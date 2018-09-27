









السلام عليكم

نخصص هذا الموضوع لطلبة بكالوريا 2019 جميع الشعب و الذي نتناول فيه مختلف العمليات الخاصة بتسجيلات بكالوريا 2019 bac.onec.dz 2019





التسجيل في شهادة البكالوريا دورة 2019

تسجيلات بكالوريا 2019 للنظاميين



من يحق له التسجيل في البكالوريا من النظاميين؟



يمكن أن يسجل في امتحان البكالوريا كل المتمدرسين في الأقسام النهائية الذين يزاولون دراستهم في المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة.

ملاحظة :

على كل مترشح يريد التسجيل في البكالوريا أن يطلع على شروط التسجيل في البكالوريا



رزنامة تسجيلات بكالوريا 2019 للنظاميين :

على المترشح أن يحترم رزنامة الامتحان:



– التسجيل من 09 أكتوبر إلى 09 نوفمبر من نفس السنة

– تسليم الملف الإداري على كل مترشح أن يسلم ملفه الورقي إلى المؤسسة التي يتبعها في الفترة المحددة في الإعلانات.

– التأكد من عملية التسجيل بداية من شهر مارس

– سحب الاستدعاء بداية من أفريل المقبل

– ملاحظة 1: عدم احترام الرزنامة قد يحرمكم من الترشح إلى امتحان البكالوريا.

– ملاحظة 2: يستعمل هذا برنامج التسجيل في موقع الديوان نظام الكوكيز.cookies



ثانيا : الحرص على اعطاء معلومات صحيحة

المترشح هو المسؤول الوحيد عن معلوماته:



يتأكد المترشح من المعلومات الخاصة به : اللقب، الاسم، تاريخ ومكان الميلاد، شعبته…إلخ

ملاحظة: لا تتحمل الإدارة مسؤولية اي خطأ في المعلومات المصرح بها من قبل المترشحين.



ثالثا :تكوين الملف :

على كل مترشح أن يكوّن ملفا إداريا -أنظر في الأسفل- ويقوم بتسليمه شخصيا إلى:

بالنسبة للمتمدرين : يسلم الملف إلى المؤسسة التي يدرس بها.

بالنسبة لمترشحي المركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد : إلى المراكز الجهوية التابع لها المترشح.

بالنسبة للأحرار : إلى مديريات التربية للولاية التي يقطن بها المترشح.



الملف الإداري الخاص بالمتمدرسين :



يخص هذا الشرط كل متمدرسي المؤسسات العمومية والمدارس الخاصة.

يتكون الملف من:

1-استمارة التسجيل الإلكتونية – تطبع من الموقع بعد قيامكم بعملية التسجيل.

2-شهادة الميلاد اصلية.

3- شهادة اصدار حوالة بريدية – تطبع من الموقع.

4- شهادة مدرسية.

ملاحظة رقم 1: يتأكد المترشح أن المعلومات المحجوزة تطابق تماما شهادة ميلاده.

كما يتأكد من صحة المعلومات باللغة الفرنسية وكذلك عنوانه الشخصي…إلخ

ملاحظة رقم 2: على المترشح أن يقدم إستمارة التسجيل الإلكترونية الخاصة به لطبيب الصحة المدرسية وذلك قبل تسليمها إلى المؤسسة التابع لها. إن طبيب الصحة المدرسية هو الوحيد الذي يقرر بـ كفاءة أو عدم كفاءة اجتيازكم لاختبار التربية البدنية والرياضية.

ملاحظة رقم 3: لا بد على كل مترشح إيداع ملفه الإداري في المؤسسة التابع لها قبل التاريخ المحدد.

سادسا : حقوق التسجيل



تختلف حقوق التسجيل حسب نوع الترشح.

-المتمدرسون:يجب على كل متمدرس مترشح للبكالوريا المساهمة في بمبلغ 1500 دج.

-الأحرار الذين لم يسبق لهم ان حصلوا على البكالوريا الجزائرية:يساهمون بملغ 3000 دج.

-الأحرار الذين سبق لهم ان حصلوا على البكالوريا الجزائرية:يساهمون بملغ 5000 دج.

كيف تدفع حقوق التسجيل؟

1-قم بطبع شاهدة “إصدار حوالة بريدية”

2-تتجه إلى مكتب الريد وتسدد مصاريف التسجيل بملء حوالة الدفع الصفراء، المتوفرة على مستوى المؤسسات المستقبلة.

3-احتفظ بالوصل coupon ولا تنسى طلب ختم الجزء الأسفل من “شهادة إصدار حوالة بريدية”.



وثائق مرفقة، شهادة إصدار الحوالة البريدية لدفع حقوق التسجيل :

حوالة خاصة بالمتدمرسين

حوالة خاصة بالمتدمرسين

حوالة خاصة بالأحرار

حوالة خاصة بالأحرار

حوالة خاصة بالأحرار الحاصلين على شهادة البكالوريا

الحوالة البريدية لدفع حقوق التسجيل للأحرار

الحوالة البريدية لدفع حقوق التسجيل للأحرار



كيفية التسجيل في بكالوريا 2019 :

للقيام بعملية التسجيل في البكالوريا قم بالخطوات التالية:



1 : أعد قراءة شروط التسجيل وتكوين الملف قراءة جيدة أعلاه

2 : قم باختيار الولاية التي تدرس بها

3 : قم باختيار نوع الترشح (متمدرس، حر…)

4 :قم بحجز جميع المعطيات حسب حقول الاستمارة وتأكد جيدا من لقبك، اسمك وكل المعطيات الأخرى



5 :تأكد من معلوماتك الشخصية بالرجوع إلى شهادة ميلادك

6 :قم بطابعة استمارة التسجيل

7 :شكل ملف حقوق التسجيل

8 : دفع حقوق التسجيل

9 :سلم الملف كاملا إلى المؤسسة التي قمت بالتسجيل فيها

موقع تسجيلات بكالوريا 2019 للنظاميين: