و نقترب شيئا فشيئا لاجراء الاختبار بالتحديد بقت 3 أشهر و أيام قليلة و أقول بالتوفيق للجميع، و مع دخول شهر مارس علينا قامت وزارة التربية بالاعلان المترشحين بسحب استدعاء من الموقع الرسمي لها لاجراء مادة التربية البدنية للبكالوريا و لم يتم عرض كل الولايات مرة واحدة فالذي لم يجد ولايته لسحب استدعائه فلا تقلق فالموقع متجدد و كل أيام قليلة يضع ولاية جديدة.
و الطريقة لسحب استدعائك قم بالدخول لرابط في أسفل و اختار الولاية المتسجل بها و ضع بيانات تسجيلك ثم قم بطباعة استدعائك و هذا فقط و بالتوفيق لكل المترشحين و لكم النجاح انشاء الله.
رابط الموقع لسحب الاستدعاء : أنقر هنا
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